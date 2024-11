Bize Evini Anlat, İlişki Durumunu Tahmin Edelim!

Evde geçirdiğin her an senin için bir dinlenme zamanı demek. Evinle ilgilenmyi seviyor ve her işini kendin hallediyorsun. Kimseye hesap vermek zorunda değilsin ve kendini iyi hissettiren her şeyi evine dahil ediyorsun. Belki birileri için hayatını değiştirmeyi düşünebilirsin, ama şimdilik yalnızsın ve kendi özgürlüğünün tadını çıkarıyorsun.