Evde En Çok Temizlik Gerektiren 15 Kritik Alan
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Evde En Çok Temizlik Gerektiren 15 Kritik Alan
Ev temizliğinde genel kuralları uyguluyor olmak bazen yeterli gelmez. Özellikle çoğu kişinin dikkat etmediği öyle alanlar vardır ki evin çabuk kirlenmesinin ana sebebi olabilir. Kimi zamansa yaşam alanı sağlığını olumsuz etkileyerek çeşitli hastalıklara karşı risk doğurabilir.
Eğer yaptığım temizlik içime sinsin, bir yandan da evim daha sağlıklı ve temiz olsun diyorsan, bu göz ardı edilen alanlara bakmadan geçme! 👇✌️
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1. Lavabo ve Küvet Giderleri
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2. Çamaşır ve Bulaşık Makinesi
3. Çöp Kutuları
4. Kapı ve Pencere Kolları
5. Buzdolabı
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6. Elektrikli Süpürge
7. Yatak ve Yastıklar
8. Dış Mekan Mobilyaları
9. Süpürgelikler
10. Abajurlar ve Avizeler
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