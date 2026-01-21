onedio
Tatildeyken Hayatınızı Kolaylaştıracak Teknolojiler

21.01.2026 - 18:50

Tatil heyecanı güzel ama 'ya bavulum kaybolursa' endişesinden 'şarjım bitiyor' korkusuna olmadık sebepler yüzünden (bu ihtimaller yaşanmasa bile) tatili kendinize zehir edebilirsiniz. Bunların önüne geçecek ve tatil keyfinizi maksimuma çıkaracak çözümler de bol bol mevcut. İşte size 'iyi ki yanıma almışım' dedirtecek, tatilinizi bir üst seviyeye taşıyacak teknolojik öneriler:

1. Çoklu USB girişli seyahat adaptörü

Özellikle yurt dışı seyahatleri için olmazsa olmaz! Farklı ülkelerdeki priz tiplerine uyum sağlaması bir yana, otel odalarında genelde priz sayısı kısıtlıdır. Tek bir prizi 4-5 USB girişine çeviren adaptörler sayesinde telefon, kulaklık, saat ve powerbank’i aynı anda şarj edebilirsiniz.

2. Powerbank

Adını anmışken yanımıza almamak olmaz. Prizlerden uzak olduğunuz her an enerji ihtiyacınızı karşılamak için bunlardan bir tane şart. Telefonun arkasına yapışan mıknatıslı veya ultra ince powerbank'ler, gün boyu gezen turistler için şu aralar altın değerinde.

3. GPS takip cihazları

Valizinizin uçağa yüklenip yüklenmediğini veya otel lobisinde nerede olduğunu telefonunuzdan takip edin. Özellikle aktarmalı uçuşlarda hayat kurtaran ve kayıp valiz kabusunu bitiren bir teknoloji.

4. Çevrimdışı haritalar

İnternetin çekmediği veya paketinizin bittiği o ıssız koyda veya bilmediğiniz sokaklarda hayat kurtarır. Gitmeden önce gideceğiniz bölgenin haritasını indirin, böylece GPS internet olmadan da çalışmaya devam edecektir.

5. Taşınabilir bluetooth hoparlör

Plajda, balkon keyfinde veya kamp ateşinde ortamın enerjisini bir anda değiştirir. Suya dayanıklı modelleri tercih ederseniz havuz başında 'aman ıslandı, aman bozuldu' derdiniz de olmaz.

6. E-kitap okuyucu

Bavulda 3-4 kalın kitap taşımak yerine binlerce kitabı tek bir ince tablete sığdırın. Mat ekran teknolojisi sayesinde güneşin altında bile gözünüz yorulmadan kitap okuyabilirsiniz. 'Hayır, okurken benim kitabımın arasına kum kaçmalı' diyorsanız o da sizin tercihiniz. 😄

7. Gürültü engelleyici kulaklıklar

Uçaktaki bebek ağlaması, otobüsün motor gürültüsü veya kalabalık plaj sesleri... Gürültü engelleme özelliği olan kulaklıkları taktığınız an tüm dünyayla bağlantınızı kesip huzura erebilirsiniz.

8. Su geçirmez telefon kılıfı

Sadece suyun altında fotoğraf çekmek için değil, kumdan ve deniz tuzundan korumak için de şart. Boynunuza astığınızda telefonunuzun kaybolma riskini de minimize eder.

9. Çeviri Yapan Uygulmalar

Yurt dışındaysanız ve menüde ne yazdığını anlamıyorsanız bunun için tasarlanmış uygulamaları kullanabilirsiniz. Kameranızı tutun ve metni anında Türkçe yapsın. Ayrıca bu uygulamalar gördüğünüz tarihi eserlerin ne olduğunu da anında size söyler. Yabancılarla diyalog kurabilmenizi de aşırı şekilde kolaylaştırırlar.

10. Dijital valiz tartısı

Dönüş yolunda aldığınız hediyelik eşyalar yüzünden havalimanında fazla bagaj sürprizi yaşamayın. Avuç içine sığan bu minik tartılarla valizinizi otelde tartıp önleminizi alabilirsiniz.

Uçaktan otele tüm seyahatinizi Garanti BBVA Mobil’den planlayın!

Tatil planlamak başlı başına bir iş olmasın diye Seyahatim Garanti BBVA Mobil’de! Garanti BBVA Mobil’deki Seyahatim alanı, tatil öncesinden dönüş sonrasına kadar tüm seyahat sürecini tek ekranda buluşturur. Kişisel seyahat planınızı oluşturabilir, yapılacaklar listesiyle hazırlığınızı eksiksiz tamamlayabilir; seyahatiniz boyunca finansal öneriler ve avantajlarla süreci kontrol altında tutabilirsiniz. Üstelik Jolly iş birliği sayesinde uçak bileti, otel, tur ve transfer gibi rezervasyonları da Garanti BBVA Mobil’den çıkmadan tamamlayabilirsiniz.

