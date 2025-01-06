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6 - 12 Ocak 2025 Haftalık Burç Yorumları

etiket 6 - 12 Ocak 2025 Haftalık Burç Yorumları

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
06.01.2025 - 07:02

Dikkat! Mars Yengeç Burcu’nda retroya devam edecek!

Mars, 6 Ocak 2025'te Yengeç burcunda retroya devam edecek ve 23 Şubat 2025'te Yengeç' burcunda doğru seyrine başlayacak. Mars, 18 Nisan 2025'e kadar doğrudan seyrine Yengeç'te devam edecek. Mars retrosu özellikle zordur, yönetmekte zorlanırız, emek verdiklerimizden karşılık almakta yorgunluk ve hayal kırıklığı hissederiz. Mars Yengeç burcunda gerilediğinde, özellikle duygusal olarak tetiklenmiş, duygusal ve aşırı duyarlı hissedeceğiz. Yengeç ev, aile, gayrimenkul, ev yaşamlarımız, geçmiş yaşam bağlantıları, miras, soy, gelenekler veya ebeveynleri çevreleyen durumlar ile ilişkilidir. Bu temalar hakkında dönüşüm bizleri karşılıyor seçimlerinizi akıllıca yapmaya gayret gösterin.

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Koç:

Koç:

Yönetici gezegeniz Mars Yengeç’te retroya devam ediyor. Asla yeni planlar veya çabalar başlatmak, yeni ilişkiler kurmak, hatta 'resmi olmak' veya evlenmek için ideal bir zaman değil. Ekim 2024'ten bu yana neyin 'İLERLEMEDİĞİNİ' düşünün. Sonbahardan bu yana ortaya çıkan durumlar etrafında muhtemelen sürtüşme veya gerginlik hissedeceksiniz. Mars gerilemesiyle ilgili iyi olan şey, önceki bir tutku, proje, hedef veya ilişkideki kıvılcımı yeniden ateşlemenize yardımcı olmasıdır. Mars, 2 Mayıs 2025'te tam güç kazanana kadar şimdi ortaya çıkan deneyimlerin ve durumların gözden geçirilmesi ve çözülmesi gerekebilir. Özellikle, 6 Ocak 2025'ten önce, aşağıdaki temalara dikkat edin: 6 Ocak 2025'ten 23 Şubat 2025'e kadar yeni bir dizi tema etrafında hayal kırıklıkları, zorluklar, çözülmesi gereken sorunlar gündeme gelebilir. 

Boğa:

6 Ocak 2025'ten 23 Şubat 2025'e kadar yeni bir dizi temaya dikkat diyor gökyüzü. Mars Yengeç burcunda başkalarıyla nasıl iletişim kurduğunuz, fikirleriniz, sözleşmeleriniz ve müzakereleriniz, arkadaşlarınız, komşularınız veya kardeşleriniz; öğrenme, seyahat veya iletişimle ilgili projeler gündeminizde yer alacak. Bu konularda yenilikçi ve çözüm odaklı hareket etmeli, kendinizi tekrar eden yaklaşımlardan uzak durmaya gayret etmelisiniz. İş hayatınızda büyük bir başarıya imza atabilir, başarınızı kendine mal edip kendi hatalarını size yıkmaya kalkanlar ile yol ayrımlarına gidebilirsiniz. Özel yaşamınızda ise içgüdülerinize güvenin, tepkilerinizi ertelemeyin. Kendi değerinizin farkındalığı doğru kararlar almanıza yardımcı olacak akışta kalın. 

İkizler:

6 Ocak 2025'ten 23 Şubat 2025'e kadar Mars Yengeç burcunda. Para, mülk, değer, öz değer, gelir ve gider veya işiniz ile ilgili konularda, hayal kırıklıkları, zorluklar veya enerji düşüklüğü yaşayabilirsiniz. Bu alanlarda gökyüzü dikkatli olmanız fevri hareket etmemeniz için uyarıyor sizleri. İnatlaşmalar ya da hırsla hareket etmek size büyük zararlar getirebilir dikkatli davranın. Hafta boyunca iletişime önem verin ve sakin kalmaya özen gösterin. Özel yaşamınızda ise kelimelere takılıp kalmak yerine eş ya da sevgilinizin kalbini sevgisini hissetmeye odaklanın. Pire için yorgan yakmak pişmanlıklar yaşatabilir ve geri dönüşü olmayan durumlar ile karşı karşıya bırakabilir sizleri.

Yengeç:

Yengeç:

6 Ocak 2025 Mars burcunuzda retroya devam edecek; para, mülkler, değer ve değer, öz değer, gelir ve gider veya işiniz. 6 Ocak 2025'ten 23 Şubat 2025'e kadar, yeni bir dizi tema etrafında hayal kırıklıkları, zorluklar ile karşılaşabilirsiniz.  Kimliğiniz, özgünlüğünüzü nasıl takip ettiğiniz, en büyük hedefleriniz, sağlığınız veya ilişkileriniz. Bu temalar ile ilgili gökyüzü sizi yeniden düşünmeye gelişmeye davet ediyor. Bu döngüde hayal kırıklıklarının yoğun olacağı enerjilere karşı dirayetli davranmaya odaklanmalı kendinizi hayatın her alanında nasıl ortaya koyduğunuzu yapmanız gerekenleri sorgulamalı gelişime açık olmalısınız. Özel yaşamınızda iş ve finansal konulardan kaynaklı sorunlar ile karşılaşmanız olası. Aşırı alıngan ya da bencil yaklaşımlardan uzak durup ortak bir yolda buluşmaya odaklanmalısınız. 

Aslan:

6 Ocak 2025 Mars Yengeç burcunda retroya devam edecek. Sağlığınız ve mahremiyetiniz, gizli düşmanlarınız, endişeleriniz perde arkasında geliştirdiğiniz projeler ile ilgili temalar gündeminizde yer almaya başlayacak. Hayal kırıklıkları, aksaklıklar bu alanda gelişmeniz, kendinizi iyileştirip kontrolü ele almanız adına etkili olacak. Özellikle iş hayatınız ile ilgili konularda şikayetçi olmak yerine çözüm odaklı hareket etmeli sağlığınız ile ilgili konulara daha hassas davranmalısınız.  Sağlığınız ile ilgili alanlarda gösterdiğiniz en ufak bir ihmalkarlık sıkıntıya sebep olabilir. Aile ve arkadaşlıklar ile ilgili konularda biraz gözünüzü açmalı, insanların kendi adına ortaya koymadıkları mücadeleyi siz yapmamalısınız. Kendi hakkınıza girmeye son vermelisiniz artık. Özel yaşamınızda ise ihmalkarlıklarınız “Nasıl olsa seviliyorum.” düşüncesi ile gereğinden fazla sabır zorladığınız konularda alacağınız tepkilere hazır olun, iş işten geçmeden mücadele sırası sizde. 

Başak:

6 Ocak 2025 Mars Yengeç burcunda retroda, her zamanki koşuşturmanızdan geri adım atmak önemlidir. Ne yaptığınızı ve enerjinize değip değmeyeceğini düşünün. Eski korkularla veya çözülmemiş sorunlarla karşılaşabilirsiniz, bunları ele almak çözüme yol açabilir. Hayal kırıklığının birikmesine izin vermek yerine, enerjinizi yapıcı bir şekilde kanalize etmek için meditasyon yapmayı deneyin. Yeni projelere başlamaktan kaçının; bunun yerine devam eden projeleri tamamlamaya veya gözden geçirmeye odaklanın. Bu dönem, daha sonra size fayda sağlayacak içsel gelişim için mücadele zamanı. Hafta boyunca iletişiminizi ve iş dinamiklerinizi yeniden düşünmek ve yeniden değerlendirmek için bir dönem anlamına gelir. Arkadaşlıklar ve üyelikler bu süre zarfında zorlaşabilir. Yeni sosyal planlar oluşturmak yerine, bir adım geri atıp zaten tanıdığınız insanlarla yeniden bağlantı kurmak tavsiye edilir. Mevcut ilişkilerinizin amacınızla nasıl uyumlu olduğunu ve yaşam hedeflerinizle ilgili olup olmadıklarını düşünün. Çabalarınızı etkili bir şekilde nasıl yeniden odaklayacağınızı belirleyin.

Terazi:

Terazi:

6 Ocak 2025 Mars Yengeç burcunda retroya devam edecek.

Kariyer planlarınızı yeniden değerlendirmek için çok önemli bir zamana işaret ediyor. İş hayatınızdaki gecikmeler, yanlış anlamalar veya aksilikler gibi çeşitli olaylar nedeniyle zorluklar yaşayabilirsiniz. İlerlemeyi zorlamak yerine, bitmemiş projeleri tamamlamaya ve geçmişte kurduğunuz stratejileri iyileştirmeye odaklanın. Doğru kariyer yolunda olup olmadığınızı veya hayatınızda değişikliklere gerek olup olmadığını düşünmek için bir dakikanızı ayırın. İstihdamınız hakkında aceleci kararlar vermekten kaçının. Özel yaşamınızda ise yaşadıklarınızı göz ardı etmeden dürtüsel kararlardan uzak durun. Ortak kararlar uzlaşmacı bir tutum sonrasında oluşabilecek pişmanlıkların önüne geçmenizi sağlayacaktır. 

Akrep:

6 Ocak 2025 Mars Yengeç burcunda retroya devam edecek.

Bu dönem kişisel değerlerin ve uzak hedeflerin yeniden değerlendirilmesini gerektirir. Bu süre zarfında seyahatin öngörülemeyen doğasından dolayı hayal kırıklığına uğramış hissedebilirsiniz. Acil değişim için baskı yapmak yerine, hedeflerinizi netleştirmeye odaklanın. Bu dönem, bitmemiş projeleri tamamlamak veya hayatınızın yönüyle ilgili belirsizlikleri çözmek için mükemmel bir fırsattır. Bu zamanı kendinizi yeniden yapılandırmak için değerlendirmeye odaklanmalısınız. 

Yay:

6 Ocak 2025 Mars Yengeç burcunda retroya devam edecek.

Bazı çözülmemiş duygusal veya finansal sorunları ele almanın zamanı geldi. Kendinizi daha bilinçli ve motivasyonlarınızı sorgularken bulabilirsiniz. İlişkilerinizdeki ve finansal konulardaki altta yatan dinamikleri anlamaya odaklanın ve zorluklarınızı çözmek için yavaş ve istikrarlı bir yaklaşım takının. Anlamlı değişimin, bir şeyleri düşünmek için zaman ayırdığınızda en etkili şekilde gerçekleştiğine güvenin.

Oğlak:

Oğlak:

6 Ocak 2025 Mars Yengeç burcunda retroya devam edecek.

Mars retrosu, ortaklıklarınızdaki güç dinamikleri üzerine düşünme fırsatı sunar. Çözülmemiş eski sorunlar yeniden ortaya çıkabilir ve bunları yeni bir bakış açısıyla ele almanıza izin verebilir. Bununla birlikte, şu anda yeni ortaklıklar başlatmaktan veya mevcut ortaklıklar içinde stratejik kararlar almaktan kaçınmak çok önemlidir. İlişkilerinizin kalitesine ve sağlıklı çalışma etkileşimleri ve denge kurmanın önemine odaklanın.

Kova:

6 Ocak 2025 Mars Yengeç burcunda retroya devam edecek.

İş ve sağlık etiğinizi yeniden değerlendirmeniz gerekiyor. Yavaş hareket eden bir projeden, çalışanlar arasındaki işyerindeki çatışmalardan veya olağan görevlerinizi etkileyen yorgunluğunuzdan dolayı hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. İlerleme için baskı yapmak yerine, süreçlerinizi iyileştirmeye odaklanın. Sorumluluklarınızı nasıl atadığınızı, kişisel ve işle ilgili sınırları nasıl belirlediğinizi ve kişisel bakıma nasıl öncelik verdiğinizi düşünün. Daha iyi zaman yönetimi yoluyla üretkenliğinizi artırmak için günlük bir program oluşturun.

Balık:

6 Ocak 2025 Mars Yengeç burcunda retroya devam edecek.

Bu dönemde hobiler, ilgi alanları ve çocuklarla ilgili kararlarınızı aceleye getirmekten kaçınmalısınız. Bu süre zarfında, yenilikçi aktiviteler veya romantik arayışlar beklemeye alınabilir veya yeni bir bakış açısı gerektirebilir. Hedeflere ulaşmak için kendinize baskı yapmak yerine, bu hedeflerin arkasındaki nedenleri keşfetmek ve size gerçekten neyin neşe getirdiğini yeniden keşfetmek için bu dönemi kullanın. Modaya uygun görünenin peşinden koşmak yerine sevdiğiniz şeye geri dönmeye odaklanın.

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun.

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.

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