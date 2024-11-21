Lodos İnsanları Sürükledi: Okula Giden Çocuklar Rüzgarda Savruldu

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Bursa'da etkili olan kuvvetli lodos vatandaşlara zor anlar yaşattı. Velileriyle birlikte okula giden çocukların rüzgarın etkisiyle savrulduğu anlar sosyal medyada gündem oldu. Annesinin elini bırakan bir çocuk savrularak yere düşerken, bir kız çocuğu ise annesiyle birlikte trafik direğine tutunarak ayakta kalabildi. Görüntülerin yayılması üzerine kentin valisi Erol Ayyıldız, tatil kararı almadığı gerekçesiyle eleştirildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bursa'da dün akşamdan bu yana etkili olan lodos, sabah saatlerinde hızını artırdı. İşe ve okula giden çocuklar zor anlar yaşadı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Vatandaşların kaydettiği görüntülerde annesinin elini bırakan bir çocuğun düştüğü anlar yer alırken, bir diğer görüntüde ise anne ve kızının trafik direğine tutunarak ayakta kaldığı görüldü.
İşte o görüntüler; 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2015 yılında başladığım Gaziantep Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nde gazetecilik ve medya faaliyetlerine ilişkin teorik dersler aldım. Eğitimim sürecim boyunca, üniversitenin basın-yayın biriminde yazı işleri faaliyetleri yürüttükten sonra lisans eğitimimi tamamladım. 2020 yılında yerel bir gazetede yazı işleri ve gazete tasarımı yaparak basın sektöründeki ilk iş tecrübemi edindim. 2022 yılında Onedio platformunda ‘Gündem editörü’ olarak işe başladıktan sonra mesleğim olan gazeteciliği ulusal çapta icra etmeyi ve farklı kaynaklardan olayları teyitlemeyi öğrendim. 2023’ten bu yana ise yine Onedio çatısı altında ‘Video editörü’ olarak medya faaliyetlerime devam etmekteyim.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın