Travmalarından Kaçıyor musun?
Hayatın zorlu yollarında yürürken, bazen bizi sarsan travmalarla karşılaşırız. Bu travmalar, hayatımızın bir parçası haline gelir ve onlardan kaçmaya çalışırız. Fakat soruyu kendimize soralım: Gerçekten travmalarımızdan kaçıyor muyuz? Bir düşünün, belki de her gece yastığa başınızı koyduğunuzda, zihninizi meşgul eden olaylar, geçmişte yaşadığınız travmalar olabilir. Belki de bu travmalar, hayatınızın her köşesinde, her adımda sizi takip ediyor olabilir. Ancak, bu travmaların gölgesinden kaçmak yerine, onları kabullenip, onlarla yüzleşmek belki de daha doğru bir yol olabilir.
Travmalarından Kaçıyor musun?
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Sen travmalarından kaçmıyorsun!
Sen travmalarından kaçıyorsun!
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