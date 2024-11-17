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Ne Kadar İyi Bir Duman Fanısın?

etiket Ne Kadar İyi Bir Duman Fanısın?

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
17.11.2024 - 19:28

Duman aşıkları buraya! Bakalım bu şarkı sözü testinde kim kaç puan alacak, göreceğiz! Kendine güvenenler kollarını sıvasın, Duman testine başlıyoruz!

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1. "Biz bu kafalara gelemedik abi, bu gösteri kallavi" sözleri hangi şarkıya ait?

2. Peki "Varamadım, doyamadım, kokusuna tadına" sözleri ile başlayan o efsanevi şarkı hangisi?

3. "Gelir anam, gelir desem, desem yalandır. Güzel anam, canım anam, kolay değildir" sözleri hangi şarkıya ait?

3. "Gelir anam, gelir desem, desem yalandır. Güzel anam, canım anam, kolay değildir" sözleri hangi şarkıya ait?

4. "Sanılmasın yine basmış onu bulantılar, yanılmasın öyle dalga geçen yabancılar" sözlerinin o meşhur şarkısı ne peki?

4. "Sanılmasın yine basmış onu bulantılar, yanılmasın öyle dalga geçen yabancılar" sözlerinin o meşhur şarkısı ne peki?

5. "Onu bunu bilmem anlamam, kim ne derse desin lan" sözleri hangisine ait?

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6. Peki "Sana nerden rastladım? Oldum derbeder" sözlerini sorsak?

7. "Kalbinden söyler ama, duyan olmaz" sözleri hangi şarkıya ait?

8. Son olarak "Orada bi' adam var, adamın içi dapdar" sözlerini sorsak?

Sen baya iyisin!

Sen Duman'ın şarkı sözlerini yalayıp yutmuşsun, gerçekten de çok iyi biliyorsun. Duman'ın şarkılarının her biri ezberinde. Tabii arada kaçırdığın şeyler de oluyor ama yine de çok iyi bir fan olduğunu gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. Tebrik ederiz!

Hiç de fena değilsin!

Tamamen %100 bildiğini söyleyemeyiz ama yine de gerçekten iyi bir Duman hayranısın. Tabii arada kaçırdığın, karıştırdığın sözler ve şarkılar oluyor. O yüzden biraz daha Duman dinlemeli ve şarkılara odaklanmalısın. Bunu başaracağına ve çok iyi bir Duman fanı olacağına eminiz!

Pek de fanı değilsin gibi...

Kabul edelim sen Duman'ı sevsen de şarkılarını çok iyi bilmiyorsun. O yüzden de bu testte pek başarılı olamadın. Bol bol Duman dinlemeli ve sözlerine odaklanmalısın çünkü sen melodilerde kalıyor ve sözleri unutuyorsun. Biraz daha fazla Duman dinleyerek bu testte full çekebilirsin.

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