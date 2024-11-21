Aniden Gelen Temizlik Yapma Hissi Neden Gelir?

Bazı günler vardır ki yapılacak işler bir dağ gibi birikmiştir. Ancak başlamak için ne enerjimiz ne de motivasyonumuz vardır. Bu gibi durumlarda, ertelemenin “en temiz” yolunu bulur ve başka bir işe yöneliriz: Temizlik! “Önce şuraları bir toparlayayım, sonra başlarım” diyerek bir bakmışız ki evin her köşesi elden geçmiş. Aslında burada işlerimizi ertelememize bir bahane yarattığımız gibi, temizlik yaparak zihnimizi de o işlerden biraz uzaklaştırıyoruz.