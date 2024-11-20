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Evde En Çok Temizlik Gerektiren 15 Kritik Alan

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etiket Evde En Çok Temizlik Gerektiren 15 Kritik Alan

Merlot Vinho
Merlot Vinho - Onedio Üyesi
20.11.2024 - 13:01

Ev temizliğinde genel kuralları uyguluyor olmak bazen yeterli gelmez. Özellikle çoğu kişinin dikkat etmediği öyle alanlar vardır ki evin çabuk kirlenmesinin ana sebebi olabilir. Kimi zamansa yaşam alanı sağlığını olumsuz etkileyerek çeşitli hastalıklara karşı risk doğurabilir. 

Eğer yaptığım temizlik içime sinsin, bir yandan da evim daha sağlıklı ve temiz olsun diyorsan, bu göz ardı edilen alanlara bakmadan geçme! 👇✌️

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1. Lavabo ve Küvet Giderleri

Mutfak ve banyo evin en çok kirlenen, haliyle en fazla temizlik gerektiren iki yeridir. Burada genel temizlik yapıyor olmak maalesef hijyen için yeterli değildir. Özellikle lavabo, küvet ve duş giderleri hijyen açısından sık sık sorun yaratabilir. Ayrıca buralara dolan maddeler giderin tıkanıp koku yapmasına yol açabilir. Bu nedenle mutfak ve banyo temizliğine her giriştiğin an giderleri temizlemeyi de aklında bulundursan çok iyi olur.

2. Çamaşır ve Bulaşık Makinesi

imgur.com

Çamaşır ve bulaşık makineleri sık sık kullanılan fakat temizliği unutulan şeyler arasındadır. Halbuki bu makinelerin temizlenmemesi küf, kir ve bakteri oluşumunu hızlandırır. Ayrıca performansı düşürür ve yıkanan eşyaların gerektiği gibi temizlenmesini önler. Ayda bir makinelerin için sirke ve karbonat çözeltisiyle temizlemek hem koku oluşmasını önler hem de uzun vade performansı destekler.

3. Çöp Kutuları

Çöp kutuları, evdeki kiri ve pisliği toplamada önemli rol oynayan eşyalardır. Bu nedenle bu eşyaların da sık sık temizlenmesi gerekir. Aksi halde, akıtma ve dağılmaya bağlı koku oluşabilir. Bunun sonucunda evi karınca basabilir ve ortamdaki bakteri miktarı artabilir. İdeal olarak çöpü her dışarı çıkardığında çöp kutusunu şöyle bir silip temizlesen bile bu tür sorunları önleyebilirsin. Sirke ve limon çözeltisi kullanaraksa ortamdaki kötü koku sorununu yok edebilirsin.

4. Kapı ve Pencere Kolları

Kapı ve pencere kolları ya da elektrik anahtarları her gün sayısız kez kullanılır. Elimiz oraya buraya değdikten sonra dokunduğumuz bu alanlar genellikle izli izli ve pis olur. Bu nedenle bu tip yerleri uzun süre temizlememek aslında hiçbir zaman steril bir hayata sahip olmamakla eşdeğerdir. Çok dokunulan bu yüzeylerin özellikle dezenfektanla temizlenmesi sağlık açısından oldukça önemlidir.

5. Buzdolabı

Buzdolabı sadece yemekleri sakladığımız bir alan değildir. Buzdolabına konulan şeylerin uzun süre tazeliğini koruması genel sağlığımızı etkiler. Dolabın içi ne kadar temiz olursa performansı da o kadar iyi olur ve içindeki malzemeler bozulmadan kalır. Bu nedenle 1-3 ayda bir buzdolabının içini ve dışını detaylı şekilde temizlemek yediğimiz içtiğimiz şeylerin kalitesini artırır.

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6. Elektrikli Süpürge

Özellikle her yere giren, takılır çıkarılır aksesuarları olan yüksek performanslı bir süpürgen varsa onu da temizlemen gerekir. Çünkü bu tür süpürgeler sadece döşeme ve halı temizliğinde değil, kanepe, yatak, dolap, araba, hatta tavan gibi sayısız yüzeyde işimizi kolaylaştırır. Bu da kir ve pislik tutma kapasitesini artırır. Bu ekipmanların aynı şekilde etkili performans göstermeye devam etmesi ve etrafa toz, kir yaymaması için dikkatlice temizlenmesi lazımdır.

7. Yatak ve Yastıklar

Yatak ve yastık temizliği sadece nevresim değiştirmekten ibaret değildir. Yatağın hijyenik olması uyku kalitesini olumlu yönde etkiler. Özellikle mevsim değişimlerinde yapılan detaylı yatak temizliği bu tip yüzeylerin içinde biriken toz ve bakterileri gidermeye yardımcıdır. Yatağı süpürmek, ardından doğru solüsyonla silip havalandırmak, son olarak da çarşafını yenilemek ferah bir uyku ortamı sunar.

8. Dış Mekan Mobilyaları

Balkon, teras, bahçe gibi yerlerdeki mobilyalar sık sık kirlenir. Özellikle sandalye minderleri, masa örtüleri veya balkon halıları üzerine çokça toz ve kir çeker. Bu tür mobilyaları güzelce silip temizlemek, buralarda kullanılan tekstil ürünlerini ise düzenli aralıklarla yıkamak ortamı daha sağlıklı hale getirir.

9. Süpürgelikler

Çoğu kişi zemini süpürüp siler ama süpürgelikleri atlar. Halbuki süpürgeler, üzerindeki girintiler sebebiyle toz ve kılın yoğun olarak biriktiği yerlerdir. Doğru süpürge ucuyla buraları düzenli olarak süpürmen ve belirli aralıklarla silmen etrafa toz dağılma riskini azaltır. Böylece evin temizlik sonunda daha uzun süre aynı şekilde kalmasını sağlar.

10. Abajurlar ve Avizeler

Abajur ve avizeler yanınca üzerindeki toz ve kir bariz şekilde ortaya çıkar. Bu tür yüzeyler genel temizlik esnasında sıklıkla atlanır. Fakat aslında avizeler üzerine biriken tozlar daha sonra yere dökülüp eve dağılır ve ortamı daha kirli gösterir. Bu nedenle her toz aldığında bu tür alanlara birkaç kez bakman temizliğin kalitesini artırmana yardımcı olacaktır.

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11. Diş Fırçalık

Evde dikkat etmen gereken bir diğer alan diş fırçalığıdır. Diş fırçasını günde en az iki kez kullandığımız düşünülürse, onları koyduğumuz kabın ne sıklıkla kirlendiği de daha iyi anlaşılabilir. Çünkü diş fırçalığın dibi temizlenmediğinde fırçadan akan sularla dolar ve hızla kirlenir. Bu da ağız ve el temizliğini olumsuz etkileyebilir.

12. Kahve Makinesi

Kahve makinesi bazı evlerin en çok kullanılan temel ekipmanıdır. Her sabah kahve yapıyor, kimi zaman gün içinde de makineni kullanıyorsan detaylı bir temizlik adımına ihtiyacın vardır. Aksi halde makine içinde bakteri birikimi artabilir ve hem yaptığın kahvenin tadı bozulabilir hem de sağlığın kötü etkilenebilir.

13. İklimlendirme Araçları

Tavan vantilatörleri, klimalar ve havalandırma boşlukları tozun yoğun olduğu alanlardır. Özellikle ısıtma veya soğutma amacıyla bu tip araçlardan faydalanıyorsan, üflenen havanın kalitesinden emin olman sağlık açısından gereklidir. Çünkü temizlenmemiş bir klimanın ortama yaydığı hava çeşitli solunum yolu hastalıkları riskini artırabilir. Tozu alınmayan tavan vantilatörü de benzer şekilde iç mekandaki hava kalitesini düşürebilir.

14. Panjurlar ve Kepenkler

Panjurlar ve kepenkler temizlikte en çok atlanan alanlardır. Fakat evin dışında kalan bu alanlar da fazlasıyla toz ve kir barındırır. Bu nedenle bu tip yüzeyleri temizlemek biraz yorucu ve uğraştırıcı olabilir. Fakat en azından birkaç ayda bir yapacağın bir temizlik evin içine dağılan toz miktarını epey azaltabilir.

15. Temizlik Malzemeleri

Ve son olarak, temizlik sırasında kullandığın bütün malzemeleri temizlemen de önemlidir. Bu noktada özellikle bezlere dikkat etmen gerekir. Çünkü bezler evdeki hemen her yüzeye değen malzemelerdir. Haliyle kullandığın bez yeterince temiz olmazsa bir yerden aldığın tozu ve kiri başka bir yere taşıma riskin olur. Bu riski gidermek içinse fırçaları, bezleri, kovaları temizleyip yerine kaldırman önemlidir.

Merlot Vinho
Merlot Vinho
Onedio Üyesi
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