Temizlikten Kaçmak İçin En Geçerli 10 Bahane
Temizlikten Kaçmak İçin En Geçerli 10 Bahane
Temizlik yapmak için bazen çok haklı bahanelerimiz olabiliyor. Temizlikten bizi alıkoysa da geçerli bu bahaneler nelermiş gelin birlikte bakalım...
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1. Bel tutulması, temizlik yapmamak için en geçerli bahanelerden.
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2. Toz alerjisi de temizliğe engel durumlardan.
3. Bazı günler içinizden hiç temizlik yapmak gelmiyor olabilir.
4. Eğer bir işiniz varsa temizliği ertelemekten başka çareniz yok demektir.
5. Evde temizlik ürünü yoksa temizlik yapmak mümkün değil elbette.
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