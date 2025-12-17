Dizinin Final Yaptığı, Bölüm Yayınlanınca Ortaya Çıktı: 16 Aralık Salı Reyting Sonuçları Ne Oldu?
Kral Kaybederse'nin final yapmasının ardından dün akşam Mehmed: Fetihler Sultanı, Kıskanmak, Rüya Gibi ve Gözleri Karadeniz ekranlarda yayınlandı. Dizilerin bir türlü istenen başarıyı yakalayamamasıyla gündeme gelen salı günü ilginç bir durum daha yaşandı. Gözleri Karadeniz ekibi ve izleyicisi, dizinin final yaptığını yayın sırasında öğrendi.
16. Aralık reyting sonuçları belli oldu.
Salı gününün diziler üzerindeki uğursuzluğu devam ediyor.
16 Aralık reyting sonuçlarına yine gündüz kuşağı damga vurdu.
16 Aralık Salı günü AB reyting sonuçlarında diziler zirveyi kaptı.
ABC1 reyting sonuçlarında da zirve Kıskanmak dizisinin oldu.
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
