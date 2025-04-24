Profesyonel Yatırımcıların Gizli Silahı: Riskten Korunma (Hedging) Teknikleri

Hedging kulağa karışık bir finans terimi gibi geliyor olabilir ama aslında çok da karmaşık değil. Günlük hayatta bile benzer şeyler yapıyoruz. Mesela dışarı çıkarken “ya yağmur yağarsa” diye şemsiye alman da bir tür hedging. Yağmasa da sorun değil, ama yağarsa hazır oluyorsun. İşte yatırımda da böyle. “Ya dolar düşerse?”, “ya hisse senedi çakılırsa?” gibi sorulara karşı önlem alıyorsun.