Terk Edilme Korkunuz Var mı Yok mu? Bakmanız Gereken 11 İşaret

Bazen ilişkideki en büyük sorun terk edilme korkusudur. Ortada herhangi bir şey olmasa bile ortaya çıkan bu sorun, partnerin sizi bir gün bırakacağı düşüncesinden doğar ve hem günlük hayatı hem ilişki sağlığını kötü etkiler. Çünkü herhangi gerçekçi bir dayanağı yoktur. Fakat buna rağmen bu korku bazen tüm zihni ve kalbi meşgul eden büyük bir mesele haline gelir.

Siz de bazen ilişkinizi baltalayacak seviyeye gelen bu sorunlardan muzdaripseniz çözüm sandığınızdan yakın olabilir. İşte terk edilme korkunuz olup olmadığını anlamak için bakmanız gereken belirtiler!