Bu Şarkılar Biz Büyüdükçe Daha da Anlamlandı: Değeri Zamanla Anlaşılan 14 Şarkı
Bu Şarkılar Biz Büyüdükçe Daha da Anlamlandı: Değeri Zamanla Anlaşılan 14 Şarkı
Değeri biz büyüdükçe zamanla anlaşılan şarkılardan bir liste hazırladık, iyi dinlemeler!
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1. Kenan Doğulu - Ara Beni Lütfen
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2. Murat Boz - Hayat Öpücüğü
3. Ferdi Özbeğen - Gülmek İçin Yaratılmış
4. Sezen Aksu - Gülümse
5. Kerim Tekin - Kar Beyaz
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6. Kayahan - Bir Aşk Hikayesi
7. Serdar Ortaç - Mesafe
8. Yıldız Tilbe - Dillere Destan
9. Levent Yüksel - Karaağaç
10. Seksendört - Ölürüm Hasretinle
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