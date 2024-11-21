Hırsızların Mutluluğu Güvenlik Kamerasında! Pahalı Ayakkabı Görünce 'Çak' Yaptılar

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İstanbul Arnavutköy'de bir binaya ayakkabı hırsızlığı için giren 2 hırsız, kapının önündeki ayakkabıların markasını görünce sevinçten ne yapacağını şaşırdı. Kameralara yansıyan görüntülerde birbirine 'çak' yapan hırsızlar ayakkabıları alarak üst kata çıktı. Diğer ayakkabıları da kontrol ettikten sonra binadan ayrılan hırsızlar kayıplara karıştı. Hırsızların o anları sosyal medyada gündem oldu.
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İstanbul Arnavutköy'de bir binaya giren ayakkabı hırsızları, kapı önünde duran pahalı ayakkabıyı görünce büyük sevinç yaşadı.
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Ayakkabıyı aldıktan sonra birbirine çak yapan hırsızlar, üst katları da kontrol ettikten sonra ayakkabıyı kıyafetlerinin arasına gizleyerek binadan ayrıldı.
İşte o görüntüler; 🎥
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2015 yılında başladığım Gaziantep Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nde gazetecilik ve medya faaliyetlerine ilişkin teorik dersler aldım. Eğitimim sürecim boyunca, üniversitenin basın-yayın biriminde yazı işleri faaliyetleri yürüttükten sonra lisans eğitimimi tamamladım. 2020 yılında yerel bir gazetede yazı işleri ve gazete tasarımı yaparak basın sektöründeki ilk iş tecrübemi edindim. 2022 yılında Onedio platformunda ‘Gündem editörü’ olarak işe başladıktan sonra mesleğim olan gazeteciliği ulusal çapta icra etmeyi ve farklı kaynaklardan olayları teyitlemeyi öğrendim. 2023’ten bu yana ise yine Onedio çatısı altında ‘Video editörü’ olarak medya faaliyetlerime devam etmekteyim.
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