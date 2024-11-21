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Bize Evini Anlat, İlişki Durumunu Tahmin Edelim!

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etiket Bize Evini Anlat, İlişki Durumunu Tahmin Edelim!

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
21.11.2024 - 11:01

Evin ve temizlik alışkanlıkların hakkında verdiğin bilgilere göre, senin ilişki durumunu tahmin ediyoruz! Öğrenmek için testi çözmeye başla. 👇

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1. Evde temizlik günü geldi çattı! İlk olarak ne yaparsın?

2. Söyle bakalım, evinin kokusu genelde nasıldır?

3. Misafirlerin geldiğinde evde en çok övündüğün şey nedir?

4. Senin evinin dekorasyonuna en çok benzeyen görseli seçmeni istiyoruz. 👇

5. Peki, temizlik malzemelerini nerede saklarsın?

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6. Şimdi de evinin en dağınık yerini sorsak... 🤔

7. Hangisini duymak sana daha iyi hissettiriyor!

8. Son olarak, evini toparladıktan sonra kendini ödüllendirmek için ne yaparsın?

Bekar ve özgür bir ruh!

Evde geçirdiğin her an senin için bir dinlenme zamanı demek. Evinle ilgilenmyi seviyor ve her işini kendin hallediyorsun. Kimseye hesap vermek zorunda değilsin ve kendini iyi hissettiren her şeyi evine dahil ediyorsun. Belki birileri için hayatını değiştirmeyi düşünebilirsin, ama şimdilik yalnızsın ve kendi özgürlüğünün tadını çıkarıyorsun.

Senin mutlu bir ilişkin var!

Senin evinin her köşesi aşkla düzenlenmiş. Temizlik ve düzen ikinizin ortak bir ritüeli gibi! Sıcacık bir evin var ve her detayda zevkini yansıtıyorsun. İlişkinizin uyumu, evinizdeki düzenli ve sıcak atmosferden de hissediliyor. Partnerinle sen, bu evde gerçekten uyum içinde bir hayatı paylaşıyorsunuz!

Büyük bir aileye sahipsin!

Evin her köşesi adeta hayat dolu! Dağınık kalan bir köşe, çocukların oyuncakları, mutfakta sürekli bir şeylerin yapılması… Bütün bunlar senin için hayatın ritmi olmuş durumda! Kocaman ailenle birlikte huzurlu bir yuvaya sahipsin. Temizlik senin için düzen demek ve bu düzende de herkesin bir katkısı var. Çok şanslısın!

Ayrılık acısını hala atlatamamışsın!

Sen, aslında gerekli temizlik alışkanlıklarına sahipsin fakat son zamanlarda evine gereken özeni gösteremiyorsun. Yaşadığın ayrılığın etkisini hala devam ettiği için tüm ev işlerinden çekilmiş durumdasın. Belki de evinle ilgilenmek seni meşgul ederek daha iyi hissetmeni sağlayabilir!

İrem Coşkun
İrem Coşkun
Onedio Üyesi
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