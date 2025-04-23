Borsa Balonu Nedir? Yatırım Yaparken Nasıl Dikkat Edilir?

Borsa balonu esasında bir varlık veya hisse senedinin piyasa değerinin, ekonomik temellerin çok üzerinde şişmesi durumu. Bu genellikle yatırımcıların aşırı iyimserlikle belirli bir varlığa yoğun ilgi göstermesiyle başlar. Fiyatlar hızla yükselirken herkes kâr elde etme umuduyla alım yapar ve bu da fiyatların daha da şişmesine neden olur. Fakat balonun ardında genellikle gerçekçi bir ekonomik dayanak bulunmaz ve fiyatlar yapay olarak yükselmiş olur. Bir noktada piyasa, varlığın aslında bu değeri hak etmediğini fark eder ve panik satışları başlar. Balon patladığında fiyatlar hızla düşer ve birçok yatırımcı büyük zararlarla karşılaşır. Peki bu durumda neler yapmalı?