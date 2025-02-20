TRT Arşivlerinde Dinlemeye Doyamadığımız 4.5 Yaşındaki Nağme Yarkın Şimdi Nerede?
TRT Arşivlerinde Dinlemeye Doyamadığımız 4.5 Yaşındaki Nağme Yarkın Şimdi Nerede?
Klasik kemençe sanatçısı, besteci, akademisyen ve müthiş bir ses! Müzisyen bir aileden gelen Nağme Yarkın müzik dünyasına ilk profesyonel adımlarını attığında henüz 3 yaşındaydı. O zamanlar piyanist olmak istediğini söyleyen ve sesiyle kuşları bile kıskandıran Nağme Yarkın, zaman içinde kemençeye yöneldi. Klasik eserleri de yorumladı kemençe ve cazı birleştirerek de harika eserlere imza attı.
Gelin, Nağme Yarkın'ın müzik yolculuğuna biraz daha yakından bakalım.
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Müzik öğretmeni bir anne, Türk müziği perküsyon sanatçısı bir baba.
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4,5 yaşındaki Nağme, TRT'nin konuğu olarak en sevilen şarkılardan birisini seslendirdi.
Buyurun, sizi öncelikle bu arşiv videosu ile baş başa bırakalım;
Nağme Yarkın'ın piyano yolculuğu İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Yarı Zamanlı Piyano Bölümü'ne kabul edilmesiyle devam etti.
Lisans eğitimi sırasında Erasmus programı ile Estonya'ya gidn Yarkın, burada Türk müziği üzerine konferanslar düzenledi.
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Çeşitli ülkelerde konserler veren Nağme Yarkın, akademide ise büyük bir kariyer yaptı.
Tarih 2013'ü gösterdiğinde Nağme Yarkın dünyaca ünlü keman sanatçısı André Rieu ile birlikte sahne aldı.
Sizleri bir de Nağme Yarkın'ın çok değerli kardeşi piyanist Baturay Yarkın ile tanıştıralım.
4.5 yaşında gözlerindeki parıltıyı gördüğümüz Nağme Yarkın, aynı tutkuyla müzik kariyerine devam ediyor.
Yarkın Duo'nun 6 Şubat depremlerine adadığı "Diyar"dan bir kesit;
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Başarılarının devamını diliyoruz!
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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