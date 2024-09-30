Temizlikten Kaçmak İçin En Geçerli 10 Bahane

Tam temizliğe başladınız ama bir baktınız malzeme hiç kalmamış. O zaman temizliği ertelemekten başka çare yok tabii. Bu da temizlik yapmamak için gayet geçerli bir bahane. Mesela evde yerleri temizlemek için deterjan ya da silmek için bez yoksa temizlik yapmak nasıl mümkün olabilir, değil mi? O yüzden temizlik malzemeniz yoksa temizliği bir başka güne ertelemekten başka çareniz yok demektir.