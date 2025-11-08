onedio
article/comments
article/share
Haberler
Sağlık
Cinsel Sağlık ve Yaşam
Toksik İlişkisi Olan Arkadaşınıza Nasıl Yardım Edebileceğiniz Anlatıyoruz!

etiket Toksik İlişkisi Olan Arkadaşınıza Nasıl Yardım Edebileceğiniz Anlatıyoruz!

Özge
Özge - Onedio Üyesi
08.11.2025 - 23:01

Toksik ilişki her zaman sizin başınıza gelecek diye bir şey yok. Kırmızı alarmların çaldığı zehirli bir ilişki yakın arkadaşınızı da etkisi altına alabilir. Değer verdiğiniz birinin gözlerinizin önünde kötü muameleye maruz kalmasına üzülüyor fakat aynı zamanda ona durumu açmaktan çekiniyorsanız bu öneriler imdadınıza yetişebilir. İlk adımı atmak ve onu toksik bir ilişkide olduğuna inandırmak her zaman kolay olmayabilir. Ama sabreder ve yardım elini esirgemezseniz, arkadaşınızı içinde bulunduğu kötü durumdan çıkarabilirsiniz.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Yardım önermeden önce iznini isteyin.

Toksik ilişkideki bir arkadaşınıza yardım eli uzatmak her zaman o kadar kolay olmayabilir. Çünkü bazen argümanlarınız ne kadar doğru olsa bile karşı taraf bunları ne duymaya ne de görmeye hazırdır. Hatta ilişkisi hakkında yapacağınız olumsuz bir yorum onu karşısındaki insana daha fazla bağlayabilir. Bu nedenle ilişkideki çatırtıları görseniz bile bir süre kendinize saklamayı deneyin ve arkadaşınız size açılmadan ters yorum yapmayın.

2. Fark ettikleriniz konusunda açık olun.

Arkadaşınıza ilişkisindeki kötü tarafları sıralamanız yapıcı olmaktan çok yıkıcı etki yapabilir. Çünkü bazen kişinin kendini bile bile kötü duruma atması ve bununla yüzleşmek zorunda bırakılması, düşünülenden zor gelir. Bu nedenle ilişkisindeki sorunları yorumlamak yerine daha yapıcı bir yol deneyin ve fark ettiklerinizi onun gururuna dokunmayacak şekilde anlatmaya çalışın. Kendi yorumunuzu katmadığınız ve gerçek bilgilere dayanan cümleler, bu aşamada çok daha etkili olabilir.

3. Yargılamadan dinleyin.

Karşınızdaki kişi size açılmaya hazır hale geldiğinde onu yargılamadan dinleyeceğinizi bilmelidir. Aksi halde yaşadıklarını tam anlamıyla şeffaf şekilde ifade edemeyebilir. Bu nedenle ona yargılanmayacağından emin olacağı güvenli bir ortam yaratın ve aranızdakileri başkalarına anlatmaktan kaçının.

4. İhtiyacı olan rahatlığı sunun.

Onun kendini rahat hissetmesini sağlayarak ilişkisindeki daha derin konuları anlatmasına yardımcı olabilirsiniz. Toksik ilişkilerin zehirli yapısı, kişiyi daha kapalı bir dünyaya itebildiğinden dışarıdan fikir veya yardım almayı zorlaştırır. Eğer arkadaşınız zaten size ara sıra sorunlarından bahsediyorsa ona derinleşebilmesi için gereken alanı tanıyın ve gerçek anlamda yorum yapmadan veya yargılamadan dinlemeyi öğrenin.

5. Yanında olduğunuzu hissettirin.

Toksik ilişkideki yakın arkadaşınıza yardım etmenin ilk adımı onun yanında olmaktır. Çünkü genellikle bu insanlara doğrudan çözüm veya yardım önerisiyle gitmeniz, onun savunmaya çekilmesine ve içe kapanmasına yol açacaktır. Bu da sürdürülebilir yöntem değildir ve ona fayda sağlamaz. Bunun yerine sorun ne olursa olsun onun yanında olduğunuzu gösterin ve her şeyden önce onun iyiliğini düşündüğünüzü anlamasını sağlayın. Örneğin 'Artık ayrıl' demek yerine 'Karar senin ama her şekilde yanındayım' demeyi deneyin.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Ne yapacağını söylemeyin.

Karşınızdaki ne kadar yakın bir arkadaşınız olsa da toksik ilişki, iki kişi arasındaki zararlı bağlılıktan kaynaklanır. Yani üçüncü şahıs olarak sizin bu denkleme girmeniz aslında tehdit edicidir ve istemeden arkadaşınız üzerinde baskı yaratabilir. Bu nedenle ona hiçbir zaman ne yapması gerektiğini söylemeyin. Aksine, onun ilişkisi olduğunu ve kendi iyiliğini en iyi onun bileceğini vurgulayın. Ama genelleme yaparak bu tür ilişkilerin yanlışlarına da göndermelerde bulunun.

7. Her zaman pozitif tutum sergileyin.

Toksik bir ilişkinin insanı içine çektiği dünya dışarıdan karanlık görünse de ilişkideki kişi için her şey bu kadar net olmayabilir. Arkadaşınızın böyle net bir görüşe sahip olmadığı durumlarda gerçekleri sert şekilde yüzüne vurmadan önce her şeyin düzelebileceği vurgusunu yapın. Örneğin; ilişkisinin ne kadar yanlış olduğunu vurgulamadan önce aslında daha iyi ve sağlıklı ilişkilerin mümkün olduğunu anlamasını sağlayın. Bu tutum zaten onun zamanla durumu kavramasını sağlayacaktır.

8. Aralarındaki kavgaya dahil olmayın.

Toksik ilişkideki bir arkadaşınıza destek olmak için bile olsa asla ama asla iki kişi arasındaki kavgaya dahil olmayın. Çünkü yarın bir gün onlar barıştığında kötü olan siz olabilirsiniz ve aranızdaki yakınlığı tamamen kaybedebilirsiniz. Bu nedenle asla partnerine laf atmayın ve bir kavgada onunla doğrudan iletişimde bulunmayın. Zor biliyoruz, ama bırakın önce onlar aralarında halletmeyi denesin.

9. Kararı ona bırakın.

Karşınızdakinin bir birey olduğunu ve kendi duygu, düşüncelerine sahip olduğunu aklınızdan çıkarmayın. Bu nedenle ona destek olurken üzerinde asla baskı kurmayın. Açıklamanızı ve savunmanızı yapın fakat kararın her zaman onda olduğunu bilmesini de sağlayın.

10. Her zaman erişilebilir olun.

Onu bir gün arayıp sorduktan sonra birkaç gün umursamaz davranmayın. Çünkü toksik ilişkideki birinin kabuklarını kırıp birine açılması ve yaşadığı sorunları ifade etmesi zaman alır. Bir kez sizden yakınlık görüp güveni sarsılırsa başkasına bir daha güvenmeyebilir ve profesyonel yardıma bile kapalı hale gelebilir. Bu nedenle her zaman erişilebilir olun, yakınlarda olduğunuzu bilmesini sağlayın ve doğru zamansa profesyonel destek önermekten çekinmeyin.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Özge
Özge
Onedio Üyesi
Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunuyum. Dijital içerik üretimine üniversite yıllarında kültür-sanat, mimarlık ve şehir hafızası gibi konular başta gelmek üzere çeşitli mecralara içerik üreterek başladım. Ardından estetik bakış açımı grafik tasarım dilimle birleştirerek kendi bireysel projeme başladım. Şu an bir yandan sosyal medya yöneticisi ve içerik üretici olarak çalışıyor, bir yandan da Onedio için çeşitli markalara uygun liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. 2021 yılından beri dahil olduğum Onedio’nun dinamik yapısı, gündeme uyum sağlama hızı ve farklı alanlarda araştırmaya dayalı bilgi aktarım stratejisi beni bu alanda daha çok gelişmeye teşvik ediyor.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın