Turistik Doğu Ekspresi Seferleri Başlıyor: Bilet Fiyatlarından Sefer Tarihlerine Bilmeniz Gereken Her Şey!
Kış sezonunun en sevilen seyahat rotalarından biri olan 'Turistik Doğu Ekspresi' başlıyor! Doğu Anadolu'nun eşsiz manzaralarını keşfetmek ve kışın tadını doyasıya çıkarmak isteyenler Turistik Doğu Ekspresi'ni sıklıkla tercih ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Turistik Doğu Ekspresi'nin, 2025–2026 kış sezonu seferlerine 22 Aralık 2025'te başlayacağını açıkladı.
Peki Turistik Doğu Ekspresi biletleri ne zaman satışa çıkıyor, bilet fiyatları ne kadar?
Turistik Doğu Ekspresi Seferleri Başlıyor!
Turistik Doğu Ekspresi Biletleri Ne Zaman Satışa Çıkıyor?
Turistik Doğu Ekspresi Rotası
Turistik Doğu Ekspresi Bilet Fiyatları 2025-2026
Bilet fiyatlarını detaylı bir şekilde buradan inceleyebilirsiniz;
