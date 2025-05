Travmalarından Kaçıyor musun?

Hayatın seni zorlayan, acı veren anıları var. Geçmişinin gölgesinden kaçarken, aslında her adımda o travmaların seni bulduğunu görüyorsun. Acıdan korkuyorsun ama onla yüzleşmekten de uzak duruyorsun. Kimi zaman sanki her şey yolundaymış gibi görünsün de, o derin yaralar her an seni bulur. Oysa, travmalarından kaçtıkça, onlarla barışmak ve iyileşmek daha da zorlaşıyor. Kendi içindeki o karanlık alanlara bakmak istemediğin zaman, aslında hayatın sana sürekli o yoldan geçmeni dayatıyor. Sen ne kadar kaçmaya çalışsan da, acılar hep peşinden geliyor. Fakat gerçek iyileşme, bu kaçışı durdurup, o travmaların karşısına cesurca çıkmakta yatıyor. Her bir travma, seni sen yapan bir parça aslında. Onları görmezden gelmek, içindeki eksiklikleri daha da derinleştiriyor. Her yarayı iyileştirmek, ona bakmak ve onunla barışmak demek. Ama sen, her seferinde kaçmak, uzaklaşmak istiyorsun. Travmalarından kaçmak, sana anlık bir rahatlık sunabilir ama uzun vadede sana bir şey kazandırmaz. Onların gücünü elinden almanın tek yolu, onlarla yüzleşmek ve içsel gücünü ortaya koymaktır. Her ne kadar kaçmak kolay olsa da, her bir acının içinde bir öğrenme fırsatı yattığını görmek gerek. Ve ancak bu şekilde, gerçek özgürlüğü ve huzuru bulabilirsin.