Temizlik Yapma Şekline Göre Senin Hayattaki Motivasyonun Ne?

Verdiğin yanıtlara baktığımızda senin bu hayattaki motivasyonun aslında çok efor sarfettikten sonra kendine vermek için sabırsızlandığın o ödül! Çünkü bu hayatta epey zorlukla mücadele etmiş birisin ve görünüşe göre halen de mücadele ediyorsun. Seni zamanında ödüllendiren birileri olmadığı için kendi ödülünü kendin veriyorsun. 'Bir kahveyi hak ettim.' demek ne kadar basit bir cümle aslında ama senin için çok büyük bir kıymeti var. İçtiğin her yudum sana daha çok motivasyon sağlasın!