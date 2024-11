Aniden Gelen Temizlik Yapma Hissi Neden Gelir?

Bazen misafir geleceği için temizleriz, bazen de hiç gelmeyecek bir misafir ihtimali için! Belki çocukluktan kalma bir alışkanlık, belki de annelerimizin öğütleri… Her an bir misafir gelebilir düşüncesi, evin her daim temiz olması gerektiği hissini yaratır. Aslında kimse gelmese bile, evin hazır ve düzenli olması bize bir rahatlama sağlar. Temizlik sayesinde o “güvenli ve düzenli” alanı kendimiz için yaratmış oluruz.