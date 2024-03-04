Görüş Bildir
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Trendlere Yön Veriyor: TikTok’ta Günden Güne Ünlenen Flo Milli’nin 10 Şarkısı

etiket Trendlere Yön Veriyor: TikTok’ta Günden Güne Ünlenen Flo Milli’nin 10 Şarkısı

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
04.03.2024 - 22:32

TikTok'ta aniden bir şarkı patlar ve her videonun altında o şarkının kullanıldığını görürüz. Son zamanlarda 'Never Lose Me' şarkısıyla TikTok'ta popülerliğine popülerlik katan ve SoundCloud ile yıldızı parlamaya başlayan Flo Milli'nin şarkılarına beraber göz atalım. Eminiz ki birkaç şarkısını biliyorsunuzdur ya da duymuşsunuzdur ama hafızaları tazelemenin kimseye bir zararının olacağını düşünmüyoruz! 🤪

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. Never Lose Me

2. Rodeo

3. In The Party

4. Conceited

5. We Not Humping

İçeriğin Devamı Aşağıda

6. Beef FloMix

7. I Am

8. Mean

9. BGC

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?