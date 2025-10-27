onedio
Turistik Doğu Ekspresi Seferleri Başlıyor: Bilet Fiyatlarından Sefer Tarihlerine Bilmeniz Gereken Her Şey!

Turistik Doğu Ekspresi Seferleri Başlıyor: Bilet Fiyatlarından Sefer Tarihlerine Bilmeniz Gereken Her Şey!

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
27.10.2025 - 10:54

Kış sezonunun en sevilen seyahat rotalarından biri olan 'Turistik Doğu Ekspresi' başlıyor! Doğu Anadolu'nun eşsiz manzaralarını keşfetmek ve kışın tadını doyasıya çıkarmak isteyenler Turistik Doğu Ekspresi'ni sıklıkla tercih ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Turistik Doğu Ekspresi'nin, 2025–2026 kış sezonu seferlerine 22 Aralık 2025'te başlayacağını açıkladı.

Peki Turistik Doğu Ekspresi biletleri ne zaman satışa çıkıyor, bilet fiyatları ne kadar?

Turistik Doğu Ekspresi Seferleri Başlıyor!

Turistik Doğu Ekspresi Seferleri Başlıyor!

Turistik Doğu Ekspresi, yıllardır seyahatseverlerin en favori rotalarından biri. Her kış sezonunda merakla beklenen Turistik Doğu Ekspresi seferlerine dair açıklama, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan geldi. Uraloğlu, Turistik Doğu Ekspresi’nin 2025-2026 kış sezonu seferlerine ilişkin açıklama yaptı.

Uraloğlu “Turistik Doğu Ekspresi'nin 2025-2026 kış sezonu seferleri 22 Aralık’ta başlayacak, 1 Mart 2026 tarihine kadar devam edecek.” açıklamasında bulundu. Belirlenen rotalarda, çarşamba, cuma ve pazar günleri olmak üzere toplamda 60 sefer düzenlenecek. 

Turistik Doğu Ekspresi, rotası boyunca yolcularına sadece manzara değil, şehirlerin kültürünü tanıma fırsatı da sunuyor. Trenin geçtiği şehirlerde yolcuların o şehri keşfetmek için zamanı oluyor. Turistik Doğu Ekspresi'nde hem keyifli bir yolculuk hem de kültür dolu bir gezi yapılıyor.

Turistik Doğu Ekspresi Biletleri Ne Zaman Satışa Çıkıyor?

Turistik Doğu Ekspresi Biletleri Ne Zaman Satışa Çıkıyor?

Turistik Doğu Ekspresi Biletleri, 27 Ekim Pazartesi günü satışa çıkıyor. Biletler bireysel ve tur paketleri olmak üzere iki şekilde satışa çıkacak. Bireysel yolculara ayrılan vagonlar için bilet satışları 27 Ekim Pazartesi günü başlıyor. 

Turistik Doğu Ekspresi Biletleri Nereden Alınır?

Doğu ekspresi bireysel biletleri TCDD Taşımacılık satış kanallarından alınacak. Tur paketleri ise yetkili acenteler aracılığıyla temin edilecek.

Turistik Doğu Ekspresi Rotası

Turistik Doğu Ekspresi Rotası

Turistik Doğu Ekspresi rotasında eşsiz manzaralar, tarihi duraklar ve yöresel lezzetler yolcuları bekliyor. Ankara Kars arasında yapılan seferlerde gezi amaçlı duraklar da bulunuyor. Bunlar;

  • Ankara - Kars yönünde:

Erzincan ve Erzurum istasyonlarında gezi molası

  • Kars - Ankara yönünde:

İliç, Divriği ve Sivas istasyonlarında gezi molası

Turistik Doğu Ekspresi Sefer Tarihleri 2025

  • Ankara - Kars:

22 Aralık 2025 – 27 Şubat 2026 tarihleri arasında

Pazartesi, Çarşamba, Cuma günleri hareket

  • Kars - Ankara:

24 Aralık 2025 – 1 Mart 2026 tarihleri arasında

Çarşamba, Cuma, Pazar günleri hareket

Turistik Doğu Ekspresi Bilet Fiyatları 2025-2026

Turistik Doğu Ekspresi Bilet Fiyatları 2025-2026

Turistik Doğu Ekspresi fiyatları 'düşük dönem' ve 'yüksek dönem' olmak üzere iki farklı şekilde fiyatlandırılıyor.

Ankara - Kars Turistik Doğu Ekspresi 2025 Bilet Fiyatları

Düşük dönemde 2 kişilik yataklı vagon toplam ücreti: 14.000 TL

Yüksek dönemde 2 kişilik yataklı vagon toplam ücreti: 17.000 TL

Kars - Ankara Turistik Doğu Ekspresi 2025 Bilet Fiyatları

Düşük dönemde 2 kişilik yataklı vagon toplam ücreti: 12.000 TL

Yüksek dönemde 2 kişilik yataklı vagon toplam ücreti: 15.000 TL

Bilet fiyatlarını detaylı bir şekilde buradan inceleyebilirsiniz;

Bilet fiyatlarını detaylı bir şekilde buradan inceleyebilirsiniz;
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
