Toksik İlişkisi Olan Arkadaşınıza Nasıl Yardım Edebileceğiniz Anlatıyoruz!

Karşınızdaki ne kadar yakın bir arkadaşınız olsa da toksik ilişki, iki kişi arasındaki zararlı bağlılıktan kaynaklanır. Yani üçüncü şahıs olarak sizin bu denkleme girmeniz aslında tehdit edicidir ve istemeden arkadaşınız üzerinde baskı yaratabilir. Bu nedenle ona hiçbir zaman ne yapması gerektiğini söylemeyin. Aksine, onun ilişkisi olduğunu ve kendi iyiliğini en iyi onun bileceğini vurgulayın. Ama genelleme yaparak bu tür ilişkilerin yanlışlarına da göndermelerde bulunun.