Taşacak Bu Deniz Ballı Yaşıyor mu? İddialara Son Nokta Kondu!

Taşacak Bu Deniz Ballı Yaşıyor mu? İddialara Son Nokta Kondu!

Taşacak Bu Deniz
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
17.12.2025 - 16:26

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Taşacak Bu Deniz, Uzak Şehir'le reyting kapışmasına devam ederken yeni rekor her an gelebilir gibi hissettiriyor. Her bölümü heyecanla beklenen dizide sosyal medyada eleştirilen bir olay yaşanmıştı. Ballı karakteri dizide vurularak öldürülmüş, karaktere hayat veren Özge Arslan'ın imalı paylaşımları da gündem olmuştu. Oyuncunun diziye geri döndüğü iddiası ise sonunda yanıt buldu.

Kaynak: Birsen Altuntaş

12. bölüm çekimleri süren Taşacak Bu Deniz, bu hafta 11. bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.

12. bölüm çekimleri süren Taşacak Bu Deniz, bu hafta 11. bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.

Hemen hemen her bölüm reytinglerini artırmayı başaran Taşacak Bu Deniz ve Uzak Şehir arasındaki rekabet sürüyor. Yeni sezonda rekorlar art arda gelirken son yılların rekorları kırılır mı diye de merak ediliyor.

Taşacak Bu Deniz'in geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümünde Ballı'nın ölümü tepki çekmişti.

Taşacak Bu Deniz'in geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümünde Ballı'nın ölümü tepki çekmişti.

Öldürülerek diziden çıkarılması eleştirilen Ballı'nın bu eleştiriler sonrası diziye geri döneceği iddia edilmişti. Sosyal medyada bu iddialar konuşulurken, son noktayı gazeteci Birsen Altuntaş koydu. Altuntaş, Ballı'nın hikayesinin bittiğini ve diziden çıktığını açıkladı.

Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
