Trendlere Yön Veriyor: TikTok’ta Günden Güne Ünlenen Flo Milli’nin 10 Şarkısı
Trendlere Yön Veriyor: TikTok’ta Günden Güne Ünlenen Flo Milli’nin 10 Şarkısı
TikTok'ta aniden bir şarkı patlar ve her videonun altında o şarkının kullanıldığını görürüz. Son zamanlarda 'Never Lose Me' şarkısıyla TikTok'ta popülerliğine popülerlik katan ve SoundCloud ile yıldızı parlamaya başlayan Flo Milli'nin şarkılarına beraber göz atalım. Eminiz ki birkaç şarkısını biliyorsunuzdur ya da duymuşsunuzdur ama hafızaları tazelemenin kimseye bir zararının olacağını düşünmüyoruz! 🤪
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1. Never Lose Me
2. Rodeo
3. In The Party
4. Conceited
5. We Not Humping
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6. Beef FloMix
7. I Am
8. Mean
9. BGC
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