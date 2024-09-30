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Temizlikten Kaçmak İçin En Geçerli 10 Bahane

etiket Temizlikten Kaçmak İçin En Geçerli 10 Bahane

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
30.09.2024 - 12:31

Temizlik yapmak için bazen çok haklı bahanelerimiz olabiliyor. Temizlikten bizi alıkoysa da geçerli bu bahaneler nelermiş gelin birlikte bakalım...

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1. Bel tutulması, temizlik yapmamak için en geçerli bahanelerden.

Bel ağrısı, temizliğe engel bir durum. İster masabaşı ister ayakta çalışın iş hayatınızdaki yoğunluk zaman zaman bel ağrısına neden olabiliyor. Bel ağrısı zaten temizlik yapmaya engel ama hele bir de bel tutulması yaşıyorsanız o zaman temizlik yapmanız mümkün değil elbette!

2. Toz alerjisi de temizliğe engel durumlardan.

Toz alerjisi temizlik yaparken rahatsız eden bir durum. Evinizde çok toz varsa bu alerji iyice artabiliyor. O yüzden toz alerjiniz olması gayet geçerli bir bahane. Alerjiniz başa çıkılamayacak bir vaziyetteyse temizlik yapmanız zaten düşünülemez, böyle durumlarda temizlikten vazgeçmeniz gerek!

3. Bazı günler içinizden hiç temizlik yapmak gelmiyor olabilir.

Temizlik yapmak için her gün iyi bir gün olmayabilir. Bazı günler oluyor ki insan bırak temizliği yerinden kalkmak bile istemiyor. Böyle günlerde temizlik yapmayı ertelemeniz gayet normal. Kendinizi iyi hissetmediğiniz anlarda temizliği ertelemek oldukça yerinde bir bahane. Eğer ruh haliniz o an temizlik için uygun değilse zaten temizliği de layıkıyla yapamazsınız, o zaman da ertelemeniz en doğrusu!

4. Eğer bir işiniz varsa temizliği ertelemekten başka çareniz yok demektir.

Her an müsait olmak mümkün değil. Eğer o an önemli bir işiniz varsa o zaman temizliği ertelemekten başka çareniz yok. Bu da gayet yerinde bir bahane aslında. İşiniz bittikten sonra temizliğe vakit ayırabilirsiniz. Bunu yaparken suçluluk duymanıza da hiç gerek yok!

5. Evde temizlik ürünü yoksa temizlik yapmak mümkün değil elbette.

Tam temizliğe başladınız ama bir baktınız malzeme hiç kalmamış. O zaman temizliği ertelemekten başka çare yok tabii. Bu da temizlik yapmamak için gayet geçerli bir bahane. Mesela evde yerleri temizlemek için deterjan ya da silmek için bez yoksa temizlik yapmak nasıl mümkün olabilir, değil mi? O yüzden temizlik malzemeniz yoksa temizliği bir başka güne ertelemekten başka çareniz yok demektir.

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6. Bazı günler dışarıdaki işlerden ev işlerine vakit kalmıyor.

Dışarıda işiniz çok olduğu zamanlarda evde temizliğe vakit ayıramamanız gayet normal. Böyle durumlarda temizliği es geçebilirsiniz. Dışarı işlerinin yoğun ve yorucu olduğu bir gün evdeki temizliği ertelemek en doğal hakkınız bizce! Böyle bir gün sonrasında eve gelip dinlenip temizliği bir gün sonraya erteleyebilirsiniz.

7. Evi daha yeni temizlediyseniz o zaman temizlikten kaçma hakkınız var.

Evinizi zaten düzenli temizliyorsanız ve yakın bir zamanda temizlediyseniz o zaman evinizi temizlemeyi erteleyebilirsiniz. Ve bu çok haklı bir bahane olur. Evinizi daha dün süpürüp sildiyseniz ya da tozları alalı iki gün olduysa temizliği ertelemeniz mümkün. Çünkü daha kirlenmeyen bir evi niye temizleyesiniz değil mi?

8. Yorgun olmak, en geçerli bahane!

Temizlik yapmamak için yorgunluktan daha iyi bir bahane olamaz herhalde. İster fiziksel ister zihinsel bir yorgunluk çekiyor olun ikisi de temizliği ertelemek için yeterli bahaneler. Temizlik işi fiziksel olarak yüksek bir performans gerektirdiği için yorgun bir gününüzde yapmanız hem sizi daha çok yorar hem de temizlik yeterince iyi olmaz.

9. Temizlik işi motivasyon gerektiren işlerden. Eğer gerekli motivasyona sahip değilseniz o zaman yapmamanız normal!

Ne yaparsak yapalım gerekli motivasyonumuz yoksa o işi yapmak imkansız hale gelir. O yüzden temizlik için gerekli motivasyona sahip değilseniz ertelemeye hakkınız var demektir. O gün dinlenmek istiyor olabilirsiniz ya da kitap okumaya, film izlemeye heveslendiğiniz bir günde temizlikten kaçmak en büyük hakkınız bizce!

10. Misafir gelmiyorsa evi temizleye gerek var mı ki?

Yakın zamanda evinizi temizlediyseniz ve bir süre de misafir gelmeyecekse o zaman temizliği bir süreliğine ertelemenizde sakınca yok. Eviniz yaşanabilir derecede temizse temizlik yapmamak için bu bahaneye sığınabilirsiniz. Tabii ki sadece misafirden misafire temizlik yapın demiyoruz ama arada bir bu bahaneye sığınmak çok da kötü bir şey değil sanki!

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