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Bu Şarkılar Biz Büyüdükçe Daha da Anlamlandı: Değeri Zamanla Anlaşılan 14 Şarkı

etiket Bu Şarkılar Biz Büyüdükçe Daha da Anlamlandı: Değeri Zamanla Anlaşılan 14 Şarkı

Ali Aydemir
Ali Aydemir - Onedio Üyesi
17.11.2024 - 19:27

Değeri biz büyüdükçe zamanla anlaşılan şarkılardan bir liste hazırladık, iyi dinlemeler!

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1. Kenan Doğulu - Ara Beni Lütfen

2. Murat Boz - Hayat Öpücüğü

3. Ferdi Özbeğen - Gülmek İçin Yaratılmış

4. Sezen Aksu - Gülümse

5. Kerim Tekin - Kar Beyaz

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6. Kayahan - Bir Aşk Hikayesi

7. Serdar Ortaç - Mesafe

8. Yıldız Tilbe - Dillere Destan

9. Levent Yüksel - Karaağaç

10. Seksendört - Ölürüm Hasretinle

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11. Şebnem Ferah - Ünzile

12. Yalın - Sonsuz Ol

13. Kolpa - Beni Aşka İnandır

14. Gökhan Kırdar - Yerine Sevemem

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