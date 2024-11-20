Evde En Çok Temizlik Gerektiren 15 Kritik Alan

Özellikle her yere giren, takılır çıkarılır aksesuarları olan yüksek performanslı bir süpürgen varsa onu da temizlemen gerekir. Çünkü bu tür süpürgeler sadece döşeme ve halı temizliğinde değil, kanepe, yatak, dolap, araba, hatta tavan gibi sayısız yüzeyde işimizi kolaylaştırır. Bu da kir ve pislik tutma kapasitesini artırır. Bu ekipmanların aynı şekilde etkili performans göstermeye devam etmesi ve etrafa toz, kir yaymaması için dikkatlice temizlenmesi lazımdır.