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Travmalarından Kaçıyor musun?

Travmalarından Kaçıyor musun?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Test Editörü
01.05.2025 - 15:01

Hayatın zorlu yollarında yürürken, bazen bizi sarsan travmalarla karşılaşırız. Bu travmalar, hayatımızın bir parçası haline gelir ve onlardan kaçmaya çalışırız. Fakat soruyu kendimize soralım: Gerçekten travmalarımızdan kaçıyor muyuz? Bir düşünün, belki de her gece yastığa başınızı koyduğunuzda, zihninizi meşgul eden olaylar, geçmişte yaşadığınız travmalar olabilir. Belki de bu travmalar, hayatınızın her köşesinde, her adımda sizi takip ediyor olabilir. Ancak, bu travmaların gölgesinden kaçmak yerine, onları kabullenip, onlarla yüzleşmek belki de daha doğru bir yol olabilir.

Travmalarından Kaçıyor musun?

Haydiiii!

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Sen travmalarından kaçmıyorsun!

Hayatın sana sunduğu zorluklarla yüzleşmek, çoğu insan için büyük bir korku kaynağıdır. Fakat sen, travmalarının ardında ne olduğunu anlamak için onlardan kaçmıyorsun. Acılarını yok saymıyor, onları gözden kaçırmıyorsun. Tam tersine, sen bu acıları anlamaya, onları kabul etmeye çalışıyorsun. Geçmişin karanlık yanları seni sindirmek yerine, sen onları daha derin bir şekilde keşfetmeye, onlardan dersler almaya yönelik bir adım atıyorsun. Zor bir şeydir bu; çünkü travmalar genellikle unutulmak, görmezden gelinmek istenen şeylerdir. İnsanlar, acıyı sürekli hatırlamak ve ona anlam yüklemek yerine, ondan uzaklaşmayı, bir kenara koymayı tercih ederler. Ama sen, acıyı ve kayıpları, tıpkı kırık bir aynayı onarmaya çalışır gibi, tek tek ele alıyorsun. Senin için bu, kaçmak yerine cesurca yüzleşmeyi, saklanmak yerine yüzünü güneşe dönmeyi ifade ediyor. Her gün, geçmişinin izlerini taşıyarak, ama onları bir yük gibi taşımadan, bir adım daha atıyorsun. Yavaş yavaş, iyileşmek bir süreç olduğunu kabul ederek, kendine şefkat gösteriyorsun. Ve bu süreçte, her bir adım seni biraz daha güçlendiriyor. Belki de bu yüzden, sen sadece hayatta kalmıyorsun. Gerçekten yaşamayı öğreniyorsun. Geçmişinle barışarak, onu kimseye yük etmeden, sadece kendi yolunda ilerlemeyi seçiyorsun.

Sen travmalarından kaçıyorsun!

Hayatın seni zorlayan, acı veren anıları var. Geçmişinin gölgesinden kaçarken, aslında her adımda o travmaların seni bulduğunu görüyorsun. Acıdan korkuyorsun ama onla yüzleşmekten de uzak duruyorsun. Kimi zaman sanki her şey yolundaymış gibi görünsün de, o derin yaralar her an seni bulur. Oysa, travmalarından kaçtıkça, onlarla barışmak ve iyileşmek daha da zorlaşıyor. Kendi içindeki o karanlık alanlara bakmak istemediğin zaman, aslında hayatın sana sürekli o yoldan geçmeni dayatıyor. Sen ne kadar kaçmaya çalışsan da, acılar hep peşinden geliyor. Fakat gerçek iyileşme, bu kaçışı durdurup, o travmaların karşısına cesurca çıkmakta yatıyor. Her bir travma, seni sen yapan bir parça aslında. Onları görmezden gelmek, içindeki eksiklikleri daha da derinleştiriyor. Her yarayı iyileştirmek, ona bakmak ve onunla barışmak demek. Ama sen, her seferinde kaçmak, uzaklaşmak istiyorsun. Travmalarından kaçmak, sana anlık bir rahatlık sunabilir ama uzun vadede sana bir şey kazandırmaz. Onların gücünü elinden almanın tek yolu, onlarla yüzleşmek ve içsel gücünü ortaya koymaktır. Her ne kadar kaçmak kolay olsa da, her bir acının içinde bir öğrenme fırsatı yattığını görmek gerek. Ve ancak bu şekilde, gerçek özgürlüğü ve huzuru bulabilirsin.

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Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu
Test Editörü
2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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