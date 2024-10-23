Tezgah Üstü (OTC) İşlemler Nedir? Nasıl Gerçekleşir?
Tezgah Üstü (OTC) İşlemler Nedir? Nasıl Gerçekleşir?
Tezgah üstü işlemler (OTC) organize borsalar dışında gerçekleştirilen finansal işlemler olarak bilinir. Bu piyasalarda alıcı ve satıcılar doğrudan ya da aracılar vasıtasıyla karşılıklı anlaşarak işlem yapar. OTC işlemleri genellikle büyük hacimli ve özel anlaşmalara dayalı olduğundan borsalara göre daha esnek ve kişiselleştirilebilir bir yapıya sahiptir. Bu yazımızda OTC işlemlerinin ne olduğunu ve nasıl gerçekleştiğini daha yakından inceleyelim.
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OTC işlemleri nedir?
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