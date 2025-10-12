Temizlik Yapma Şekline Göre Senin Hayattaki Motivasyonun Ne?
Her alanda olduğu gibi temizlik konusunda da şekilciyiz! Başkasının temizlik şekli seni ilgilendirmeyebilir ama konumuz şu an bu değil. Temizlik yapma şekline göre hayattaki motivasyonunu öğreneceğiz.
Not: Suya ve sabuna dokunmak serbest!
1. İlk sorumuzla başlayalım: Beyaz sabun kullanma sıklığını öğrenebilir miyiz?
2. Temizlik malzemelerini satın alma sıklığını öğrenelim... 👇
3. Evinin şu anki temiz olma durumunu puanlar mısın?
4. Devam edelim! Evin ilk olarak hangi odasını temizlemekle başlıyorsun?
5. "Temizlik malzemelerini sadece dokunarak bile tanırım!" diyorsan gözün kapalı seçebileceğin ürün bunlardan hangisi?
6. Kafamızda bir şeyler oluşmaya başladı. 🤓 Sence evin genel temizliği kaç kişiyle yapılmalı?
7. Bugünün temizliğini yarına bıraktığın oldu mu?
8. Peki yarının temizliğini bugün yaptığın oldu mu?
9. Son olarak şunu soralım: Daha önce hiç bir hafta boyunca temizlik yapmadığın oldu mu?
Temizlikten sonra içeceğin Türk kahvesi!
Düzen, tertip, titizlik ve daha nicesi!
Sendeki keyif paşada bile yok!
Senin motivasyonun kendine iyi gelmek!
