Temizlik Alışkanlıklarına Göre Burcunu Tahmin Ediyoruz!
Temizlik Alışkanlıklarına Göre Burcunu Tahmin Ediyoruz!
Her burcun yoğurt yiyişi farklı olduğu gibi temizlik alışkanlıkları da farklıdır. Peki senin temizlik anlayışın hangi burç olduğunu söyleyecek.
Öğrenmek için haydi teste.
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1. Sabah kalkınca ilk yaptığın şeyi öğrenerek başlayalım mı?
2. Diyelim ki arkadaşlarını bir akşam yemeğine davet ettin. Evin ne durumda?
3. Şu cümleyi tamamla: "Yemek yedikten sonra tabaklar..."
4. Evde en sık temizlediğin yeri de öğrenebilir miyiz?
5. Dağınıklık senin için nedir?
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6. Evdeki tozları nasıl alıyorsun?
7. Son olarak şunu öğrenelim. Senin favori temizlik zamanın hangisi?
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