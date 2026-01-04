onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Teşkilat Yeni Bölüm Neden Yok? Teşkilat Yeni Bölüm Ne Zaman?

Teşkilat Yeni Bölüm Neden Yok? Teşkilat Yeni Bölüm Ne Zaman?

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
04.01.2026 - 22:02

TRT 1 ekranlarında pazar akşamları yayınlanan Teşkilat dizisinin yeni bölümünün olmaması merak uyandırdı. 4 Ocak Pazar günü yayınlanmayan Teşkilat dizisinin yeni bölümü ne zaman, neden yok soruları gündem oldu.

İşte, detaylar...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Teşkilat Yeni Bölüm Neden Yok? Teşkilat Neden Yayınlanmadı?

Teşkilat Yeni Bölüm Neden Yok? Teşkilat Neden Yayınlanmadı?

4 Ocak Pazar günü Teşkilat dizisinin yeni bölümü yayınlanmadı. Teşkilat'ın yeni bölümünün yayınlanmama sebebi yılbaşı haftası dizilerin ara vermesi. Reklam gelirlerinin düşmesi sebebiyle diziler genellikle yeni yıl haftasında ara veriyorlar.

Teşkilat Yeni Bölüm (164. Bölüm) Ne Zaman?

Teşkilat Yeni Bölüm (164. Bölüm) Ne Zaman?

Teşkilat dizisinin yeni bölümü (164. bölümü) ne zaman yayınlanacak diye merak edilmeye başlandı. Teşkilat'ın 164. (yeni) bölümü 11 Ocak 2026 Pazar günü yayınlanacak.

Teşkilat 164. (yeni) bölüm fragmanı:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın