Temizlik Rutininizi Kolaylaştıracak 11 Temizlik Tüyosu

Eğer her temizlikten sonra eşyalar tekrar karmakarışık oluyorsa sorun temizlikte değil düzen sisteminde olabilir. Dolap içi kutular, etiketli organizerler, çekmece düzenleyiciler hayat kurtarır. Her eşya için bir yer belirle her temizlik sonrası o yerlere koy. Böylece “şu nereye konuyordu” telaşı biter evin ritmi oturur.