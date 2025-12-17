onedio
Dizinin Final Yaptığı, Bölüm Yayınlanınca Ortaya Çıktı: 16 Aralık Salı Reyting Sonuçları Ne Oldu?

Reyting Sonuçları
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
17.12.2025 - 14:40

Kral Kaybederse'nin final yapmasının ardından dün akşam Mehmed: Fetihler Sultanı, Kıskanmak, Rüya Gibi ve Gözleri Karadeniz ekranlarda yayınlandı. Dizilerin bir türlü istenen başarıyı yakalayamamasıyla gündeme gelen salı günü ilginç bir durum daha yaşandı. Gözleri Karadeniz ekibi ve izleyicisi, dizinin final yaptığını yayın sırasında öğrendi. 

16. Aralık reyting sonuçları belli oldu.

Salı gününün diziler üzerindeki uğursuzluğu devam ediyor.

Kral Kaybederse ve Bahar'ın ardından dün akşam yayınlanan Gözleri Karadeniz de final yaptı. Üstelik final haberi oyuncular dahil ekibin hiçbirine haber verilmedi. Tüm ekip dizinin final yaptığını yayın sırasında öğrendi.

16 Aralık reyting sonuçlarına yine gündüz kuşağı damga vurdu.

16 Aralık Salı Total reyting sonuçlarında zirveye Esra Erol'da yerleşti. Kıskanmak başarısını giderek artırırken ikinci sırada, Müge Anlı ile Tatlı Sert ise üçüncü sırada yer aldı.

16 Aralık Salı günü AB reyting sonuçlarında diziler zirveyi kaptı.

Kıskanmak zirvede yer alırken, yeni dizi Rüya Gibi'nin üçüncü sırada yer alması umutlandırdı. Gözleri Karadeniz ilk 10'da yer alamadı.

ABC1 reyting sonuçlarında da zirve Kıskanmak dizisinin oldu.

Büyük bir yükselişe geçen Kıskanmak, iki kategoride de zirveyi kapmayı başardı. Gözleri Karadeniz, burada da ilk 10'da yer alamadı.

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
