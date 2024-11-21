Bize Evini Anlat, İlişki Durumunu Tahmin Edelim!

Evin her köşesi adeta hayat dolu! Dağınık kalan bir köşe, çocukların oyuncakları, mutfakta sürekli bir şeylerin yapılması… Bütün bunlar senin için hayatın ritmi olmuş durumda! Kocaman ailenle birlikte huzurlu bir yuvaya sahipsin. Temizlik senin için düzen demek ve bu düzende de herkesin bir katkısı var. Çok şanslısın!