Tezgah Üstü (OTC) İşlemler Nedir? Nasıl Gerçekleşir?

Her ne kadar OTC piyasası yatırımcılar için cazip avantajlar sunsa da beraberinde bazı riskler de getirir. Bir borsa platformunun sunmuş olduğu merkezi yapı olmadığı için likidite ve fiyat şeffaflığı düşük olabilir. Bu durum yatırımcıların karşı taraf riskine maruz kalmasına yol açabilir. Özellikle büyük işlemlerde karşı tarafın yükümlülüğünü yerine getirmemesi durumu ciddi kayıplara neden olabilir. Bu yüzden OTC işlemleri genellikle daha deneyimli ve büyük yatırımcılara hitap eder. Karşı taraf riski genellikle aracılar veya sigorta gibi ek teminatlarla azaltılmaya çalışılır. Yine de işlem hacmi ve piyasa dinamiklerine göre riskler dalgalanabilir.