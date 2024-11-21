Yumruk ve Tekmelerle Vurdular: Damat Dövme 'Geleneğinin' Suyu Çıktı!

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Diyarbakır'da bir 'gelenek' olarak devam eden düğün sonrası damat dövmesinin suyu çıktı. Damadı evine getiren erkek grubu tekme ve yumruklarla vurmaya başladı. Bir süre tekme ve yumruklardan nasibini alan damadın ayakta güçlükle durduğu görüldü. Cep telefonu kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde damadın üstündeki kıyafetlerin bozulduğu görüldü. Kısa sürede çok sayıda paylaşım alan görüntüler sosyal medyada tepki çekti.
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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir grup düğün sonrası damat dövme 'geleneğini' yerine getirirken aşırıya kaçtı. Kendisine tekme ve yumruklarla vuran grubun elinden zor kurtulan damat, üstü başı dağılmış şekilde binaya girdi.
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Damadın zor anları bir cep telefonu kamerasıyla kayda alınırken, sosyal medyada gündem olan görüntülere çok sayıda tepki geldi.
İşte o görüntüler; 🎥
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2015 yılında başladığım Gaziantep Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nde gazetecilik ve medya faaliyetlerine ilişkin teorik dersler aldım. Eğitimim sürecim boyunca, üniversitenin basın-yayın biriminde yazı işleri faaliyetleri yürüttükten sonra lisans eğitimimi tamamladım. 2020 yılında yerel bir gazetede yazı işleri ve gazete tasarımı yaparak basın sektöründeki ilk iş tecrübemi edindim. 2022 yılında Onedio platformunda ‘Gündem editörü’ olarak işe başladıktan sonra mesleğim olan gazeteciliği ulusal çapta icra etmeyi ve farklı kaynaklardan olayları teyitlemeyi öğrendim. 2023’ten bu yana ise yine Onedio çatısı altında ‘Video editörü’ olarak medya faaliyetlerime devam etmekteyim.
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