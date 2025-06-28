Shōgun Konusu Nedir? Shōgun Dizisi Oyuncuları ve Tüm Detaylar
Yayınlandığı dönem gündemden düşmeyip izlenme rekorları kıran Shōgun'un merak edilenleriyle geldik. Shōgun'un konusu ve oyuncu kadrosu merak edildi. Peki Shōgun'un konusu ne? Shōgun oyuncuları kim, gerçek hayat hikayesi mi?
Gelin Shōgun dizisine dair tüm detayları görelim...
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Shogun Dizisi Konusu
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Shogun Dizisi Oyuncuları
Shogun Bölümler ve Sezonlar
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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