Tüm Burçlar İçin Yeniay Rehberi: Yeni Başlangıçlar ve Fırsatlar

Yeniayın ev sahibi olarak tüm gözler üzerinizde, biraz yoruldunuz ve tükendiniz ama size soluk aldıracak döneme giriş yapıyorsunuz. Zira gökyüzünde tam bir Oğlak geçidi yaşanıyor ve sizi her yerden köşeye sıkıştırmış durumda. Her şeyi realiteden ele alma kısmını biraz geçmeniz iyi olabilir. Çünkü duygularınız ve hisleriniz kendini gösterebilmek için can havliyle üzerinize geliyor ve rahatlayın istiyor. Ayrıca işleri ve parayı biraz düşünmeden hayatın tadını çıkarmayı öğrenmelisiniz. Eskiler, geçmiş, ilişkileriniz hepsi sizin karar vermenizi bekliyor. Kendinize sormanız gereken şu olmalı: tüm sorumlulukları siz mi alıyorsunuz yoksa başkalarıyla bunu paylaşıyor musunuz? Eğer cevabınız evet ise değişmeniz şart. Baştan sona komple yeni kararlar almalısınız. Bu durum etrafınızdaki herkesle ciddi bir uçurum yaratsa da rahatlayacaksınız. Diş, eklem, diz kapağı, omurga ve ciltle ilgili hassasiyetlere açıksınız.