Bize Evini Anlat, İlişki Durumunu Tahmin Edelim!
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Bize Evini Anlat, İlişki Durumunu Tahmin Edelim!
Evin ve temizlik alışkanlıkların hakkında verdiğin bilgilere göre, senin ilişki durumunu tahmin ediyoruz! Öğrenmek için testi çözmeye başla. 👇
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1. Evde temizlik günü geldi çattı! İlk olarak ne yaparsın?
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2. Söyle bakalım, evinin kokusu genelde nasıldır?
3. Misafirlerin geldiğinde evde en çok övündüğün şey nedir?
4. Senin evinin dekorasyonuna en çok benzeyen görseli seçmeni istiyoruz. 👇
5. Peki, temizlik malzemelerini nerede saklarsın?
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