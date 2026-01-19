onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Astroloji
Tüm Burçlar İçin Yeniay Rehberi: Yeni Başlangıçlar ve Fırsatlar

etiket Tüm Burçlar İçin Yeniay Rehberi: Yeni Başlangıçlar ve Fırsatlar

Filiz Çakal
Filiz Çakal - Onedio Üyesi
19.01.2026 - 11:18

Yeniay, kariyerden ilişkilere, finansal durumdan kişisel hedeflere kadar hayatınızın her alanında köklü değişimleri ve yeni başlangıçları beraberinde getiriyor. Cesur kararlar almanız, emeklerinizin karşılığını görmeniz ve eski düzeninizi geride bırakarak kendi sisteminizi kurmanız için gökyüzü sizi destekliyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Koç ve Yükselen Koçlar

Koç ve Yükselen Koçlar

Kariyerinizi yakından ilgilendiren önemli bir yeniay. Uzun zamandır beklediğiniz iş değişikliği, terfi ve hak ediş gelmek üzere. Emeklerinizin karşılığını alabilir ve yeni bağlantılar kurabilirsiniz. Yeni sene sizin için şimdi başlıyor. Gücünüzü ve motivasyonunuzu geri kazanıyor ve kendi sisteminizi kuruyorsunuz. Yalnız sakin ve stratejik olmalısınız çünkü gerilimin anlık artabileceği ve aniden sivrilebileceğiniz bir süreç. Sakinliğinizi korur ve mantığınızı kullanırsanız herkesten bir adım öne geçersiniz. Eğer işinizden ve bağlı bulunduğunuz kurumdan memnun değilseniz değişiklik yapmak için uygun. Evliyseniz ilişkinizi ve aile düzeninizi çok sorgulayacak ve eksikleri konuşmaktan çekinmeyeceksiniz. Aile içi meseleler gündeminizi meşgul edebilir ve çözüm sizden beklenebilir. Eklem ve boyun fıtığı gibi ağrılara dikkat. Agresif cilt işlemlerinden kaçının.

Boğa ve Yükselen Boğalar

Boğa ve Yükselen Boğalar

Yeniayın en zahmetsizce başarıya ulaşanı ve sözleriyle etki yaratanı sizlersiniz. Bugünlerde ne istediğinize ve söylediğinize dikkat edin. Düşünün, hesaplayın ve dileyin. Gökyüzü size her konuda torpil geçiyor. Yeni iş bağlantılarına, kariyerde terfiye, yurt dışı bağlantılı işlere hazır olun. Yıllardır peşinde koştuğunuz ve emek verdiğiniz o projeyi alabilirsiniz. Hukuki davalar için destekleyici ve hâlihazırda davanız varsa sonuçlanabilir. Sahip olduğunuz bilgi birikimi sayesinde görünür olur ve çok hızlı yükselebilirsiniz. Kendinize odaklanır ve hedeflere yoğunlaşırsanız başarı kaçınılmaz olur. Ayrıca çok uzun zamandır görmediğiniz insanları görebilir ve hasret giderebilirsiniz. Araba almak satmak için ideal. Eski ilişkilerinizden haberler gelebilir. Zaten bir ilişkim var diyenler için aile arasında nişan, söz ve tanışma mümkün. Yalnız böbrek sorunları yaşayanlar veya insülin direnci olanlar dikkat etsin, ağrılarda artış olabilir.

İkizler ve Yükselen İkizler

İkizler ve Yükselen İkizler

Finansal kaynaklarınız radarda. Hem çok kazanacak hem de planlı ilerlemeniz gerekecek. Ortaklı işler yapıyorsanız bazı şüpheler duyabilirsiniz. Sisteminizi değiştirmek istemeniz ortağınızın pek hoşuna gitmeyecek gibi. Bir kurumda ya da özel sektörde çalışıyorsanız çeşitli yolsuzluklar duyabilirsiniz ve yöneticilerin kurum içinde değişikliklere gitmek istediğini öğrenebilirsiniz. Aslında herkesi zorbalayan bir müdürünüz varsa karmasını yaşar. Yeniay size de kontrol etmenin ve aşırı kuralcı olmanın pek fayda sağlamadığını hatırlatabilir. En çok bütçenizi idare edebilir ve yeni yatırım araçlarına yönelebilirsiniz. Eşinizle ortak paralarınız varsa sizden saklı birikimlerin olduğunu öğrenebilirsiniz. Bilinçaltınız çok hareketli, yani ne düşürseniz karşınıza çıkacak. Hissettiklerinizin doğru olduğunu anlayacaksınız. Kredi, tazminat gibi alacaklarınız varsa olumlu geçer. Ertelediğiniz bir ameliyatı olmak zorunda kalabilirsiniz. El bileklerinde ve parmaklarda sinir sıkışması veya karpal tünel sendromu çıkabilir.

Yengeç ve Yükselen Yengeçler

Yengeç ve Yükselen Yengeçler

Sizin için son derece önemli ve değişim getiren bir yeniay. İlişkinizden iş yerinize, arkadaşlarınızdan evliliğinize kadar her şeyi elekten geçiriyorsunuz. Nasıl bir yol izlemeniz gerektiğini ve hayatınızda değişiklik yapıp yapmayacağınızı sorgulayacaksınız. Sizi hem yenilenmiş hem de çok kararlı göreceğiz. Bu durum sizin geçmişi geride bırakmanıza ve zorunlu sürdürülen ilişkilerden arınmanıza yardımcı olacak. Çalıştığınız alanda eski müşterilerinizle yeniden iş yapmaya başlayabilirsiniz. Özellikle avukat, muhasebeci veya mali müşavirseniz ya da sigortacıysanız işleriniz hızlanır. Eğer menajerli bir işiniz varsa sanırım değişikliğe gideceksiniz. Geçmişte kaldığını düşündüğünüz insanlarla kontak kurabilirsiniz. Bel fıtığı, disk kayması, skolyoz veya eklemlerinizde sinir ucu iltihabı varsa kontrolü aksatmayın. Taşınmak, şehir değiştirmek ve insanları tanımak için daha iyi bir zaman olamazdı.

Aslan ve Yükselen Aslanlar

Aslan ve Yükselen Aslanlar

Yeniay çalışma ortamınızı düzenlemeniz için sizi teşvik ediyor. Kafanız ve işleriniz dağınıksa toparlayabilir ve sorunları daha sistematik şekilde çözebilirsiniz. Ancak her şeyin sorumluluğunu da üstlenmek isteyebilirsiniz. Size tavsiyem kendinizi bunaltmadan minik minik sorumluluk almanız. Zira gözünüz bir anda dönebilir ve rest çekebilirsiniz. Ayrıca sağlık rutinleri oluşturmak ve beslenme düzeninizi değiştirmek için uygun. Patronlarınız veya çalışanlarınız ile yapacağınız konuşmalarda daha yapıcı ve net olmalısınız. Zam, terfi ve konum değişimi istiyorsanız hiç lafı dolandırmadan direkt açıklayın. Eski düzeninizi yeni düzeninize ikame ettirin. Akrabaların aile içine fazla dâhil olması, belki kardeşlerinizin sivri dille hatta üstü kapalı eleştiride bulunması aranıza mesafeler koyabilir. Zihniniz hiç susmayacak ve sanki eksik bir şeyler varmış gibi hissedeceksiniz. Biraz kendinize zaman tanıyın, hatta küçük molalar iyi gelebilir.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Başak ve Yükselen Başaklar

Başak ve Yükselen Başaklar

Yeniay sizin için çok coşkulu, eğlenceli ve hedef odaklı olacak. Projeleriniz ve siz tanınmaya başlayabilirsiniz. İş yerinizde azminiz sayesinde öne çıkan ve ödülü hak eden kişi olarak seçilebilirsiniz. Tanınmanız, tercih edilmeniz ve o şansın size verilmesi motivasyonunuzu artıracaktır. Hatta yıllardır hobi olarak gördüğünüz bir alanda iş kurma eylemine geçebilirsiniz. Evliyseniz çocuk sahibi olmak ve sorumlulukların değişmesi mümkün. Bekarsanız karşınıza kararlı ve ne istediğini bilen bir eş adayı çıkabilir. İlişkisi olanların bazıları nikâh-nişan tarihi alabilirler. Ancak içinizden birkaçı baba onayından geçmek zorunda kalabilir. Bu kadar keyifli etkinin yanında ilişkisinde mutsuz olanlar da bir karar vermek zorundalar. Çünkü değerli misiniz, seviliyor musunuz yoksa ikinci plana mı atılıyorsunuz, sorgularsınız. Kiminiz de arkadaşlarının buz gibi tavırlarına maruz kalabilir. Dilinize ve sözlerinize biraz dikkat edin.

Terazi ve Yükselen Teraziler

Terazi ve Yükselen Teraziler

Aile hayatınız, duygularınız, hisleriniz ön planda. Herkesi sanki siz idare etmek zorundaymışsınız da kimse sizi duymuyormuş gibi gelebilir. Ailenizle anlaşamadığınız konuları masaya yatırmak için doğru zaman. Annenizle yaşadığınız krizler varsa çözmenizi öneririm. Taşınmak ve şehir değiştirmek istiyorsanız tüm detayları ve olasılıkları gözden geçirin. Miras, alacaklar, borçlar var ise hızlıca toparlanır. Ayrıca kendinize sorun, gerçekten ne istiyorsunuz? İşiniz sizi tatmin etmiyorsa değiştirin mesela. Yöneticiniz kadınsa biraz dikkatli iletişim kurun çünkü fazla tepkili konuşmalar yapılabilir. Kirada oturuyorsanız ve zam zamanı yaklaştıysa ev sahibiniz son derece fahiş fiyat isteyebilir ama kuralları bilirseniz üzülmezsiniz. Atanmak, iş yeri kiralamak, kendi işinizi kurmak için uygun. Bu aralar kimseyle duygusal bağ kuramıyor ve aşırı hassas davranıyorsanız kendinize zaman tanıyın. Ayrıca omurga, kasık, göğüs kafesi ağrılarında artış olabilir ve beklettiğiniz bir ameliyatı olabilirsiniz.

Akrep ve Yükselen Akrepler

Akrep ve Yükselen Akrepler

Yeniay iletişim alanınızda gerçekleşiyor. Yeni iş birlikleri yapabilirsiniz. Projelerinizi başlatabilir ve toplu ortamlarda sunumlar hazırlayabilirsiniz. Mesleğiniz eğitim vermeye uygunsa yeni sınıf açabilirsiniz. Herkesin size kulak kesildiği, sözlerinizin dinlendiği ve dikkat çektiği bir dönem. Beklediğiniz haberler gelebilir ve seyahat gerçekleştirebilirsiniz. İş görüşmesi yapmak, araba almak, satmak, ehliyet kursuna yazılmak için uygun. Kardeşleriniz finansal açıdan destek talep edebilir, kredi veya farklı borçlar üzerinden destek olabilirsiniz. Trafik ışıklarına ve kurallara daha çok dikkat etmeniz gereken bir zaman çünkü durduk yere ceza yiyebilirsiniz. Devlet dairelerinde ve noterde halletmeniz gereken işler varsa hızlıca çözebilirsiniz. Bankada çalışanlar şube değişimi yapabilir. Ticaretle ilgilenenler için maddi manevi destekleyici. Boyun, boğaz ve sinir sistemine hassasiyet yaratabilir ve biraz da diliniz keskinleşebilir. Hoşunuza gitmeyen olaylara karşı tepkinizi net koyacaksınız ve değersiz hissettiren insanlara karşı mesafeli bir dönemdesiniz.

Yay ve Yükselen Yaylar

Yay ve Yükselen Yaylar

Finansal açıdan çok güçlü olduğunuz bir dönem. Alacakları tahsil edebilir ve birikmiş borçlarınızı ödeyebilirsiniz. Beklediğiniz haberler gelir ve üzerinde çalıştığınız projeler nihayet sonuca ulaşabilir. Ev almak, satmak veya yatırım yapmak istiyorsanız mutlaka bir finans danışmanından yardım alarak doğru hamle için harekete geçebilirsiniz. Bazılarınızın ortaklı işlerde önemli kararlar vermesi gerekebilir. Açtığınız bir nafaka veya tazminat davası varsa nihai sonuç sizin lehinize gelebilir. Ancak etrafınızdaki herkesi sorgulayacak ve yerinizi anlamaya çalışacaksınız. Fazla hassas, sert, kırılgan ve keskin olabilirsiniz. Sevilip sevilmediğinizi sorgular ve ufacık bir şüphenin sizi ele geçirmesine izin verebilirsiniz. Biliyorsunuz ki bu dönem eksi olan herkesi ayıklama dönemi. Yani çok da dert etmeyin! Çürük elmalar eleniyor. Ayrıca boyun ve boğaz bölgesinde ağrılar, nodüllerde şişlik oluşabilir. Beslenmenize daha çok özen göstermelisiniz.

Oğlak ve Yükselen Oğlaklar

Oğlak ve Yükselen Oğlaklar

Yeniayın ev sahibi olarak tüm gözler üzerinizde, biraz yoruldunuz ve tükendiniz ama size soluk aldıracak döneme giriş yapıyorsunuz. Zira gökyüzünde tam bir Oğlak geçidi yaşanıyor ve sizi her yerden köşeye sıkıştırmış durumda. Her şeyi realiteden ele alma kısmını biraz geçmeniz iyi olabilir. Çünkü duygularınız ve hisleriniz kendini gösterebilmek için can havliyle üzerinize geliyor ve rahatlayın istiyor. Ayrıca işleri ve parayı biraz düşünmeden hayatın tadını çıkarmayı öğrenmelisiniz. Eskiler, geçmiş, ilişkileriniz hepsi sizin karar vermenizi bekliyor. Kendinize sormanız gereken şu olmalı: tüm sorumlulukları siz mi alıyorsunuz yoksa başkalarıyla bunu paylaşıyor musunuz? Eğer cevabınız evet ise değişmeniz şart. Baştan sona komple yeni kararlar almalısınız. Bu durum etrafınızdaki herkesle ciddi bir uçurum yaratsa da rahatlayacaksınız. Diş, eklem, diz kapağı, omurga ve ciltle ilgili hassasiyetlere açıksınız.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kova ve Yükselen Kovalar

Kova ve Yükselen Kovalar

Duygularınızı kendinize sakladığınız, sessiz kalma hakkınızı kullandığınız bir yeniay. “Herkesi yeteri kadar dinledim, sıra kendimde” diyeceksiniz. Belki hedeflerinize yönelmek ve bunlar için somut adımlar atmak daha mutlu edebilir. Kimseye gereğinden fazla tolerans tanımayacak, hatta çok kolay insan sileceksiniz. Tabii iç sesinizi dinlemek iyi bir seçenek. Boşa kürek çekmeden dolu dolu yaşamak isteyeceksiniz. Bu nedenle çevrenizi epey daraltmanız mümkün. Yurt dışına çıkabilir, eğitim ve kamplara katılabilirsiniz. Ruhen size iyi gelen insanlarla bir arada olmak ve keyifli paylaşımlar yapmak için ideal. Belki yoga veya pilatese gidebilirsiniz. Kitap yazmak, iş görüşmeleri için hazırlanmak, proje için hazırlık yapmak adına değerlendirilebilir. Tabii siz kendinizle meşgul olurken kulağınıza dedikodunuz gelebilir. Çalışma arkadaşı, akrabanız veya normal arkadaşınız olabilir. Sağlığınıza daha dikkatli eğilmelisiniz. Sırt, ayak bileği, dizler ve küçük eklemlerde ağrılar yaşanabilir. Hormon testi yaptırmalısınız. Bazılarınızda erkek tipi saç dökülmesi ve alerjik kaşıntılar olabilir.

Balık ve Yükselen Balıklar

Balık ve Yükselen Balıklar

Hayalleriniz, umutlarınız ve hedefleriniz sizi başarıya taşıyor. Çok destek almanız mümkün. Sosyal çevrenizde kalıcı ve net değişimler yapacaksınız. Sorumluluklarınızın artması sizi oldukça mutlu edecek. Çünkü gittiğiniz hiçbir yerden eli boş dönmeyeceksiniz. Ticaretle uğraşıyorsanız müşterilerinizin sayısında artış olabilir. Her konuya son derece ciddi ve olgun bir yerden yaklaşabilirsiniz. Hatta çoğu kişi size fikir danışmaya gelebilir. İş arıyorsanız aradığınızı bulabilirsiniz. Kazançlarınızda tatmin edici bir artış söz konusu. Geleceğe daha garanti ve umutla bakmak için elinizden gelenin en iyisini yapacaksınız. Üniversitede görevliyseniz pozisyonunuzda değişim olabilir. Siyasete girmek istiyorsanız uygun. Davetler, toplu görüşmeler, yeni iş bağlantıları açısından faydalı. Tabii bu yükseliş düşman da toplayacak gibi! Bazı arkadaşlarınız kıskançlıkla yaklaşabilir ve işinizi bozmak isteyebilir. Ek olarak damar yollarınız, nefesinizle ilgili sorunlar, vücutta dolaşan yağ bezeleri ve iltihaplı eklem problemleri yaşanabilir.

Instagram

X

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Filiz Çakal
Filiz Çakal
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam