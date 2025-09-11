onedio
The Beatles Hangi Ülkede Halka Açık Bir Konser Vermemiştir? Kim Milyoner Olmak İster

The Beatles Hangi Ülkede Halka Açık Bir Konser Vermemiştir? Kim Milyoner Olmak İster

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
11.09.2025 - 22:40

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, 11 Eylül 2025 Perşembe akşamı yeni bölümüyle seyircilerin karşısına çıktı. Oktay Kaynarca’nın sunumuyla ekrana gelen yarışmada müzik tarihine dair dikkat çekici bir soru soruldu. Yarışmacıya “The Beatles hangi ülkede halka açık bir konser vermemiştir?” sorusu yöneltildi. Dünyaca ünlü grubun turne tarihine ışık tutan bu soru, Beatles hayranlarının da ilgisini çekti.

İşte 300.000 TL'lik sorunun cevabı...

The Beatles hangi ülkede halka açık bir konser vermemiştir?

A- İspanya

B- Japonya

C- İtalya

D- Hindistan

Cevap D yani Hindistan.

Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
