Mare of Easttown Konusu Nedir? Mare of Easttown Dizisi Oyuncuları ve Tüm Detaylar

Küçük bir kasabada yaşayan dedektif Mare, hem kayıp bir genç kızı hem de çözülemeyen bir cinayeti soruştururken kendi geçmişiyle de yüzleşmek zorunda kalır. Kasabanın gözünde hem kahraman hem günah keçisidir. Ailesindeki acılar, mesleğindeki baskılar ve insanların ondan beklentileri giderek ağırlaşır. Suçun ve kederin iç içe geçtiği bu hikâyede, herkesin bir yarası, herkesin bir sırrı vardır.