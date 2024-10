Temizlik Rutinine Göre İlişki Durumunu Tahmin Ediyoruz!

Her şeyin yerli yerinde olmasını seviyorsun, düzen ve temizlik senin olmazsa olmazların. İlişkilerinde de bu titiz ve özenli yapın kendini gösteriyor. Her şeyi planlı ve düzenli tutmak senin işin. Partnerinle olan ilişkinde, sorumluluk sahibi ve güvenilir bir yapın var. Fakat bazen fazla mükemmeliyetçi olabilirsin, bu da ilişkilerde ufak tefek gerginliklere yol açabilir. Biraz rahatlamaya çalış ve her şeyin kusursuz olmasına gerek olmadığını hatırla! İlişkilerde de bazen küçük dağınıklıklar güzeldir. 😌