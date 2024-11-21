Aniden Gelen Temizlik Yapma Hissi Neden Gelir?
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Aniden Gelen Temizlik Yapma Hissi Neden Gelir?
Bazen, ortada hiçbir neden yokken birden bire içimizde inanılmaz bir temizlik yapma isteği belirir. Kimi zaman stresin ortasında, kimi zaman enerjimiz tavan yapmışken elimize süpürgeyi alır, evin dört bir yanını temizlemeye başlarız. Peki, bu ani temizlik dürtüsü nereden gelir? Bu ani gelen temizlik yapma dürtüsünün ardında yatan pek çok neden var aslında! Gel, birlikte biraz irdeleyelim…
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Öncelikle stres, en büyük tetikleyicilerden biri olarak karşımıza çıkar.
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Bir diğer etken ise erteleme isteğimiz olabilir.
Bu noktada, kontrol duygusunu yeniden kazanmaya olan ihtiyacımız da devreye girebilir.
Bir başka etken olarak mevsim geçişleri ve yenilenme isteğini de düşünebiliriz.
Tabii, bu temizlik isteğinin arkasında duygusal dengeyi yeniden sağlama ihtiyacı da bulunabilir.
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