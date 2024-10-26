Temizlik Rutinine Göre İlişki Durumunu Tahmin Ediyoruz!
Temizlik Rutinine Göre İlişki Durumunu Tahmin Ediyoruz!
Evet, belki farkında değiliz ama temizlik alışkanlıklarımız aslında bizi ele veriyor! Kimimiz düzenli, her şey yerli yerinde olsun diyoruz, kimimiz de 'boş ver, sonra bakarız' modundayız. Peki, bu temizlik tarzımız ilişkilerimize nasıl yansıyor dersin?
Hazırsan, temizlik rutinine bakıp, ilişki durumunu tahmin etmeye çalışıyoruz. Eğlenceli olacak, hadi başlayalım!
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1. Sabah kalkar kalkmaz yatağını toplar mısın?
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2. Süpürgeyle nasıl bir ilişkin var?
3. Evin her zaman toplu mu?
4. Çamaşır günü geldi çattı! Ne yapıyorsun?
5. Temizlik yaparken en sevmediğin iş hangisi?
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