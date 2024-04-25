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Temizlik Alışkanlıklarına Göre Burcunu Tahmin Ediyoruz!

etiket Temizlik Alışkanlıklarına Göre Burcunu Tahmin Ediyoruz!

godot
godot - Onedio Üyesi
25.04.2024 - 12:30

Her burcun yoğurt yiyişi farklı olduğu gibi temizlik alışkanlıkları da farklıdır. Peki senin temizlik anlayışın hangi burç olduğunu söyleyecek.

Öğrenmek için haydi teste.

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1. Sabah kalkınca ilk yaptığın şeyi öğrenerek başlayalım mı?

2. Diyelim ki arkadaşlarını bir akşam yemeğine davet ettin. Evin ne durumda?

3. Şu cümleyi tamamla: "Yemek yedikten sonra tabaklar..."

4. Evde en sık temizlediğin yeri de öğrenebilir miyiz?

5. Dağınıklık senin için nedir?

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6. Evdeki tozları nasıl alıyorsun?

6. Evdeki tozları nasıl alıyorsun?

7. Son olarak şunu öğrenelim. Senin favori temizlik zamanın hangisi?

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda

Senin burcun: Başak

Senin burcun: Başak

Sen gerçek bir başak burcusun. Çünkü temizlik ve düzen senin kırmızı çizgin. Her şey bir orkestra gibi belli bir düzende olmalı. Bu yüzden sen evini bir orkestra şefi gibi yönetiyorsun. Her şey yerli yerinde, her yer pırıl pırıl. Herkes senin bu yeteneği hayran, keşke bizim evi de temizlese diyorlar 😄 Senin için düzen ve temizlik, huzurun anahtarı. Bu şekilde devam et, ama arada kendine de vakit ayır.

Senin burcun: Boğa

Senin burcun: Boğa

Temizlik alışkanlıklarına göre sen tam bir boğa burcusun. Çünkü hayatın her alanında olduğu gibi temizliği de akıllı ve pratik bir şekilde yapıyorsun. Zamanını en verimli şekilde kullanmayı biliyor ve gerçekten tertemiz olduğunu anladığında rahatlıyorsun. Sonra devam etmek keyfine kalmış, acele etmeden yavaş yavaş mükemmel hale getiriyorsun. 😇

Senin burcun: Balık

Senin burcun: Balık
onedio.com

Temizlik alışkanlıklarına göre sen tam balıksın. Duygusallığın evine de yansımış. Herhangi bir temizlik rutinini sevmiyorsun. Sen canın istediğinde oturup herkesten daha iyi temizlik yapabilirsin çünkü. Çünkü temizlik yapmak senin için bir terapi. Seni üzen şeylerden temizlik yaparak uzaklaşıyorsun. 🥰

Senin burcun: Akrep

Senin burcun: Akrep

Temizlik alışkanlıklarının bize söylediğine göre sen tam bir akrepsin. Biliyoruz temizlik yapmak hayatının merkezinde değil, temizlik yapmak yerine yapacak daha eğlenceli aktiviteler bulabiliyorsun. Dağınıklıktan da beslenen bir enerjin var. Hem seni sevenler, misafirlerin senin bu dağınık ve rahat atmosferini seviyorlar. Fakat yine de eğer bir temizlik yapılacaksa onu da en iyi sen yaparsın. Bir kez gaza gelmene bakar. Gerekirse 24 saat uğraşıp pırıl pırıl yaparsın tüm evi. 😎

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