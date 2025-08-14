onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Temizlik
Temizlik Sonrası Ruh Halini Tahmin Ediyoruz!

etiket Temizlik Sonrası Ruh Halini Tahmin Ediyoruz!

Ceren Özer
Ceren Özer - Onedio Üyesi
14.08.2025 - 10:31

Uzun süren bir temizlik maratonunun ardından, o mis gibi kokan, pırıl pırıl parlayan evde oturmak gibisi yoktur, değil mi? Ama o temizlik aşaması kimine göre terapi, kimine göre kabus… Kabul edelim, temizlik sonrası hepimizde bir ruh hali değişiyor. 

Peki sen temizlik sonrası nasıl bir insana dönüşüyorsun? Cevaplar sende, analiz bizde. Hadi bakalım, dürüstçe cevapla!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Bugün evi süpürmen gerekiyor... Aklından geçen ilk cümle ne olur?

2. Temizliğe başladığında içinden geçen ilk şey nedir?

3. Yerleri sildin. Bakıyorsun. Ne hissediyorsun?

4. Temizlik esnasında müzik açsan, hangi vibe?

5. Cam silerken kafanda en çok dönen düşünce?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Toz alırken karşına çıkan eski bir eşya seni...

7. Temizlikten sonra koltuğa uzandığında hangisini söylersin?

8. Ev temiz, her şey yerli yerinde. Gözün neyi arıyor?

Temizlik sonrası için huzurla doluyor!

Senin için temizlik yalnızca fiziksel bir faaliyet değil, iç dünyanı toparladığın bir aktivite. Süpürürken düşüncelerini temizliyor, sildikçe içini de parlatıyorsun. Her şey yerli yerine oturduğunda, içinde de bir denge hissediyorsun. Temizlik sonrası sen bambaşka bir versiyonuna dönüşüyorsun: Sessiz, sakin, dingin… Ve bu ruh halini seviyorsun.

Kendini ödül törenine çıkmış gibi hissediyorsun!

Kendinle gurur duyuyorsun! Bu tozlu savaşta galip sen oldun ve bunu kutlaman gerek. Kimi zaman dans ederek süpürüyorsun, kimi zaman dramatik slow motion sahnelerde kendini buluyorsun ama işin sonunda Ben harikayım! diyorsun, ki bu doğru! Kendine ödül vermeyi de ihmal etmiyorsun: Kahve, tatlı, dizi... Hakkın!

Yeter ki bitsin diyenlerdensin...

Evet, temizlik bitti ama sen de bittin. Tüm enerjini bıraktın o bezin ucuna, o süpürgenin fırçasına. Yere bakınca “bu ben miyim?” diye düşünüyorsun. Ruhsal bir çöküş değil bu; daha çok sıfırlanma hali. Birkaç saat sessiz kalmak, duvara bakmak, tavanla anlamlı bir bağ kurmak istiyorsun. Kısaca: Format atılmış gibisin.

Fazlasıyla yorgun ama rahatlamışsın da!

Bir yanın “ne güzel oldu” derken, diğer yanın “yarın yine kirlenir” diye fısıldıyor. Ne tam tatmin ne tam bıkkınlık… Ortalarda bir yerde, hafif yorgun ama hafif gururlu. Belki de sadece ayaklarını uzatıp, temizlik yapmadığın bir günün hayalini kuruyorsun. Ruh halin belirsiz ama en azından ev mis gibi!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Ceren Özer
Ceren Özer
Onedio Üyesi
İstanbul Arel Üniversitesi Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın