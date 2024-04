Temizlik Alışkanlıklarına Göre Burcunu Tahmin Ediyoruz!

Sen gerçek bir başak burcusun. Çünkü temizlik ve düzen senin kırmızı çizgin. Her şey bir orkestra gibi belli bir düzende olmalı. Bu yüzden sen evini bir orkestra şefi gibi yönetiyorsun. Her şey yerli yerinde, her yer pırıl pırıl. Herkes senin bu yeteneği hayran, keşke bizim evi de temizlese diyorlar 😄 Senin için düzen ve temizlik, huzurun anahtarı. Bu şekilde devam et, ama arada kendine de vakit ayır.