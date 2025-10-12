onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Temizlik
Temizlik Yapma Şekline Göre Senin Hayattaki Motivasyonun Ne?

etiket Temizlik Yapma Şekline Göre Senin Hayattaki Motivasyonun Ne?

Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak - Onedio Üyesi
12.10.2025 - 11:04

Her alanda olduğu gibi temizlik konusunda da şekilciyiz! Başkasının temizlik şekli seni ilgilendirmeyebilir ama konumuz şu an bu değil. Temizlik yapma şekline göre hayattaki motivasyonunu öğreneceğiz.

Not: Suya ve sabuna dokunmak serbest!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. İlk sorumuzla başlayalım: Beyaz sabun kullanma sıklığını öğrenebilir miyiz?

1. İlk sorumuzla başlayalım: Beyaz sabun kullanma sıklığını öğrenebilir miyiz?

2. Temizlik malzemelerini satın alma sıklığını öğrenelim... 👇

3. Evinin şu anki temiz olma durumunu puanlar mısın?

4. Devam edelim! Evin ilk olarak hangi odasını temizlemekle başlıyorsun?

5. "Temizlik malzemelerini sadece dokunarak bile tanırım!" diyorsan gözün kapalı seçebileceğin ürün bunlardan hangisi?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Kafamızda bir şeyler oluşmaya başladı. 🤓 Sence evin genel temizliği kaç kişiyle yapılmalı?

7. Bugünün temizliğini yarına bıraktığın oldu mu?

8. Peki yarının temizliğini bugün yaptığın oldu mu?

9. Son olarak şunu soralım: Daha önce hiç bir hafta boyunca temizlik yapmadığın oldu mu?

Temizlikten sonra içeceğin Türk kahvesi!

Verdiğin yanıtlara baktığımızda senin bu hayattaki motivasyonun aslında çok efor sarfettikten sonra kendine vermek için sabırsızlandığın o ödül! Çünkü bu hayatta epey zorlukla mücadele etmiş birisin ve görünüşe göre halen de mücadele ediyorsun. Seni zamanında ödüllendiren birileri olmadığı için kendi ödülünü kendin veriyorsun. 'Bir kahveyi hak ettim.' demek ne kadar basit bir cümle aslında ama senin için çok büyük bir kıymeti var. İçtiğin her yudum sana daha çok motivasyon sağlasın!

Düzen, tertip, titizlik ve daha nicesi!

Düzen, tertip, titizlik ve daha nicesi!

Senin motivasyonun düzen! Hayatta rahat edebilmek için her şeyin yerli yerinde olmasını seviyorsun. Kaos seni yoran bir şey ve bu yüzden ufak da olsa kontrol sende olmalı. Temizlikte gösterdiğin titizlik, aslında işlerinde ve ilişkilerinde de netlik aramana benziyor. Biraz takıntılı gibi görünse de aslında bu sana güven ve huzur veren bir şey!

Sendeki keyif paşada bile yok!

Senin motivasyonun konfor! Temizlik senin için çok da büyütülmesi gereken bir şey değil. İşini görecek kadar yapar ve sonrasında rahatına bakarsın. Hayatta da hep aynı tavrı gösteriyorsun diyebiliriz. Durduk yere yorulmak istemiyorsun ve sana iyi hissettiren şeyler varsa onların peşinden gidiyorsun. Rahatına düşkünlüğün bazen tembellik gibi algılansa da aslında sen hayatı pratik yaşamayı seviyorsun!

Senin motivasyonun kendine iyi gelmek!

Senin motivasyonun denge diyebiliriz! Temizlik senin için sadece evi değil kafanı da toparlamak gibi bir şey. Evi süpürürken aslında biraz da stresini atıyorsun. Hayatta da aynı şekilde davranıyorsun çünkü her şeyin sana iyi hissettirmesi önemli. İç huzurun bozulduğunda dışarıya da yansıyor ama toparlandığında enerjinle herkesi sarıyorsun. Bir nevi kendi şarj kablon gibisin, önce kendini dolduruyorsun!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak
Onedio Üyesi
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın