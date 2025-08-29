Tatil Çantana Hangi Bakım Ürünlerini Koymalısın?

Sen tatilde de temiz bir cilt prensibiyle hareket ediyorsun. Gün boyu ter, toz ve makyaj artıklarını temizlemek, senin için rahatlamanın ilk adımı. Bu yüzden tatil çantanda mutlaka nazik ama etkili bir yüz temizleme jeli olmalı. Cildini kurutmadan temizleyen bir formül seni hem iyi hissettirir hem de tatilden sağlıklı bir ciltle dönmeni sağlar. Senin için temizlik, bakımın en kritik adımı resmen!