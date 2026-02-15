onedio
Teoman'ın Bu Şarkıları Hangi Yıl Çıkardığını Biliyor Musun?

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
15.02.2026 - 22:01

Teoman aşıkları ve fanları buraya! Çünkü tam olarak sizi ilgilendiren bir testimiz var. Bakalım Teoman'ın bu şarkılarının hangi yıl çıktığını biliyor musunuz? Bu sorulardan kaç doğru yaptığını yorumlara yazmayı unutma. Kendine güveniyorsan hadi bakalım başlıyoruz!

1. Kupa Kızı ve Sinek Valesi hangi yıl çıktı?

2. Peki Renkli Rüyalar Oteli ne zaman çıktı?

3. Hepimizin diline dolanan Serseri'nin çıkış tarihini biliyor musun?

4. Yıllar geçse de eskimeyen o şarkı... "İki Yabancı" ne zaman hayatımıza girdi?

5. Peki hepimize sonbaharı sevdiren İstanbul'da Sonbahar'ın çıkış tarihi ne?

6. Gemiler'i biliyor musun?

7. Bi de Paramparça'yı sorsak?

8. Son olarak Duş'u da söyler misin?

