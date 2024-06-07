Tek Soruluk Travma Testi: Ne Kadar Ağır Travmalar Yaşıyorsun?

Kendine yetmemek ve sürekli başkalarına ihtiyaç duymak, yaşadıklarının senin üzerindeki etkisinin bir sonucu gibi görünüyor. Belki geçmişte yaşadığın deneyimler, içinde bir yerlerde bir eksiklik hissi bıraktı ve bu da seni sürekli dışarıya doğru yönlendiriyor. Yaşadıklarının bıraktığı hasar, seni başkalarına bağımlı hale getirmiş gibi görünüyor. Sevgiye olan ihtiyacın, seni sürekli dış dünyadan onay arayışına itiyor gibi. Belki de kendine sevgiyi göstermeye çalışıyorsun, ancak bunun yeterli olmadığını hissediyorsun. İçsel olarak bir boşluk hissi taşıyorsun ve bu boşluğu doldurmanın yolu olarak başkalarının seni sevmesini ve değer vermesini istiyorsun. Mükemmeliyet algın, seni sürekli kendini kanıtlamaya zorluyor gibi görünüyor. Belki de sürekli olarak en iyi olmaya ve beklentileri karşılamaya çalışıyorsun, çünkü bu senin için değerli bir özdeğer kaynağı gibi. Ancak, bu sürekli çaba ve mükemmeliyet arayışı, seni daha da yorgun ve tatminsiz hissettirebilir. Belki de önünde duran bu engellerin farkında olarak, adım adım kendini kabul etmeye ve sevmeye yönelik bir yolculuğa çıkabilirsin. İçindeki sevgiyi ve değeri keşfetmek için kendine zaman ayırmak, başkalarının onayına olan ihtiyacını azaltabilir ve gerçek anlamda kendine yetebilme duygusunu geliştirebilir. Unutma, kendi değerin ve sevgin, dışarıdan gelecek her türlü onaydan çok daha değerlidir.