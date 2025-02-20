TRT Arşivlerinde Dinlemeye Doyamadığımız 4.5 Yaşındaki Nağme Yarkın Şimdi Nerede?

Klasik kemençe sanatçısı, besteci, akademisyen ve müthiş bir ses! Müzisyen bir aileden gelen Nağme Yarkın müzik dünyasına ilk profesyonel adımlarını attığında henüz 3 yaşındaydı. O zamanlar piyanist olmak istediğini söyleyen ve sesiyle kuşları bile kıskandıran Nağme Yarkın, zaman içinde kemençeye yöneldi. Klasik eserleri de yorumladı kemençe ve cazı birleştirerek de harika eserlere imza attı.

Gelin, Nağme Yarkın'ın müzik yolculuğuna biraz daha yakından bakalım.