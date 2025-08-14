Temizlik Sonrası Ruh Halini Tahmin Ediyoruz!
Uzun süren bir temizlik maratonunun ardından, o mis gibi kokan, pırıl pırıl parlayan evde oturmak gibisi yoktur, değil mi? Ama o temizlik aşaması kimine göre terapi, kimine göre kabus… Kabul edelim, temizlik sonrası hepimizde bir ruh hali değişiyor.
Peki sen temizlik sonrası nasıl bir insana dönüşüyorsun? Cevaplar sende, analiz bizde. Hadi bakalım, dürüstçe cevapla!
1. Bugün evi süpürmen gerekiyor... Aklından geçen ilk cümle ne olur?
2. Temizliğe başladığında içinden geçen ilk şey nedir?
3. Yerleri sildin. Bakıyorsun. Ne hissediyorsun?
4. Temizlik esnasında müzik açsan, hangi vibe?
5. Cam silerken kafanda en çok dönen düşünce?
6. Toz alırken karşına çıkan eski bir eşya seni...
7. Temizlikten sonra koltuğa uzandığında hangisini söylersin?
8. Ev temiz, her şey yerli yerinde. Gözün neyi arıyor?
Temizlik sonrası için huzurla doluyor!
Kendini ödül törenine çıkmış gibi hissediyorsun!
Yeter ki bitsin diyenlerdensin...
Fazlasıyla yorgun ama rahatlamışsın da!
