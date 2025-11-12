TOKİ 5000 TL Ne Zaman Yatırılacak? TOKİ Başvuru Ücreti Ne Kadar, Son Tarih Ne Zaman?

e-Devlet üzerinden yapılan başvurularda, sistem tarafından başvuru sahibine özel bir IBAN numarası oluşturuluyor ve bu bilgi SMS ile gönderiliyor.

Başvurunun geçerli sayılması için 5.000 TL’lik ücretin bu hesaba EFT, havale veya ATM aracılığıyla yatırılması gerekiyor.

Ödeme, başvuru tarihini takip eden üçüncü iş gününün mesai bitimine kadar yapılmazsa başvuru iptal ediliyor. Banka şubelerinden yapılan işlemlerde ise ödemeler, ilgili bankanın işlem prosedürüne göre alınıyor.