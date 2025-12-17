Kıskanmak'ın Yönetmeni Nadim Güç, Final Kararının Gözleri Karadeniz Ekibine Tebliğ Edilmemesine Tepki Gösterdi
Reklam arasında yayından kalkan dizi haberinin ardından Gözleri Karadeniz ekibi de benzer bir durum yaşadı. Gözleri Karadeniz dizisi ekrana final etiketiyle çıktı ve tüm ekip dizinin final yaptığını böyle öğrendi. Bu durumun ardından dizinin yönetmeni tepki gösterdi. Yaşanan olaydan sonra Kıskanmak dizisinin yönetmeni Nadim Güç, Gözleri Karadeniz ekibine destekte bulundu.
Türk televizyonlarında bir ilk yaşandı ve Gözleri Karadeniz dizisinin ekibi, dizinin final yaptığını televizyondan öğrendi.
Salı günü rakibi olan Kıskanmak dizisinin yönetmeni Nadim Güç de Gözleri Karadeniz dizisi için destek paylaşımı yaptı.
