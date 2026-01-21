Tatildeyken Hayatınızı Kolaylaştıracak Teknolojiler

Yurt dışındaysanız ve menüde ne yazdığını anlamıyorsanız bunun için tasarlanmış uygulamaları kullanabilirsiniz. Kameranızı tutun ve metni anında Türkçe yapsın. Ayrıca bu uygulamalar gördüğünüz tarihi eserlerin ne olduğunu da anında size söyler. Yabancılarla diyalog kurabilmenizi de aşırı şekilde kolaylaştırırlar.