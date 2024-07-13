Tekrar Tekrar Çalmasına Engel Olamayacağın 12 Şarkı
Tekrar Tekrar Çalmasına Engel Olamayacağın 12 Şarkı
Bazı şarkılar vardır ki tekrar tekrar dinlemek isteriz, asla doyamayız. Bu listedeki şarkılar da tam olarak onlardan! Bakalım senin için de bu durum aynı mı olacak?..
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1. Dua Lipa - Houdini
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2. Billie Eilish - CHIHIRO
3. Madison Beer - Make You Mine
4. Harry Styles - As It Was
5. Sophie Ellis-Bextor - Murder On The Dancefloor
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6. Kiss - I Was Made For Lovin' You
7. GALA - Freed from desire
8. Conan Gray - Never Ending Song
9. Swedish House Mafia and The Weeknd - Moth To A Flame
10. INJI - BELLYDANCING
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