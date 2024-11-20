Messi'yi Konuk Edeceği Söyleniyordu: Ronaldo'nun YouTube Kanalında Ağırlayacağı Sürpriz İsim Belli Oldu!
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Messi'yi Konuk Edeceği Söyleniyordu: Ronaldo'nun YouTube Kanalında Ağırlayacağı Sürpriz İsim Belli Oldu!
Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi futbolcularından biri olan Cristiano Ronaldo, YouTube kanalında çok önemli bir ismi ağırlayacağını ve konuk edeceği isimle interneti sallayacaklarını söylemişti. Bunu duyan birçok kişi merakla sürpriz konuğu beklemeye başladı. Nihayet beklenen gün geldi. Cristiano Ronaldo'nun YouTube kanalında konuk edeceği gizemli kişi ortaya çıkarken, konuk olarak Lionel Messi'yi bekleyenler büyük hayal kırıklığı yaşadı.
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Aktif futbolculuk kariyerine Suudi Arabistan'ın Al-Nassr takımında devam eden Cristiano Ronaldo, kendi kanalını açtıktan sonra YouTube dünyasına hızlı bir giriş yapmıştı.
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Kısa sürede milyonlarca aboneye ulaşan Ronaldo'nun YouTube kanalı an itibarıyla 67 milyondan fazla aboneye sahip.
Geçtiğimiz günlerde eski takım arkadaşı Rio Ferdinand'ı kanalında ağırlayan Portekizli yıldız, Youtube kanalına katılacak bir sonraki konuğuyla internet alemini sallayacağını söylemişti.
Ronaldo, Ferdinand'ın ''Ağırlayacağın kişi tanınan bir isim mi?'' sorusuna ''Evet, hem de çok.'' cevabını verince meraklı bekleyiş başladı.
Bazı kaynaklar, Ronaldo'nun Messi'yi kanalında ağırlayacağını ve birlikte izlenme rekorları kıracaklarını iddia etmişti.
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Ancak bu şimdilik hayal olarak kaldı. Zira Ronaldo, YouTube kanalında konuk edeceği süpriz ismin Mr. Beast olduğunu açıkladı. İkili, 21 Kasım Perşembe günü saat 17.00'de birlikte yayın yapacak.
Mr. Beast'in YouTube kanalında 331 milyon abonesi var. Hatta Ronaldo, abone sayısında Mr. Beast'i geçmeyi hedeflediğini söylemişti. Mr. Beast her ne kadar dijital dünyada çok tanınan biri olsa da Messi - Ronaldo buluşmasını bekleyenler hayal kırıklığı yaşadı.
Ronaldo'nun ''İnterneti sallamak için Mr. Beast ile buluşuyorum'' başlığıyla duyurduğu yayına çarpıcı yorumlar geldi👇
''Messi olacağını düşünmüştüm''
''Messi nerede?''
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''Messi ve Ronaldo'nun bu kanaldaki bir podcast'te bir araya geldiğini ve yıllar süren rekabetlerini konuştuğunu hayal edin. İşte bu, interneti yıkıp geçerdi''
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