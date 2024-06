Tek Soruluk Travma Testi: Ne Kadar Ağır Travmalar Yaşıyorsun?

Hayatın sana sunduğu zorlu deneyimler, içinde derin izler bırakmış gibi görünüyor. Yaşadığın olaylar, senin ruhunda adeta bir deprem etkisi yaratmış ve bu depremin ardından da kalbinde derin yaralar açmış. Bu travmaların sonucunda, her yerde bir tedirginlik, bir güvensizlik hissi seni sarmış durumda. Bu durum, hayatının her alanını etkileyen bir hale gelmiş. Bu durum öyle bir boyuta ulaşmış ki, artık insanlarla iletişim kurmakta bile zorlanıyorsun. Her yeni tanıştığın kişi, senin için bir tehdit unsuru haline geliyor. Herkesi bir şüpheyle değerlendiriyor, kimseye tam anlamıyla güvenmiyorsun. Bu durum, sosyal hayatını oldukça zorlaştırıyor ve seni daha da içine kapanık bir hale getiriyor. Bu güvensizlik hissi, seni adeta bir kısır döngünün içine çekmiş durumda. Ancak unutma ki, her zaman bir çıkış yolu vardır ve bu durumdan kurtulman mümkün. Kendine olan güvenini geri kazanmak için adımlar atabilir, yaşadığın travmaları yavaş yavaş geride bırakabilirsin. Kendine bir şans ver, belki de hayat sana güzel sürprizler hazırlıyor olabilir.