Tatil Çantana Hangi Bakım Ürünlerini Koymalısın?
Tatil çantası hazırlamak, aslında kişiliğini ortaya çıkaran minik bir sınav gibi. Bazılarımız aman en temelini alayım, yeter derken bazılarımız valizi açınca adeta bir kuaför salonuyla karşılaşır. Tatildeyken cildin mi ön planda olmalı, saçların mı? Yoksa pratiklik her şeyin önünde mi geliyor? Vereceğin cevaplara göre senin tatil çantanda hangi bakım ürünlerinin kesinlikle olması gerektiğini söylüyoruz. Haydi başlayalım!
1. Tatil için destinasyonunu nasıl seçersin?
2. Tatilde fotoğraf çekerken sen?
3. Gelelim o önemli soruya! Tatilde saçlarını nasıl şekillendirirsin?
4. Tatilde akşam bakım rutininde olmazsa olmazın ne?
5. Hadi yaz tatiline çıktığın zaman cildinin verdiği tepkilerden bahsedelim! Neler olur?
6. Şimdi en çok sevdiğin yaz kokusunu seç bakalım!
7. Peki, tatilde seni en çok panikleten şey?
8. Son olarak, tatilde makyaj tercihin nasıl oluyor?
Güneş kremi!
Yüz temizleme jeli.
Yoğun nemlendirici krem!
Aydınlatıcı serum!
