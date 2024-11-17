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Dünyanın Kalbi Müzikle Atıyor: Bambaşka Ülkelerden Çıkmış Dünyaca Ünlü Şarkılar

etiket Dünyanın Kalbi Müzikle Atıyor: Bambaşka Ülkelerden Çıkmış Dünyaca Ünlü Şarkılar

Ali Aydemir
Ali Aydemir - Onedio Üyesi
17.11.2024 - 19:25

Her ülkeden bir şarkı! Farklı ülkelerden çıkıp tüm dünya tarafından sevilen şarkıları bir listede topladık. İyi dinlemeler!

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1. Akon - Lonely (Senegal)

2. Gusttavo Lima - Balada (Brezilya)

3. Dua Lipa - Levitating (Arnavutluk)

4. John Newman - Love Me Again

5. Orange Blossom - Ya Sidi (Mısır)

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6. Sia - Chandelier (Avustralya)

7. Cheb Khaled & Faudel & Rachid Taha - Abdel Kader (Cezayir)

8. Maneskin - I Wanna Be Your Slave (İtalya)

9. t.A.T.u. - All The Things She Said (Rusya)

10. Kadebostany - Castle In The Snow (İsviçre)

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11. Aqua - Barbie Girl (Danimarka)

12. Teriyaki Boyz - Tokyo Drift (Japonya)

13. Modern Talking - Cheri Cheri Lady (Almanya)

14. Lewis Capaldi - Someone You Loved (İskoçya)

15. Artemas - I Like The Way You Kiss Me (Kıbrıs)

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16. Edith Piaf - La Vie En Rose (Fransa)

17. 🇹🇷 AS BAYRAKLARI AS BONUSU 🇹🇷 Tarkan - Kuzu Kuzu (Türkiye)

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