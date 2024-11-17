Ne Kadar İyi Bir Duman Fanısın?
Ne Kadar İyi Bir Duman Fanısın?
Duman aşıkları buraya! Bakalım bu şarkı sözü testinde kim kaç puan alacak, göreceğiz! Kendine güvenenler kollarını sıvasın, Duman testine başlıyoruz!
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1. "Biz bu kafalara gelemedik abi, bu gösteri kallavi" sözleri hangi şarkıya ait?
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2. Peki "Varamadım, doyamadım, kokusuna tadına" sözleri ile başlayan o efsanevi şarkı hangisi?
3. "Gelir anam, gelir desem, desem yalandır. Güzel anam, canım anam, kolay değildir" sözleri hangi şarkıya ait?
4. "Sanılmasın yine basmış onu bulantılar, yanılmasın öyle dalga geçen yabancılar" sözlerinin o meşhur şarkısı ne peki?
5. "Onu bunu bilmem anlamam, kim ne derse desin lan" sözleri hangisine ait?
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