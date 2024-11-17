Ne Kadar İyi Bir Duman Fanısın?

Sen Duman'ın şarkı sözlerini yalayıp yutmuşsun, gerçekten de çok iyi biliyorsun. Duman'ın şarkılarının her biri ezberinde. Tabii arada kaçırdığın şeyler de oluyor ama yine de çok iyi bir fan olduğunu gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. Tebrik ederiz!