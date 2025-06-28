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Shōgun Konusu Nedir? Shōgun Dizisi Oyuncuları ve Tüm Detaylar

Shōgun Konusu Nedir? Shōgun Dizisi Oyuncuları ve Tüm Detaylar

dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
28.06.2025 - 23:00

Yayınlandığı dönem gündemden düşmeyip izlenme rekorları kıran Shōgun'un merak edilenleriyle geldik. Shōgun'un konusu ve oyuncu kadrosu merak edildi. Peki Shōgun'un konusu ne? Shōgun oyuncuları kim, gerçek hayat hikayesi mi? 

Gelin Shōgun dizisine dair tüm detayları görelim...

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Shogun Dizisi Konusu

Shogun Dizisi Konusu

Shōgun, 1600’lerin Japonya’sında geçer. Bir İngiliz denizci olan Blackthorne, fırtınayla Japonya’ya sürüklenir ve burada bir savaş lordu olan Toranaga’nın politik oyunlarına dahil olur. Farklı kültürler, çıkar çatışmaları ve hayatta kalma mücadelesi dizinin merkezindedir.

Shogun Dizisi Oyuncuları

Shogun Dizisi Oyuncuları

  • Hiroyuki Sanada – Lord Yoshii Toranaga

  • Cosmo Jarvis – John Blackthorne

  • Anna Sawai – Toda Mariko

  • Tadanobu Asano – Kashigi Yabushige

  • Takehiro Hira – Ishido Kazunari

  • Fumi Nikaido – Ochiba no Kata

  • Tokuma Nishioka – Toda Hiromatsu

  • Moeka Hoshi – Usami Fuji

  • Yuki Kedoin – Takemaru

  • Yuki Kura – Yoshii Nagakado

  • Hiroto Kanai – Kashigi Omi

  • Tommy Bastow – Father Martin Alvito

Shogun Bölümler ve Sezonlar

Shogun Bölümler ve Sezonlar

Shōgun (2024) dizisi şu an için 1 sezon ve 10 bölümden oluşuyor. Dizi 27 Şubat 2024’te yayınlandı ve ilk sezonu 23 Nisan 2024’te tamamlandı.

Shogun Yayın Platformu ve Yayın Takvimi

Shogun Yayın Platformu ve Yayın Takvimi

Shōgun (2024) dizisi, ilk olarak 27 Şubat 2024’te FX ve Hulu platformlarında yayınlandı. Aynı gün iki bölüm birden izleyiciyle buluştu. Sonraki haftalarda her Salı günü yeni bir bölüm yayımlandı ve toplamda 10 bölümden oluşan ilk sezon, 23 Nisan 2024’te final yaptı.

Dizi, Amerika'da FX on Hulu üzerinden izlenebilirken, uluslararası izleyiciler için Disney+ üzerinden erişime açıldı. Türkiye’de de Disney+ üzerinden izlenebiliyor.

Shogun Eleştiri ve Ödüller

Shogun Eleştiri ve Ödüller

  • Primetime Emmy Ödülleri

  • - En İyi Drama Dizisi

  • - En İyi Erkek Oyuncu – Hiroyuki Sanada

  • - En İyi Kadın Oyuncu – Anna Sawai

  • - En İyi Yönetmen

  • - 14 teknik dalda ödül (görüntü, ses, kurgu, casting, sanat yönetimi vb.)

  • - Toplam 18 Emmy ile rekor kırdı

  • Golden Globe Ödülleri

  • - En İyi Drama Dizisi

  • - En İyi Erkek Oyuncu – Hiroyuki Sanada

  • - En İyi Kadın Oyuncu – Anna Sawai

  • - En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu – Tadanobu Asano

  • Peabody Ödülü

  • - En İyi Drama Yapımı

  • Television Critics Association (TCA) Ödülleri

  • - Yılın Programı

  • - Drama Dalında Üstün Başarı

  • Astra TV Ödülü

  • - En İyi Streaming Drama Dizisi

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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