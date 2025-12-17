Taşacak Bu Deniz Ballı Yaşıyor mu? İddialara Son Nokta Kondu!
TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Taşacak Bu Deniz, Uzak Şehir'le reyting kapışmasına devam ederken yeni rekor her an gelebilir gibi hissettiriyor. Her bölümü heyecanla beklenen dizide sosyal medyada eleştirilen bir olay yaşanmıştı. Ballı karakteri dizide vurularak öldürülmüş, karaktere hayat veren Özge Arslan'ın imalı paylaşımları da gündem olmuştu. Oyuncunun diziye geri döndüğü iddiası ise sonunda yanıt buldu.
Kaynak: Birsen Altuntaş
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
12. bölüm çekimleri süren Taşacak Bu Deniz, bu hafta 11. bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Taşacak Bu Deniz'in geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümünde Ballı'nın ölümü tepki çekmişti.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın