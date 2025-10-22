onedio
Haberler
Sağlık
Cinsel Sağlık ve Yaşam
Terk Edilme Korkunuz Var mı Yok mu? Bakmanız Gereken 11 İşaret

etiket Terk Edilme Korkunuz Var mı Yok mu? Bakmanız Gereken 11 İşaret

Özge
Özge - Onedio Üyesi
22.10.2025 - 23:51

Bazen ilişkideki en büyük sorun terk edilme korkusudur. Ortada herhangi bir şey olmasa bile ortaya çıkan bu sorun, partnerin sizi bir gün bırakacağı düşüncesinden doğar ve hem günlük hayatı hem ilişki sağlığını kötü etkiler. Çünkü herhangi gerçekçi bir dayanağı yoktur. Fakat buna rağmen bu korku bazen tüm zihni ve kalbi meşgul eden büyük bir mesele haline gelir.

Siz de bazen ilişkinizi baltalayacak seviyeye gelen bu sorunlardan muzdaripseniz çözüm sandığınızdan yakın olabilir. İşte terk edilme korkunuz olup olmadığını anlamak için bakmanız gereken belirtiler!

1. Sürekli Onay İsteği

Terk edilme korkusu, kendini sürekli onay alma ve güvence arama isteği şeklinde gösterir. Uzun yıllardır birlikte olduğunuz partnerinize bile hala 'Beni seviyor musun?' ya da 'Biz ayrılmayacağız değil mi?' gibi sorular soruyorsanız, terk edilme korkunuz olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü mesajlara bakmadığında paniklemek de onun hala sizi sevip sevmediğini sorgulamak da bu onay isteğinden kaynaklanır ve terk edilmekten korktuğunuzu gösterir.

2. Kırılganlık Sınırlarının Belirsizliği

Bazen partnerlerden birinin neyden alınacağı belirsiz olur ve bu durum karşı tarafın olayları doğru şekilde tartmasını önler. Aslında bu sorun, kendi içinde nelerden rahatsız olduğunu bilmemeye işarettir. Eğer bazen kendinizi partnerinizin davranışlarına içten içe alınmış halde buluyor fakat altında net bir neden bulamıyorsanız, terk edilme korkunuz olabilir.

3. Öz Güven Eksikliği

Terk edilme korkusunun birincil nedenlerinden biri öz güven eksikliğidir. Çünkü bu eksiklik, kişinin hayattaki küçük değişikliklerden bile rahatsız olmasına yol açar. Örneğin; onun arkadaşlarıyla buluşmak istemesi veya sizden ayrı tatil planları yapması, kendinizi sorgulamanıza neden olabilir. Aslında gayet normal olan bu durumlar karşısında kendinizi 'Acaba bir yerde yanlış mı yaptım?' diye sorguluyorsanız, çözmeniz gereken bir sorununuz olabilir.

4. Karşı Tarafı Üstün Görmek

Terk edilme korkusu bazen karşı tarafı fazla üstün görmekten kaynaklanır. Bu durum sizi, karşı tarafın ihtiyaçlarını karşılayamayacağınıza inandırarak gelecek korkularınızı artırabilir. Sadece kafanızda yaşadığınız bu sorun, size gayet gerçek görünebilir ve sanki o sizi terk edecekmiş gibi hissettirebilir. Fakat genellikle gerçekler bundan çok farklıdır.

5. İlişkiyi Sabote Etme

Bazen ilişkideki samimiyet ve yakınlık seviyesi arttıkça taraflardan biri kendini geri çekmeye başlayabilir. Ve bu durum genellikle kendi kendine ilişkiyi sabote etmekle ilgilidir. Yakın ilişkiye alışkın olmamak veya insanlara güvenmemek bu sorunun nedenlerinden bazılarıdır. Ancak herhangi bir ilişkiye hiç başlamayarak terk edilme riskini ortadan kaldırdığınızı düşünüyorsanız, bu sorunun üzerine gitmeniz gerekebilir.

6. Her Şeye "Evet" Demek

Günlük hayatta veya romantik ilişkilerde kendi sınırlarından ödün vererek her şeyi olduğu gibi kabul etmek, bir yerden sonra kişi üzerinde yorgunluk yaratır. Söz konusu ilişki olduğunda ise bir yerden sonra istemediğiniz şeylere 'Hayır' demenizi önler. Dolayısıyla bazı şeylere karşı çıkmaya sırf 'Terk edileceğim' korkusuyla yanaşmıyor olabilirsiniz.

7. Çok Fazla Strateji Yapmak

İlişkinin neredeyse tamamının stratejiyi ve ön plana dayanması, gerçekliği ve spontane davranışları önler. Bu da bir nevi kendiniz olmaktan uzaklaşmanız anlamına gelir. Kurduğunuz iletişimin sürekli kendi açınızdan planlı olması ve belirli senaryolara göre ilerlemesi, terk edilme korkusundan kaynaklanır. Çünkü planlar şaştığında işlerin bir anda yolundan sapacağına ve aradaki bağın kopacağına inanırsınız. Halbuki durum genellikle hiç de öyle değildir.

8. Fazla Kafaya Takma

Gönderdiğiniz bir mesajın, verdiğiniz bir cevabın veya yaptığınız bir yorumun ardından kendinizi suçlu hissediyorsanız terk edilme korkunuz olabilir. Özellikle küçük işaretleri kafaya fazla takıyor ve her şeye normalde olduğundan daha çok anlam yüklüyorsanız, hayattaki en klasik durumları bile ilgisizlik veya soğukluk olarak adlandırabilirsiniz. Bu yanlış vizyonsa ilişki yaşama biçimine büyük ölçüde zarar verir.

9. Duygularını Göstermekten Kaçınma

Sağlıklı ilişkilerde yakınlık ve samimiyet olmazsa olmazlardandır. Ama bazen terk edilme korkusu o kadar ağır basar ki kendi duygularınızı açıkça gösteremezsiniz. Çünkü gösterdiğiniz zaman çok açıldığınızı düşünür, kendinize kızar ve terk edileceğinizi sanarsınız. Eğer buraya kadar yazılanlar size tanıdık geliyorsa maalesef bu sorundan muzdarip olabilirsiniz. Fakat iyi haber şu ki, muhtemelen düşündüklerinizin çoğu sadece kafanızda yaşanıyordur.

10. Küçük Şeylere Bile Kızmak

Eğer ilişkide küçük şeylere gereğinden çok fazla kızıyor, olmadık yerden sorun çıkarıyorsanız tüm bunların kaynağı terk edilme korkusunda gizli olabilir. Çünkü hem kendinize hem karşı tarafa güvenmediğinizi gösterir, ayrıca kendinizi gerektiği gibi ifade edemediğinize de işaret eder. Çoğu zaman partneri gereksiz yere suçlamayla sonuçlanan bu durum, size kendinizi sevilmiyor hissettirebilir.

11. Geçmiş Deneyimler

Terk edilme korkusunun bir diğer bariz nedeni geçmiş deneyimlerdir. Kötü ilişkiler ve aldatılma gibi deneyimler mevcut ilişkiyi kötü etkileyebilir. Eğer onun kısa süreli yokluğu veya mesajlara dönmemesi bile aklınıza hemen kötü deneyimleri getiriyorsa, sizde de bu korku olabilir. Fakat eski yaraların tümünün geçmişte kaldığını anladığınız zaman güven duygusunu da kolayca pekiştirebilirsiniz.

