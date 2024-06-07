Tek Soruluk Travma Testi: Ne Kadar Ağır Travmalar Yaşıyorsun?
Tek Soruluk Travma Testi: Ne Kadar Ağır Travmalar Yaşıyorsun?
Bu travma testi senin travmalarının ne kadar büyük olduğunu ortaya çıkarıyor!
Haydi teste!
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Bu çizimlerden birini seçer misin?
Kendini güven hissetmeyecek kadar büyük travmalara sahipsin!
Duyguları belli etmekten korkacak kadar büyük travmalara sahipsin.
Başkalarının sevgisine ihtiyaç duyacak kadar büyük travmalara sahipsin.
Terk edilmekten ve yalnız kalmak çok korkacak kadar büyük travmalara sahipsin.
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