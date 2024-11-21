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Temizlik Aşıklarını Çok Mutlu Edecek 11 Öncesi / Sonrası Fotoğrafı

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etiket Temizlik Aşıklarını Çok Mutlu Edecek 11 Öncesi / Sonrası Fotoğrafı

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
21.11.2024 - 13:16

Kirli ve dağınık bir yeri toplu ve temiz görmenin keyfi paha biçilemez öyle değil mi? Öncesinde kirli ve dağınık olan bir yerin temiz fotoğraflarını senin için derledik. Sen de temizlik aşığıysan bu fotoğrafları görmek seni çok rahatlatacak eminiz!

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1. Dağınık bir mutfak görmek seni de çılgına çeviriyor mu?

1. Dağınık bir mutfak görmek seni de çılgına çeviriyor mu?

Temiz insanların katlanamadıkları şeyler listesinde ilk sırada dağınık mutfaklar yer alır. Pisliğe bir de dağınıklık eklenmişse o zaman durum çok daha kötü. Ama o pis mutfağın düzenlenip temizlendiği bir halini görmenin verdiği rahatlık hissi de hiçbir şeyde yok, değil mi? Önce etrafın derlenip toplandığı, sonra o birikmiş kirlerin temizlendiği bir mutfağı görünce içini bir ferahlık kaplıyor eminiz.

2. Karmakarışık halde olan her yer temizlik aşıklarının korkulu rüyası.

2. Karmakarışık halde olan her yer temizlik aşıklarının korkulu rüyası.

Dağınık bir yatak, yerlerde eşyalar ve dağılmış bir gardırop. Bunları görüp de rahatsız hissetmeyen yoktur herhalde. Eee seni rahatlatacak şey elbette bu odanın tertemiz hale gelmesi. Yatağın toplanması, gardırobun düzenlenmesi ve yerlerdeki eşyaların toplanması ile oda mis gibi oluyor işte. Bu toplanmış hali görmenin verdiği keyif çok başka.

3. Düzenli mutfak fotoğrafı görmenin paha biçilemez bir keyfi var.

3. Düzenli mutfak fotoğrafı görmenin paha biçilemez bir keyfi var.

Temizlik aşıkları özellikle mutfak konusunda ekstra hassas oluyorlar. Bu demek oluyor ki temiz ve düzenli bir mutfak gördüklerinde de ekstra mutlu oluyorlar. Çöplerin atıldığı, tezgahın temizlendiği ve yerlerin silindiği bir mutfağı görmek insanı nasıl rahatlatıyor değil mi? Hele bir de dolapların indirilip silindiği böyle bir mutfak herkese iyi gelir. O temiz mutfakta insan neler neler yapar.

4. Aramızda halı temizleme videosu izlemeyen var mı?

4. Aramızda halı temizleme videosu izlemeyen var mı?

Yorgun akşamlarda telefonu eline alıp halı videolarına sen de dalmıyor musun? O leş gibi halıların dakikalarca temizlenmesi insanın içini rahatlatıyor. Böyle pis bir halının temizlenmiş halini görünce temizlik aşıklarını bırakın, herkes rahatlıyor. Böyle fotoğrafları ne kadar çok görsek yine de bize yetmez. Halının üzerindeki kırıntıların süpürülüp üzerindeki kirlerin temizlendiği bir halı görmek insanı mutlu ediyor.

5. Koltuk temizliğinin mutluluğu bir başka!

5. Koltuk temizliğinin mutluluğu bir başka!

Koltukların hepsinin temizliği rahatlatır ama deri koltuklarınki çok daha fazla rahatlatıyor. Koltuk yüzeyindeki çiziklerin, lekelerin temizlenmesi ve özel parlatıcılarla parlatılması rahatlatıcı temizlik aktivitelerinden biri. Pislik içinde bir koltuğun temizlendiğini görmek çok güzel değil mi? Hele bir de o koltuk beyazsa temizliğini görmek insana çok daha ferah hissettiriyor.

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6. Banyonun temizlendiğini görmek ayrı bir keyif.

6. Banyonun temizlendiğini görmek ayrı bir keyif.

Banyo zeminlerini ve fayansları temizlemenin mutlulukla bir ilgisi olmalı. O derz aralarında biriken kirleri tek tek temizlemek ve sararmış yerleri beyaza çevirmek en rahatlatıcı eylemlerden. Sürekli biriken sabun kalıntıları ve su lekelerinin kapladığı bir banyoda olmak insanı çok rahatsız ediyor. Ama lekelerin çıkarıldığı ve kirlerden arındırılmış bir banyo görmek insanın rahatlaması için yeter de artar bile.

7. Bahçe temizliğini de es geçmeyelim...

7. Bahçe temizliğini de es geçmeyelim...

Bahçe temizliğinin keyfi çok başka. Her yerin otlarla kaplandığı bahçeyi bu otlardan arındırmak ve varsa bahçe yolunu temizlemek insanı mutlu ediyor. Bahçenin pis ve düzensiz halini gördükten sonra bir de tertemiz olduğu fotoğrafını görmek senin de içini ferahlatmıyor mu? Temizledikten sonra bir de bahçenin düzeni sağlansa insan daha ne ister..

8. Raf dağınıklığına katlanmak zor.

8. Raf dağınıklığına katlanmak zor.

Kütüphanedeki dağınıklıklar insanı bir ayrı yoruyor. O dağınıklık durdukça insanın odadan kaçıp gidesi geliyor. Düzensiz yerleştirilen eşyalar, belli bir şekilde koyulmayan kitaplar derken kütüphane dağınıklığı çok başka. Ama düzenli ve temiz duran bir kütüphane görmenin mutluluğunu da başka hiçbir şey insana vermiyor. Her şeyin kategori kategori ayrıldığı ve neyin nerede olduğu çok rahat görülebilen kütüphaneler ayrı bir mutluluk kaynağı.

9. Banyonun yerlerini temiz görmek rahatlatıcı doğru ama banyo dolaplarının düzeni ayrı bir rahatlatıcı!

9. Banyonun yerlerini temiz görmek rahatlatıcı doğru ama banyo dolaplarının düzeni ayrı bir rahatlatıcı!

Banyo dolaplarında olmayan şey yok. Sabundan diş fırçalarına, şampuanlardan cilt bakım ürünlerine her şeyin darmadağın olduğu bir banyo görmek can sıkıcı oluyor. Makyaj malzemeleriyle dolu bir banyo tezgahı insanı rahatsız eden şeylerin başında geliyor. Ama o dolapların organizerlerle düzenlendiği ve güzelce temizlendiği banyoya sahip olmak rahatlatıcı olmanın yanında aynı zamanda çok hijyenik.

10. Her yerin düzeni başka, hobi odalarının düzeni bambaşka!

10. Her yerin düzeni başka, hobi odalarının düzeni bambaşka!

Mesela bir dikiş odan var, buranın düzeni olmazsa o odaya adım bile atılamaz hale gelir. Yani ipliklerin yerlerde olduğu, kumaş parçalarının etrafa saçıldığı odada bırakın dikiş dikmeyi, oturmak bile istemez insan. Böyle dağınık ve pis bir odanın temiz ve düzenli olduğu fotoğrafına bakarak insan mutluluğu bulabilir bizce.

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11. Giyinme odası dağınıklığı hiç çekilmez.

11. Giyinme odası dağınıklığı hiç çekilmez.

İster giyinme odası ister gardırop olsun kirli ve dağınıksa bu insanı deli ediyor. Düzensizce katlanmış ya da asılmış kıyafetler hem istediğini bulmayı zorlaştırıyor hem de bu düzensizlik insanı boğuyor. Ferah ve düzenli olsa daha iyi olmaz mı? Bu giysileri düzene koyup güzelce asmak ya da katlamak rahatlığın diğer adı diye düşünüyoruz.

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer
Onedio Üyesi
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