6 - 12 Ocak 2025 Haftalık Burç Yorumları

Yönetici gezegeniz Mars Yengeç’te retroya devam ediyor. Asla yeni planlar veya çabalar başlatmak, yeni ilişkiler kurmak, hatta 'resmi olmak' veya evlenmek için ideal bir zaman değil. Ekim 2024'ten bu yana neyin 'İLERLEMEDİĞİNİ' düşünün. Sonbahardan bu yana ortaya çıkan durumlar etrafında muhtemelen sürtüşme veya gerginlik hissedeceksiniz. Mars gerilemesiyle ilgili iyi olan şey, önceki bir tutku, proje, hedef veya ilişkideki kıvılcımı yeniden ateşlemenize yardımcı olmasıdır. Mars, 2 Mayıs 2025'te tam güç kazanana kadar şimdi ortaya çıkan deneyimlerin ve durumların gözden geçirilmesi ve çözülmesi gerekebilir. Özellikle, 6 Ocak 2025'ten önce, aşağıdaki temalara dikkat edin: 6 Ocak 2025'ten 23 Şubat 2025'e kadar yeni bir dizi tema etrafında hayal kırıklıkları, zorluklar, çözülmesi gereken sorunlar gündeme gelebilir.

Boğa:

6 Ocak 2025'ten 23 Şubat 2025'e kadar yeni bir dizi temaya dikkat diyor gökyüzü. Mars Yengeç burcunda başkalarıyla nasıl iletişim kurduğunuz, fikirleriniz, sözleşmeleriniz ve müzakereleriniz, arkadaşlarınız, komşularınız veya kardeşleriniz; öğrenme, seyahat veya iletişimle ilgili projeler gündeminizde yer alacak. Bu konularda yenilikçi ve çözüm odaklı hareket etmeli, kendinizi tekrar eden yaklaşımlardan uzak durmaya gayret etmelisiniz. İş hayatınızda büyük bir başarıya imza atabilir, başarınızı kendine mal edip kendi hatalarını size yıkmaya kalkanlar ile yol ayrımlarına gidebilirsiniz. Özel yaşamınızda ise içgüdülerinize güvenin, tepkilerinizi ertelemeyin. Kendi değerinizin farkındalığı doğru kararlar almanıza yardımcı olacak akışta kalın.

İkizler:

6 Ocak 2025'ten 23 Şubat 2025'e kadar Mars Yengeç burcunda. Para, mülk, değer, öz değer, gelir ve gider veya işiniz ile ilgili konularda, hayal kırıklıkları, zorluklar veya enerji düşüklüğü yaşayabilirsiniz. Bu alanlarda gökyüzü dikkatli olmanız fevri hareket etmemeniz için uyarıyor sizleri. İnatlaşmalar ya da hırsla hareket etmek size büyük zararlar getirebilir dikkatli davranın. Hafta boyunca iletişime önem verin ve sakin kalmaya özen gösterin. Özel yaşamınızda ise kelimelere takılıp kalmak yerine eş ya da sevgilinizin kalbini sevgisini hissetmeye odaklanın. Pire için yorgan yakmak pişmanlıklar yaşatabilir ve geri dönüşü olmayan durumlar ile karşı karşıya bırakabilir sizleri.