Kıskanmak'ın Yönetmeni Nadim Güç, Final Kararının Gözleri Karadeniz Ekibine Tebliğ Edilmemesine Tepki Gösterdi

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
17.12.2025 - 16:07

Reklam arasında yayından kalkan dizi haberinin ardından Gözleri Karadeniz ekibi de benzer bir durum yaşadı. Gözleri Karadeniz dizisi ekrana final etiketiyle çıktı ve tüm ekip dizinin final yaptığını böyle öğrendi. Bu durumun ardından dizinin yönetmeni tepki gösterdi. Yaşanan olaydan sonra Kıskanmak dizisinin yönetmeni Nadim Güç, Gözleri Karadeniz ekibine destekte bulundu.

Türk televizyonlarında bir ilk yaşandı ve Gözleri Karadeniz dizisinin ekibi, dizinin final yaptığını televizyondan öğrendi.

Dizinin yeni bölümünün yayınlanacağını düşünen ekip, televizyonlarını açtığında 'final' yazısıyla karşılaştı. Dizi, ekibe haber dahi verilmeden final yaptı.

Dizinin yönetmeni yaşananlara isyan etti.

Salı günü rakibi olan Kıskanmak dizisinin yönetmeni Nadim Güç de Gözleri Karadeniz dizisi için destek paylaşımı yaptı.

'Bu plansızlık ve özensizlik sektör için utanç verici' diyen Nadim Güç, 'Reyting kaygısı, insani değerlerin ve meslek etiğinin önüne geçemez' diyerek tepkisini gösterdi.

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
