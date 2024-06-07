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Tek Soruluk Travma Testi: Ne Kadar Ağır Travmalar Yaşıyorsun?

Tek Soruluk Travma Testi: Ne Kadar Ağır Travmalar Yaşıyorsun?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Onedio Editörü
07.06.2024 - 17:01

Bu travma testi senin travmalarının ne kadar büyük olduğunu ortaya çıkarıyor!

Haydi teste!

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Bu çizimlerden birini seçer misin?

Kendini güven hissetmeyecek kadar büyük travmalara sahipsin!

Hayatın sana sunduğu zorlu deneyimler, içinde derin izler bırakmış gibi görünüyor. Yaşadığın olaylar, senin ruhunda adeta bir deprem etkisi yaratmış ve bu depremin ardından da kalbinde derin yaralar açmış. Bu travmaların sonucunda, her yerde bir tedirginlik, bir güvensizlik hissi seni sarmış durumda. Bu durum, hayatının her alanını etkileyen bir hale gelmiş. Bu durum öyle bir boyuta ulaşmış ki, artık insanlarla iletişim kurmakta bile zorlanıyorsun. Her yeni tanıştığın kişi, senin için bir tehdit unsuru haline geliyor. Herkesi bir şüpheyle değerlendiriyor, kimseye tam anlamıyla güvenmiyorsun. Bu durum, sosyal hayatını oldukça zorlaştırıyor ve seni daha da içine kapanık bir hale getiriyor. Bu güvensizlik hissi, seni adeta bir kısır döngünün içine çekmiş durumda. Ancak unutma ki, her zaman bir çıkış yolu vardır ve bu durumdan kurtulman mümkün. Kendine olan güvenini geri kazanmak için adımlar atabilir, yaşadığın travmaları yavaş yavaş geride bırakabilirsin. Kendine bir şans ver, belki de hayat sana güzel sürprizler hazırlıyor olabilir.

Duyguları belli etmekten korkacak kadar büyük travmalara sahipsin.

Yaşadığın her neyse, duygularını adeta bir zincir gibi sarıp sarmalamış gibi görünüyor. Zor zamanlardan geçmek, seni içe dönmüş ve kendine yönelmiş biri haline getirmiş gibi. Artık duvarlarını yükseltmiş ve dış dünyadan gelen her türlü etkiye karşı savunmaya geçmişsin. Kimseye tam anlamıyla güvenmiyorsun ve korku, herkesin seni zayıf noktalarından vuracağını düşündürüyor. Bu savunma mekanizması, seni kendi içine hapsetmiş gibi görünüyor. Dışarıdan bakıldığında, sanki kendine ikinci bir karakter yaratmışsın gibi. Bu karakter, gerçek senin duygusal derinliklerini ve hassas noktalarını koruyan bir kalkan gibi işlev görüyor. Ancak, bu kalkanı aşmak ve gerçek seni görmek oldukça zor gibi görünüyor. Gerçek seni görmek için bu kalkanın ötesine geçmek, sabır, anlayış ve empati gerektiriyor. Belki de zamanla, duygusal olarak daha açık ve savunmasız olmaya başlayabilirsin. Ancak, bu süreçte anlayış ve destek en önemli faktörler olacak. Kim bilir, belki de içindeki gerçek beni keşfetmek, en önemli yolculukların birine dönüşebilir.

Başkalarının sevgisine ihtiyaç duyacak kadar büyük travmalara sahipsin.

Kendine yetmemek ve sürekli başkalarına ihtiyaç duymak, yaşadıklarının senin üzerindeki etkisinin bir sonucu gibi görünüyor. Belki geçmişte yaşadığın deneyimler, içinde bir yerlerde bir eksiklik hissi bıraktı ve bu da seni sürekli dışarıya doğru yönlendiriyor. Yaşadıklarının bıraktığı hasar, seni başkalarına bağımlı hale getirmiş gibi görünüyor. Sevgiye olan ihtiyacın, seni sürekli dış dünyadan onay arayışına itiyor gibi. Belki de kendine sevgiyi göstermeye çalışıyorsun, ancak bunun yeterli olmadığını hissediyorsun. İçsel olarak bir boşluk hissi taşıyorsun ve bu boşluğu doldurmanın yolu olarak başkalarının seni sevmesini ve değer vermesini istiyorsun. Mükemmeliyet algın, seni sürekli kendini kanıtlamaya zorluyor gibi görünüyor. Belki de sürekli olarak en iyi olmaya ve beklentileri karşılamaya çalışıyorsun, çünkü bu senin için değerli bir özdeğer kaynağı gibi. Ancak, bu sürekli çaba ve mükemmeliyet arayışı, seni daha da yorgun ve tatminsiz hissettirebilir. Belki de önünde duran bu engellerin farkında olarak, adım adım kendini kabul etmeye ve sevmeye yönelik bir yolculuğa çıkabilirsin. İçindeki sevgiyi ve değeri keşfetmek için kendine zaman ayırmak, başkalarının onayına olan ihtiyacını azaltabilir ve gerçek anlamda kendine yetebilme duygusunu geliştirebilir. Unutma, kendi değerin ve sevgin, dışarıdan gelecek her türlü onaydan çok daha değerlidir.

Terk edilmekten ve yalnız kalmak çok korkacak kadar büyük travmalara sahipsin.

Hayatındaki zorluklar ve travmalar, senin içinde bazı korkuların ve endişelerin doğmasına neden olmuş gibi görünüyor. Belki geçmişte yaşadığın deneyimler, terk edilme ve yalnızlık duygularını içine işlemiş ve bu da seni gelecekteki ilişkilerinde ve yaşamında etkilemiş olabilir. Şimdi, en küçük bir yalnızlık anında bile kendini kötü hissetme eğilimindesin. Terk edilmekten ve yalnız kalmaktan korkmak, senin ilişkilerinde güven duygusunu geliştirmeni zorlaştırıyor gibi görünüyor. Bu korkular, insanlara sıkı sıkıya bağlanmana ve onların hayatında hep var olmalarını istemenize neden olabilir. Kim olursa olsun, hayatınızda onların yerlerinin kalıcı olmasını istiyorsunuz, çünkü onlar yokken kendinizi eksik hissedebilirsiniz. Bu bağlanma ihtiyacı, bazen sağlıklı sınırların ötesine geçebilir ve ilişkilerinizde aşırı bağımlılığa dönüşebilir. Ancak, bu duyguları anlamak ve kabul etmek, üzerinde çalışman gereken bir alan olabilir. Belki de bu korkularla yüzleşmek ve onları aşmak için bir destek ağı oluşturmak önemli olabilir. Kendini sevme ve değer verme konusunda güçlü olmayı öğrenmek, başkalarına olan bağımlılığını azaltabilir ve daha sağlıklı ilişkiler kurmana yardımcı olabilir.

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