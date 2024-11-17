Dünyanın Kalbi Müzikle Atıyor: Bambaşka Ülkelerden Çıkmış Dünyaca Ünlü Şarkılar
Dünyanın Kalbi Müzikle Atıyor: Bambaşka Ülkelerden Çıkmış Dünyaca Ünlü Şarkılar
Her ülkeden bir şarkı! Farklı ülkelerden çıkıp tüm dünya tarafından sevilen şarkıları bir listede topladık. İyi dinlemeler!
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1. Akon - Lonely (Senegal)
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2. Gusttavo Lima - Balada (Brezilya)
3. Dua Lipa - Levitating (Arnavutluk)
4. John Newman - Love Me Again
5. Orange Blossom - Ya Sidi (Mısır)
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6. Sia - Chandelier (Avustralya)
7. Cheb Khaled & Faudel & Rachid Taha - Abdel Kader (Cezayir)
8. Maneskin - I Wanna Be Your Slave (İtalya)
9. t.A.T.u. - All The Things She Said (Rusya)
10. Kadebostany - Castle In The Snow (İsviçre)
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11. Aqua - Barbie Girl (Danimarka)
12. Teriyaki Boyz - Tokyo Drift (Japonya)
13. Modern Talking - Cheri Cheri Lady (Almanya)
14. Lewis Capaldi - Someone You Loved (İskoçya)
15. Artemas - I Like The Way You Kiss Me (Kıbrıs)
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