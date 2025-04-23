Borsa Balonu Nedir? Yatırım Yaparken Nasıl Dikkat Edilir?
Borsada hızlı yükselen hisse senetlerini görünce heyecanlanıyor ve ben de mi alsam acaba diye düşünüyorsanız, dikkat! Yatırım dünyasında bu heyecanın adı çoğu zaman borsa balonu olabiliyor zira. Balonun şişip patlamasıyla birlikte büyük kayıplar yaşayanlardan olmak istemiyorsanız doğru stratejilerle hareket etmeniz şart. Peki, borsa balonunu nasıl fark edip, risklerden nasıl korunursunuz? Gelin, birlikte bakalım.
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Borsa balonu tam olarak ne anlama geliyor?
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Piyasa psikolojisine kapılmayın.
Temel analizleri yapmadan yatırım yapmayın.
Aşırı yüksek fiyat-kazanç oranlarına dikkat edin.
Uzmanların görüşlerini körü körüne takip etmeyin.
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Risk dağılımını ihmal etmeyin.
Kısa vadeli kâr hırsına kapılmayın.
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