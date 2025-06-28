Shōgun Konusu Nedir? Shōgun Dizisi Oyuncuları ve Tüm Detaylar

Shōgun (2024) dizisi, ilk olarak 27 Şubat 2024’te FX ve Hulu platformlarında yayınlandı. Aynı gün iki bölüm birden izleyiciyle buluştu. Sonraki haftalarda her Salı günü yeni bir bölüm yayımlandı ve toplamda 10 bölümden oluşan ilk sezon, 23 Nisan 2024’te final yaptı.

Dizi, Amerika'da FX on Hulu üzerinden izlenebilirken, uluslararası izleyiciler için Disney+ üzerinden erişime açıldı. Türkiye’de de Disney+ üzerinden izlenebiliyor.