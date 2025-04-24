Profesyonel Yatırımcıların Gizli Silahı: Riskten Korunma (Hedging) Teknikleri
Yatırım yaparken her şey güllük gülistanlık olsun isteriz ama piyasa dediğin yer, sürprizlerle dolu bir lunapark gibi: Bir bakmışsın zirvedesin, bir bakmışsın aşağı doğru çığlık çığlığa... 🙃 İşte tam da bu yüzden profesyonel yatırımcıların cebinde bir “B Planı” vardır: Hedging, yani riski minimize etme sanatı!
Hazırsan gel, bu gizli silaha birlikte bakalım.👇
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Hedging ne demek?
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Profesyonel yatırımcı, riskten kaçmaz; onunla baş etmeyi öğrenir.
Küçük yatırımcıyım ben, bana gerek yok demeyin.
Bu işin daha profesyonel bir hali vadeli işlemler oluyor.
Risk almak istemeyenler, opsiyon sözleşmeleriyle kazanabilir.
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Bazı yatırım araçları var ki; piyasa düştükçe sen kazanıyorsun.
Portföy çeşitlendirme, en sade ama etkili koruma yöntemi olur.
Şimdi diyeceksin ki “iyi de bu işlemlerin hepsi maliyetli”.
Hiçbir sistem yüzde yüz garanti değil tabii.
Açık konuşmak gerekirse..
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