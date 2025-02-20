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TRT Arşivlerinde Dinlemeye Doyamadığımız 4.5 Yaşındaki Nağme Yarkın Şimdi Nerede?

TRT Arşivlerinde Dinlemeye Doyamadığımız 4.5 Yaşındaki Nağme Yarkın Şimdi Nerede?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
20.02.2025 - 10:05

Klasik kemençe sanatçısı, besteci, akademisyen ve müthiş bir ses! Müzisyen bir aileden gelen Nağme Yarkın müzik dünyasına ilk profesyonel adımlarını attığında henüz 3 yaşındaydı. O zamanlar piyanist olmak istediğini söyleyen ve sesiyle kuşları bile kıskandıran Nağme Yarkın, zaman içinde kemençeye yöneldi. Klasik eserleri de yorumladı kemençe ve cazı birleştirerek de harika eserlere imza attı.

Gelin, Nağme Yarkın'ın müzik yolculuğuna biraz daha yakından bakalım.

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Müzik öğretmeni bir anne, Türk müziği perküsyon sanatçısı bir baba.

Müzik öğretmeni bir anne, Türk müziği perküsyon sanatçısı bir baba.

Nağme Yarkın, müzisyenlerle dolu bir ailede doğup büyüdü. Doğduğu ilk andan itibaren müzik kulağı gelişmeye başlayan Nağme Yarkın, profesyonel olarak müzik dünyasına adım attığında henüz 3 yaşındaydı. Kuşları kıskandıran sesiyle şarkılar söyleyen Yarkın, henüz o yaşında piyano dersleri almaya başladı.

4,5 yaşındaki Nağme, TRT'nin konuğu olarak en sevilen şarkılardan birisini seslendirdi.

4,5 yaşındaki Nağme, TRT'nin konuğu olarak en sevilen şarkılardan birisini seslendirdi.

O minicik parmakların piyanonun üzerinde gezinmesini izleyen herkesin etkilendiğini söylesek, abartmış olmayız. Eşsiz bir tını, eşsiz bir Nağme.

Buyurun, sizi öncelikle bu arşiv videosu ile baş başa bırakalım;

Nağme Yarkın'ın piyano yolculuğu İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Yarı Zamanlı Piyano Bölümü'ne kabul edilmesiyle devam etti.

Nağme Yarkın'ın piyano yolculuğu İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Yarı Zamanlı Piyano Bölümü'ne kabul edilmesiyle devam etti.

Başarılı bir eğitim hayatı geçiren Yarkı, daha sonra farklı bir enstrüman çalmaya yöneldi. İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı’na giren Yarkın, klasik kemençe öğrencisi oldu ve lir öğrendi. 

11 yıl boyunca klasik kemençe eğitimi alan Yarkın aynı zamanda TRT gençlik korosunda kemençe sanatçısı olarak görev yaptı. 

Müziği ve okumayı seven Yarkın, lisans eğitimiyle kalmadı İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Kompozisyon Bölümü'nde Yüksek Lisans eğitimine başladı.

Lisans eğitimi sırasında Erasmus programı ile Estonya'ya gidn Yarkın, burada Türk müziği üzerine konferanslar düzenledi.

Lisans eğitimi sırasında Erasmus programı ile Estonya'ya gidn Yarkın, burada Türk müziği üzerine konferanslar düzenledi.

Estonya Müzik ve Tiyatro Akademisi’nde kompozisyon eğitimi gören isim, burada Türk müziği üzerine konferanslar gerçekleştirdi, okul konserlerinde çaldı. 

Yüksek lisans eğitimi sırasında ise babası Fahrettin Yarkın ile amcası ritm sanatçısı Ferruh Yarkın'ın kurduğu 'Yarkın Türk Ritim Grubu' konserlerinde yer aldı.

Daha sonra doktora eğitimi için başladı çalışmalara!

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Çeşitli ülkelerde konserler veren Nağme Yarkın, akademide ise büyük bir kariyer yaptı.

Çeşitli ülkelerde konserler veren Nağme Yarkın, akademide ise büyük bir kariyer yaptı.

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı’nda Araştırma Görevlisi olan Yarkın, Nisan 2022'de Doçent ünvanını aldı. Temmuz 2022'den itibaren ise Doktor Öğretim Üyesi olarak devam ediyor.

Tarih 2013'ü gösterdiğinde Nağme Yarkın dünyaca ünlü keman sanatçısı André Rieu ile birlikte sahne aldı.

Tarih 2013'ü gösterdiğinde Nağme Yarkın dünyaca ünlü keman sanatçısı André Rieu ile birlikte sahne aldı.

Amerika ve İtalya'da sahne alan Yarkın, dünyaca ünlü çellist Yo-Yo Ma'nın kurmuş olduğu Silk Road Global Musician Workshop'a katıldı. Bu workshoplarda Grammy ödüllü sanatçılarla konserler verdi, Türk müziğinin dünyaya tanıtılmasında büyük rol oynadı.

Sizleri bir de Nağme Yarkın'ın çok değerli kardeşi piyanist Baturay Yarkın ile tanıştıralım.

Sizleri bir de Nağme Yarkın'ın çok değerli kardeşi piyanist Baturay Yarkın ile tanıştıralım.

Yarkın kardeşler, 2016 yılında kurdukları 'Yarkın Duo' grubu ve 'Baturay Yarkın Trio' ile yurtiçi ve yurtdışında konserler verdiler. 

 Kültür Bakanlığı Genç- Des'in desteklediği 'Baturay Yarkın Trio ve Nağme Yarkın - Anadolu'nun Renkleri' projesi ile 2017 yılında Türkiye çapında 15 üniversitede konserler verdiler.

One (2017), The Colours of Anatolia (2019), Landscapes (2019) ve Quintessence (2020) isimli dört albümü yayınladılar.

2020 yılında Monaco’ya, 2021 yılında ise Arnavutluk’a davet edildiler. Yarkın kardeşler, Türk müziğini dünyada tanıtmaya devam ediyorlar.

4.5 yaşında gözlerindeki parıltıyı gördüğümüz Nağme Yarkın, aynı tutkuyla müzik kariyerine devam ediyor.

4.5 yaşında gözlerindeki parıltıyı gördüğümüz Nağme Yarkın, aynı tutkuyla müzik kariyerine devam ediyor.

Nağme Yarkın, kişisel albüm, beste, konser çalışmalarına ve aynı zamanda akademik çalışmalarına hızla devam ediyor.

Yarkın Duo'nun 6 Şubat depremlerine adadığı "Diyar"dan bir kesit;

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Başarılarının devamını diliyoruz!

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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