onedio
article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
Mare of Easttown Konusu Nedir? Mare of Easttown Dizisi Oyuncuları ve Tüm Detaylar

Mare of Easttown Konusu Nedir? Mare of Easttown Dizisi Oyuncuları ve Tüm Detaylar

dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
28.06.2025 - 00:06

Yayınlandığı dönem gündemden düşmeyip izlenme rekorları kıran Mare of Easttown'ın merak edilenleriyle geldik. Mare of Easttown'ın konusu ve oyuncu kadrosu merak edildi. Peki Mare of Easttown'ın  konusu ne? Mare of Easttown oyuncuları kim, gerçek hayat hikayesi mi? 

Gelin Mare of Easttown dizisine dair tüm detayları görelim...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Mare of Easttown Dizisi Konusu

Mare of Easttown Dizisi Konusu

Küçük bir kasabada yaşayan dedektif Mare, hem kayıp bir genç kızı hem de çözülemeyen bir cinayeti soruştururken kendi geçmişiyle de yüzleşmek zorunda kalır. Kasabanın gözünde hem kahraman hem günah keçisidir. Ailesindeki acılar, mesleğindeki baskılar ve insanların ondan beklentileri giderek ağırlaşır. Suçun ve kederin iç içe geçtiği bu hikâyede, herkesin bir yarası, herkesin bir sırrı vardır.

Mare of Easttown Dizisi Oyuncuları

Mare of Easttown Dizisi Oyuncuları

  • Kate Winslet – Mare Sheehan

  • Julianne Nicholson – Lori Ross

  • Jean Smart – Helen Sheehan

  • Angourie Rice – Siobhan Sheehan

  • David Denman – Frank Sheehan

  • Neal Huff – Father Dan Hastings

  • Guy Pearce – Richard Ryan

  • Cailee Spaeny – Erin McMenamin

  • John Douglas Thompson – Chief Carter

  • Joe Tippett – John Ross

  • Evan Peters – Colin Zabel

  • Sosie Bacon – Carrie Layden

  • James McArdle – Deacon Mark Burton

Mare of Easttown Bölümler ve Sezonlar

Mare of Easttown Bölümler ve Sezonlar

Mare of Easttown, tek sezonluk bir mini dizi olarak tasarlanmıştır. Toplamda sadece 1 sezon ve bu sezonda 7 bölüm yer alır. Hikâye, baştan sona bu 7 bölümde tamamlanır ve her bölüm, karakterlerin hem suçla hem de kendi iç dünyalarıyla mücadelesini derinleştirerek ilerler.

Mare of Easttown Yayın Platformu ve Yayın Takvimi

Mare of Easttown Yayın Platformu ve Yayın Takvimi

Mare of Easttown, 18 Nisan 2021 tarihinde ilk bölümüyle izleyiciyle buluştu ve 30 Mayıs 2021’de yayınlanan yedinci bölümüyle final yaptı. Dizi, Amerika Birleşik Devletleri’nde HBO kanalında haftalık olarak yayınlandı ve aynı zamanda HBO Max dijital platformunda da izlenebilir hale geldi.

Mare of Easttown Eleştiri ve Ödüller

Mare of Easttown Eleştiri ve Ödüller

Emmy Ödülleri (2021)

  • En İyi Kadın Oyuncu – Kate Winslet

  • En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu – Evan Peters

  • En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu – Julianne Nicholson

  • En İyi Yapım Tasarımı (Günümüz dizisi, 1 saat ve üzeri)

Golden Globe (2022)

  • En İyi Kadın Oyuncu (Mini Dizi) – Kate Winslet

Critics’ Choice Awards

  • En İyi Mini Dizi

Satellite Awards

  • En İyi Mini Dizi

  • En İyi Kadın Oyuncu (Mini Dizi) – Kate Winslet

SAG (Oyuncular Birliği) Ödülleri

  • En İyi Kadın Oyuncu (Mini Dizi) – Kate Winslet
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Mare of Easttown Benzeri Diziler

Mare of Easttown Benzeri Diziler

  • Boardchurch

  • Top of the Lake

  • The Sinner

  • Sharp Objects

  • Unbelievable

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın