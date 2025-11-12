onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
TOKİ 5000 TL Ne Zaman Yatırılacak? TOKİ Başvuru Ücreti Ne Kadar, Son Tarih Ne Zaman?

TOKİ 5000 TL Ne Zaman Yatırılacak? TOKİ Başvuru Ücreti Ne Kadar, Son Tarih Ne Zaman?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
12.11.2025 - 17:14

TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesine başvuru süreci devam ediyor. Başvuru bedeli olarak belirlenen 5000 TL’nin nasıl, nereye ve ne zamana kadar yatırılacağı vatandaşların gündeminde. Kurada hak sahibi olamayanlar ise bu ücretin ne zaman iade edileceğini merak ediyor. İşte TOKİ başvuru ücreti, ödeme tarihleri, iade süreci ve son başvuru tarihiyle ilgili merak edilen tüm bilgiler...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

TOKİ Başvuru Ücreti Ne Kadar?

TOKİ Başvuru Ücreti Ne Kadar?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen Yüzyılın Konut Projesi kapsamında başvuru ücreti 5.000 TL olarak belirlendi. Bu ücret, başvuru işleminin tamamlanabilmesi için zorunlu.

Şehit aileleri ile terör, harp ve vazife malulleri için başvuru işlemleri ücretsiz şekilde gerçekleştiriliyor. Bu gruptaki vatandaşlar, başvurularını yalnızca banka şubeleri üzerinden tamamlayabiliyor. Kurada hak sahibi olan vatandaşların yatırdığı 5.000 TL, konut bedelinden peşinat olarak düşülüyor.

TOKİ 5000 TL Ne Zaman Yatırılacak?

TOKİ 5000 TL Ne Zaman Yatırılacak?

Başvuru sürecinde yatırılması gereken 5.000 TL’lik ücret, başvuru onay ekranında verilen IBAN’a belirtilen süre içerisinde gönderilmeli.

Kura süreci tamamlandıktan sonra hak sahibi olamayan vatandaşlara iade yapılacak.

TOKİ Son Başvuru Tarihi Ne Zaman?

TOKİ Son Başvuru Tarihi Ne Zaman?

500 bin sosyal konut projesi için başvurular T.C. kimlik numarasının son hanesine göre aşamalı olarak alınıyor.

  • Kimlik numarası 0 ile bitenler ilk gün,

  • 2 ile bitenler 11 Kasım’da,

  • 4 ile bitenler 12 Kasım’da,

  • 6 ile bitenler 13 Kasım’da,

  • 8 ile bitenler ise 14 Kasım’da başvuru yapabiliyor.

Başvurular Ziraat Bankası, Halkbank, Emlak Katılım Bankası şubelerinden veya e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. Başvuru bedeli yatırılmadan süreç tamamlanmış sayılmıyor.

TOKİ Başvuru Ücreti Nasıl Ödenir?

TOKİ Başvuru Ücreti Nasıl Ödenir?

e-Devlet üzerinden yapılan başvurularda, sistem tarafından başvuru sahibine özel bir IBAN numarası oluşturuluyor ve bu bilgi SMS ile gönderiliyor.

Başvurunun geçerli sayılması için 5.000 TL’lik ücretin bu hesaba EFT, havale veya ATM aracılığıyla yatırılması gerekiyor.

Ödeme, başvuru tarihini takip eden üçüncü iş gününün mesai bitimine kadar yapılmazsa başvuru iptal ediliyor. Banka şubelerinden yapılan işlemlerde ise ödemeler, ilgili bankanın işlem prosedürüne göre alınıyor.

Çıkmayanlara 5000 TL Başvuru Ücreti İade Edilecek mi?

Çıkmayanlara 5000 TL Başvuru Ücreti İade Edilecek mi?

Kurada adı çıkmayan vatandaşların 5.000 TL’lik başvuru bedeli tamamıyla ve kesintisiz şekilde iade ediliyor.

Ziraat Bankası aracılığıyla yapılan başvurularda ücret, bankadaki hesaba otomatik olarak geri yatırılıyor. Vatandaşlar, ATM’den kartsız işlem menüsü üzerinden iade işlemini gerçekleştirebiliyor.

İade işlemlerinde dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, IBAN numarasının başvuru sahibine ait olması.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın