17 Kasım'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
17 Kasım'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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1. 2024 Kainat Güzellik Yarışması (Miss Universe 2024) Meksika'nın başkenti Mexico City'de düzenlendi. Büyük bir merakla beklenen yarışmanın finali gerçekleşti. Ülkemizi de Ayliz Duman temsil etti. Dünyanın dört bir yanından katılan güzeller içinde tacın sahibi seçildi. Pek çok kişinin Barbie bebeğe benzettiği Danimarkalı Victoria Kjær Theilvig 2024 Kainat Güzeli (2024 Miss Universe) oldu.
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2. Batman'da düzenlenen AK Parti merkez ilçe 8'inci olağan kongresine katılan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin gündem olmuştu. "Kendi icat ettiğin bir laikliği bana dayatıyorsun" açıklamasıyla gözleri üzerine çekmişti. Manşetlerde yer edinen bakan sosyal medyada da çok konuşuldu. Demet Akalın da Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e ateş püsküren isimler arasında yer aldı.
3. Dün gece saatlerinde Ankara, Sincan'da meydana gelen olayda TikTok fenomeni Çağlayan Y. ile bir başka TikTok fenomeni Cansum Ş. arasında ‘erkek muhabbeti’ sebebiyle çıkan kavgada silah patladı. TikTok'ta canlı yayına yansıyan kavgada fenomenlerden Cansum Ş., Çağlayan Y.'yi silahla vurdu. Çağlaca lakaplı Çağlayan Y.'nin hastaneye kaldırılmasıyla son bulan kavgada, olay yerinden kaçtıktan sonra yakalanan Cansu lakaplı Cansum Ş. gözaltına alındı. Geçtiğimiz saatlerde sosyal medya hesabından bir video paylaşan Çağlaca, kendisini vuran Cansu'ya seslendi.
4. Nilgün Belgün, 70'li yıllarda tiyatro ile oyunculuk kariyerinin başlangıcını yapan ve o günlerden günümüze birçok projede yer almış usta bir isimdir. Yabancı Damat, Benim Annem Bir Melek ve Akasya Durağı gibi pek çok yapımda rol alan Belgün, günümüzde ise bir YouTube programının sunuculuğunu yapmaktadır. Farklı konuklar ağırlayıp onlarla sohbet eden Nilgün Belgün bu programında usta oyuncularımızdan Oya Başar ile bir araya geldi. Başar ile Belgün'ün arasında geçen samimi bir diyalog sosyal medyada gündem oldu.
5. Bodrum Masalı ve Son Yaz dizilerindeki performanslarıyla beğeni toplayan, yakışıklılığı ve oyunculuğuyla çok sevilen Alperen Duymaz, Leyla: Hayat... Aşk... Adalet... dizisindeki partneri Cemre Baysel ile HELLO! dergisine konuk oldu. Özel hayatıyla ilgili açıklamalarda bulunan Alperen Duymaz, önce eşi Kübra Kelkit ile nasıl tanıştıklarını anlattı ve kendisinin çocukluk arkadaşı olduğunu vurguladı. Sonra da yaklaşık bir ay önce kucaklarına aldıkları oğullarıyla yeni hayatları hakkında detaylar verdi. Uykusuzluk meselesine eşinin de açısından bakıp eşini yücelten Alperen Duymaz, sosyal medyada büyük takdir topladı.
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6. İki ay süreceğine inanılmayan Hakan Sabancı & Hande Erçel ilişkisi yaklaşık 3 yıldır doludizgin devam ediyor biliyorsunuz. Üç yılda gezmedikleri ülke kalmayan çiftimiz sık sık gündem oluyor, her hareketleri ayrı dikkat çekiyor ve dillere düşüyor. bu sefer de gündemimizde Hande Erçel'in eniştesi Caner Yıldırım'ın paylaştığı "spor" pozu var. Spora da koca bir grup gittiklerini öğrendiğimiz Hakan Sabancı ve Hande Erçel'in yer aldığı pozda dikkat çeken detay ise şaşırtan cinsten. Keza, bu düz tabanla verdikleri poz Hande Erçel'in boyu hakkında yıllardır kandırıldığımızı ortaya koyuyor!
7. Önce Acun Ilıcalı'ya sonra Meedo'suna veda eden Şeyma Subaşı, "uzun süreli" aşk detoksunu ay başında bozdu biliyorsunuz. Hikayesinde paylaştığı gizemli yakışıklının sevgilisi olduğunu anladık, önce beyefendiyi inceledik sonra aşk yaşamalarına tanıklık ettik. Her pozları ayrı konuşulan taze aşıklar, dün gece bir partide yarınlar yokmuşçasına eğlendi. Ateşli aşk dansları ise sosyal medyaya damga vurdu!
8. Ekranların karizmatik yüzlerinden olan Tolga Sarıtaş, son dönemlerde başarılı oyunculuğuyla dikkat çeken isimlerden. Kendisi, birçok başarılı yapımda yer almasının yanı sıra sempatikliğiyle de ön plana çıkan bir isim. Sarıtaş, İbrahim Selim'in Youtube programına katıldı. Selim, ünlü oyuncuya gizlice dinlemekten zevk aldığı şarkıyı sordu. Tolga Sarıtaş bu soruyu şarkıyı ritim tutup söyleyerek yanıtladı. Seyirciler de oyuncuya eşlik edince ortaya keyifli görüntüler çıktı.
9. Türk futbolunun efsane isimlerinden Fatih Terim'in biricik kızı Buse Terim'le Volkan Bahçekapılı evliliği yaklaşık 7 ay önce son bulmuştu. İsmi Seçil Erzan soruşturmasına da karışan Bahçekapılı dün akşam yanında kadın bir arkadaşıyla görüntülendi. Etiler’de fena yakalanan Volkan Bahçekapılı kameraları görünce epey panikledi. Eli ayağına dolanan iş insanın söyledikleriyse dile düştü!
10. Deniz Akkaya son dönemde kızı ve eşiyle yaşadığı krizlerle gündeme oturuyor. Kaoslar sonrası çekirdek ailesiyle davalık olan ünlü mankenin mahkemelerinden birinden önemli bir karar çıkmıştı. Eski eşinin talebi üzerine açılan davalarla tüm mal varlığına tedbir konulmuştu. Akkaya, bunun dışında akıl sağlığının testi için de hastaneye sevk edilmişti. Hastaneden çıkan Deniz Akkaya AMATEM sürecini ilk kez Kanal D Haber'e anlattı.
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