The White Lotus Konusu Nedir? The White Lotus Dizisi Oyuncuları ve Tüm Detaylar

Jennifer Coolidge, duygusal olarak kırılgan ve annesinin küllerini denize dökmek isteyen Tanya McQuoid karakterine hayat veriyor. Murray Bartlett, otelin müdürü olan ve görünüşte güler yüzlü ama içsel olarak kırılgan Armond'u canlandırıyor.

Connie Britton, başarılı bir CEO olan Nicole Mossbacher rolüyle dizide yer alıyor.

Steve Zahn, Nicole’ün kocası ve orta yaş bunalımındaki Mark Mossbacher olarak karşımıza çıkıyor.

Sydney Sweeney, genç ama alaycı bir karakter olan Olivia Mossbacher’ı canlandırıyor. Dizinin ikinci ve üçüncü sezonunda yeni oyuncu ve karakterler diziye katıldı.