TRT Arşivlerinde Dinlemeye Doyamadığımız 4.5 Yaşındaki Nağme Yarkın Şimdi Nerede?

Yarkın kardeşler, 2016 yılında kurdukları 'Yarkın Duo' grubu ve 'Baturay Yarkın Trio' ile yurtiçi ve yurtdışında konserler verdiler.

Kültür Bakanlığı Genç- Des'in desteklediği 'Baturay Yarkın Trio ve Nağme Yarkın - Anadolu'nun Renkleri' projesi ile 2017 yılında Türkiye çapında 15 üniversitede konserler verdiler.

One (2017), The Colours of Anatolia (2019), Landscapes (2019) ve Quintessence (2020) isimli dört albümü yayınladılar.

2020 yılında Monaco’ya, 2021 yılında ise Arnavutluk’a davet edildiler. Yarkın kardeşler, Türk müziğini dünyada tanıtmaya devam ediyorlar.