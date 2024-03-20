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Tarot Kartlarına Göre Kariyerinde Neler Olacak?

Tarot Kartlarına Göre Kariyerinde Neler Olacak?

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio Üyesi
20.03.2024 - 12:01

Tarot kartlarına göre iş hayatında neler olacak, bir kart seçip öğrenmeye hazır mısın?

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Dikkatlice odaklan ve bir kart seç...

"Büyücü"

"Büyücü"

Büyücü kartının çekilmesi, kariyer ve mali durumunuzda yeni kapıların açıldığını müjdeliyor. Bu kart, adeta bir çağrı niteliğinde; cesaretinizi toplayıp, kendi fikirlerinizi uygulamaya dökme zamanının geldiğini söylüyor. Yeni bir iş teklifi mi aldınız, yoksa terfi mi edildiniz? Eğer öyleyse, bu kartın çekilmesi tam da bu anlamlı dönemeçte olmanızın harika bir işareti.

Büyücü kartı, içinde bulunduğunuz durumu değiştirebilecek güce sahip olduğunuzu belirtiyor. Kendinizi daha önce hiç olmadığı kadar güçlü ve özgüvenli hissedeceksiniz. Belki de birine mentorluk yapma fırsatı bulacak, belki de kendi deneyimlerinden yararlanabileceğiniz bir mentor bulacaksınız.

Finansal durumunuzda da olumlu gelişmeler olacak. Belki bir maaş artışı, belki bir prim, belki de yeni bir iş fırsatı... Büyücü kartı çekildikten sonra, ekstra para kazanma konusunda karşınıza çıkacak fırsatları iyi değerlendirmeniz gerekiyor. Bu kart, sadece maddi kazanımlarınızın değil, aynı zamanda kariyerinizdeki başarılarınızın da artacağının sinyalini veriyor. Bu yüzden, önümüzdeki dönemde kendinize inanın ve cesaretinizi toplayın. Büyücü kartının enerjisi, sizin de hayatınızda büyülü değişimler yaratmanızı sağlayacak!

"Denge"

"Denge"

Denge tarot kartının anlamı, kariyer hayatınızda hedeflerinize ulaşmak için ne derece sabırlı ve kararlı olduğunuzu gösterir. İş hayatınızda yüksek bir mevkiye çıkmak ya da kariyer basamaklarını hızla tırmanmak istiyorsanız, Denge tarot kartı size sabırlı olmanızı ve beklemenizi tavsiye eder. Bu kart, belki de şu anki durumunuzdan daha iyi bir fırsatın sizi beklediğini ve bu fırsatı kaçırmamak için acele etmemeniz gerektiğini işaret ediyor.

Finansal durumunuz söz konusu olduğunda, Denge tarot kartı, paranızı yönetirken dikkatli ve ölçülü olmanız gerektiğini vurgular. Bu kart, paranızı riskli yatırımlara yönlendirmek yerine, finansal dengenizi korumanız ve sağlam bir zemin üzerinde durmanız gerektiğini belirtir. Yani, bu kart, paranızı akıllıca yönetmeniz ve finansal risklerden kaçınmanız konusunda size bir uyarıda bulunuyor.

Denge tarot kartı, kısacası, hayatınızın her alanında dengeli olmanızı ve sabırlı bir şekilde hedeflerinize ulaşmak için çaba göstermenizi önerir. Bu kartın mesajı, sabırlı ve dikkatli olmanız sayesinde hem kariyerinizde hem de finansal durumunuzda başarıya ulaşabileceğinizi hatırlatır.

"Asılan Adam"

"Asılan Adam"

İş hayatınızda bir durgunluk hissi mi yaşıyorsunuz? Belki de kariyerinizde bir sonraki adımı belirlemekte zorlanıyorsunuz. İşte tam da burada, 'Asılan Adam'ın kariyer anlamı devreye giriyor. Bu, genellikle iş hayatınızda kararsızlık yaşadığınızı, belki de kariyerinizin bir çıkmaza girdiğini hissettiğinizi gösterir.

Belki de hangi adımları atmanız gerektiği konusunda bir belirsizlik yaşıyorsunuz. İş hayatında ilerlemek için hangi yolu seçeceğiniz konusunda bir kararsızlık mı var? Eğer bir karar vermekte zorlanıyorsanız, belki de aslında bir karar vermenize gerek olmadığını düşünmeye başlamışsınızdır.

Bir rahatlama hissi mi yaşıyorsunuz? Belki de sadece rahatlamaya ve olayları akışına bırakmaya ihtiyacınız vardır. Unutmayın, zaman ilerledikçe belirsizlikler netleşir ve her şey yerli yerine oturur.

Peki ya mali sorunlar? Eğer mali sorunlarınız varsa, 'Asılan Adam'ın kariyer anlamı, belki de yeni bir bakış açısına ihtiyacınız olduğunu gösterebilir. Belki de mali durumunuzu düzeltmek için yeni bir stratejiye veya yaklaşıma ihtiyacınız vardır. İşte tam da burada, 'Asılan Adam'ın kariyer anlamı, size yeni bir bakış açısı ve belki de yeni bir yol sunabilir.

"Mahkeme"

"Mahkeme"

Kariyer hayatınızda bir dönüm noktasına geldiğinizi gösteren mahkeme kartı, sizi şaşırtabilir. Bu kart, bir değerlendirme sürecinde olduğunuzu ve belki de farkında olmadan bir terfi yarışında yer aldığınızı işaret ediyor. Bu durum, sizi bir adım öne çıkarabilir ve iş hayatınızda yeni bir sayfa açabilir. Ancak, bu süreci başarılı bir şekilde tamamlamak için dikkatli olmanız gerektiğini unutmayın.

Para konularında da mahkeme kartı, ani kararlar almaktan kaçınmanız gerektiğini vurguluyor. Büyük bir satın alma veya yatırım yapmayı planlıyorsanız, acele etmeyin. Bilinçli bir karar vermek için gereken tüm bilgilere sahip olduğunuzdan emin olun. Bu, sizi olası bir maddi zarardan koruyabilir.

Mahkeme kartı aynı zamanda, bir dava durumunda olası bir kayba işaret edebilir. Bu nedenle, ihmal sonucu ortaya çıkabilecek veya tehlikeli araç kullanma gibi durumları tetikleyebilecek herhangi bir eylemden kaçının. Bu tür durumlar, sadece maddi zarara değil, aynı zamanda hukuki sorunlara da yol açabilir. Bu yüzden, tüm sigortalarınızın güncel olduğundan emin olun. Unutmayın, önlem almak her zaman daha iyidir. Bu şekilde, mahkeme kartının getireceği olası zorluklara karşı hazırlıklı olabilirsiniz.

"Adalet"

"Adalet"

Kariyer yolculuğunuzda çektiğiniz adalet kartı, işinizi ne kadar ciddiye aldığınızın, onu hayatınızın merkezine nasıl koyduğunuzun ve işinizi gerçekleştirirken ne kadar hassas ve dikkatli davrandığınızın bir simgesi. Ancak bu kart, profesyonel ve kişisel yaşamınız arasında bir denge kurmanız gerektiğini de hatırlatıyor. Belki de çevrenizdeki insanlar sizden daha fazla ilgi bekliyor, belki de onlara daha fazla zaman ayırmanız gerekiyor.

İş yerinde adaletsiz bir durumla karşılaşmış olabilirsiniz veya belki de farkında olmadan bir meslektaşınızın hakkına girmiş olabilirsiniz. Bu durumda, olayları geniş bir perspektiften değerlendirmeniz ve adalet terazinizin dengesini bozmamanız önemli. Unutmayın, geçmişte sergilediğiniz tavırlar bugün ya övgü alacak ya da eleştirilecek bir duruma gelebilir.

Eğer beklediğiniz bir yasal süreç varsa, bu dönemde sonuçlanabilir. Belki de beklediğiniz haber kapınıza dayanmıştır. Unutmayın, ilahi adalet her zaman tecelli eder ve her şey zamanı geldiğinde yerli yerine oturur. Bu dönemde, adaletin sadece iş yerinde değil, hayatınızın her alanında tecelli etmesine izin verin.

"Yıldız"

"Yıldız"

Kariyer okumanızda karşınıza çıkan Yıldız majör arkana kartı, ilham perilerini simgeliyor. Bu, üzerinde emek verdiğiniz projelerin, planların veya ortak işlerin belki de eksik olduğunu düşündüğünüz yönlerini tam anlamıyla kavradığınız ve harekete geçme zamanının geldiğini işaret ediyor. Yaratıcılıkla dolup taşan enerjiniz adeta bir sanatçının fırçası gibi hareket ediyor.

Eğer henüz bir mesleğiniz yoksa, bu kartın çıkması, yaratıcılığınızı sergileyebileceğiniz bir meslek seçmenin sizi mutlu edeceğini gösteriyor. Belki de içinizdeki ressamı, yazarı ya da tasarımcıyı keşfetme zamanı geldi.

Maaş artışı, iş yerinizi değiştirme gibi planlarınız varsa, bu kart onların olumlu sonuçlanacağını müjdeliyor. Belki de yeni bir ofis, yeni bir şehir ya da yeni bir maaş dilimi sizi bekliyor.

Meslektaşlarınızla aranızdaki iletişim de bu kartla birlikte daha da güçleniyor. Onların size olan güveni tüm iş yerinde hissediliyor ve bu da iş hayatınızı daha huzurlu ve sakin bir hale getiriyor.

Sonuç olarak, Yıldız majör arkana kartı, iş hayatınızda yepyeni ve heyecan verici bir dönemin kapısını aralıyor. İşte bu yüzden, önümüzdeki dönemde kariyerinizle ilgili adımlarınızı atarken bu kartın enerjisini hatırlayın ve ilhamınızı yaratıcılığınızla birleştirin.

"Aziz"

"Aziz"

Kariyer tarot okumasında karşınıza çıkan Aziz kartı, sizin öğretmenlik, eğitmenlik, anlatıcılık ya da dinleme gibi mesleklerde başarıya ulaşabileceğinizi işaret ediyor. Bu kart, sizin eğitim ve bilgi aktarımı konusunda doğuştan bir yeteneğiniz olduğunu, insanları aydınlatma ve onlara rehberlik etme kapasitenizin yüksek olduğunu gösteriyor. Ancak iş yaşamınızda karşılaştığınız problemlerin kökeninde, eski alışkanlıklarınızı bırakamamak ve ailenizden miras kalan geleneksel düşüncelerle hareket etmek olabilir.

Bir örnekle açıklamak gerekirse, belki de sizden üst bir konumda olduğunu düşündüğünüz bir çalışana karşı saygıdan dolayı sesinizi çıkaramıyor ve hakkınızı savunamıyorsunuz. Bu durumda, saygıyı korurken aynı zamanda kendi haklarınızı korumanız gerektiğini unutmamalısınız. Kendi sınırlarınızı koruyacak bir dille, duruşunuzu belirlemeli ve sesinizi duyurmalısınız.

Belki de kanaat etmek, kurallara aşırı derecede bağlı kalmak ve para harcamak yerine biriktirmek gibi alışkanlıklar sizi üzüyor olabilir. Bu durumda, belki de olaylara daha modern bir açıdan bakmayı denemeli ve eski alışkanlıklarınızı gözden geçirmelisiniz. Geleneksel düşüncelerin sizi sınırladığını hissediyorsanız, belki de yenilikçi ve modern bir bakış açısı geliştirmenin zamanı gelmiştir. Bu, sadece iş yaşamınızı değil, genel yaşam kalitenizi de olumlu yönde etkileyebilir.

"Kule"

"Kule"

Kariyer hanesinde beliren Yıkılan Kule, iş yaşamınızda adeta bir deprem etkisi yaratacak ani ve beklenmedik değişimlerin habercisi olabilir. Bu değişim, çoğu zaman o kadar hızlı ve beklenmedik bir şekilde gerçekleşir ki, kişi kendini bu duruma hazırlamak ya da önlem almak için bile zaman bulamaz. Yıkılan Kule kartı, genel anlamda hayatımızdaki düzenin alt üst olması ve yeni bir düzenin kapımızı çalmasını simgeler. İş yaşamında kendimizi belki de hayatımızın en zorlu sürecinde bulabiliriz. Ancak bu değişime karşı direnmek, yaşadığımız zorlukları ya da acıları sadece daha da büyütecektir. Bu nedenle, yıkıma ya da sona eren bir sürece direnmek yerine, bu durumu kabullenmek ve yeni düzene uyum sağlamak en doğru yaklaşım olacaktır.

Eğer Yıkılan Kule kartı kariyer hanesinde ters bir şekilde belirirse, bu durum iş yaşamınızda radikal kararlar almanız gerektiğinin bir işareti olabilir. İşte tam da bu noktada, büyük bir temizlik operasyonu yapmanın zamanı gelmiş demektir. Bu temizlik, işveren ve çalışan için farklı anlamlar taşıyabilir. İş yaşamınızı olumsuz etkileyen bir kişi, düşünce tarzı ya da sistem varsa, bu durumun değişmesi için gereken adımlar atılmalıdır. Çünkü ters Yıkılan Kule, iş yaşamınızı olumsuz etkileyen şeylerin hala değişmeden devam ettiğini gösterir. Eğer farklı ve daha olumlu sonuçlar istiyorsanız, bu değişimi başlatmanın tam da zamanı olabilir.

"Ay"

"Ay"

Kariyer hayatınızda bir karışıklığın işaretini veren ay kartı, belki de biraz endişe duyduğunuz bir durumu gözler önüne seriyor. İş yerindeki atmosferde bir gerginlik, belki de bir yanlış anlaşılmayı işaret ediyor olabilir. Bir bakıma, bu kart, iş hayatınızda iletişim konusunda eksiklikler olduğunu vurguluyor. Belki de biraz daha açık ve net bir iletişim kurmanız gerekiyor.

Tarot'un gizemli dünyasında ay kartının bir diğer anlamı da aldatmaca. Bu, kariyer hayatınızda belki de bir kişinin sizi aldatmaya çalıştığını gösteriyor olabilir. Belki de bir iş arkadaşınızın samimiyetini sorgulamanız gerekiyor. Bu durum, özellikle yapmayı düşündüğünüz yatırımlar konusunda daha dikkatli olmanız gerektiğini hatırlatıyor. Yani, ay kartı size, kariyer hayatınızda dikkatli adımlar atmanız gerektiğini söylüyor. Bu gizemli kartın mesajı, belki de iş hayatınızda daha dikkatli ve uyanık olmanız gerektiğini hatırlatıyor.

"Ölüm"

"Ölüm"

Hayatınızın bir dizi film şeridi gibi önünüzden geçtiğini ve kariyerinizin bir sonraki büyük adımını merak ettiğiniz bir dönemdeyseniz, tarot kartlarının gizemli dünyasına bir göz atmanın tam zamanı olabilir. Özellikle de, belki de en yanıltıcı olanı, 'Ölüm' kartı ile karşılaştıysanız. Evet, doğru duydunuz, 'Ölüm' kartı! İlk duyduğunuzda biraz korkutucu gelebilir, ancak bu kart aslında kariyer hayatınızda büyük bir değişikliği temsil eder.

Peki, bu değişiklik ne olabilir diye merak ediyor olabilirsiniz. Belki çok çalıştığınız ve hayalini kurduğunuz bir terfi, belki tamamen yeni bir iş, belki de kariyerinizde radikal bir yön değişikliği. Sanki bir labirentin içinde sıkışıp kalmış gibi hissediyor ve çıkış yolunu bulamıyorsanız, 'Ölüm' kartı size bir işaret olabilir. Bu kart, belki de kariyerinizde bir değişim zamanının geldiğini, belki de yeni bir başlangıç yapmanın tam zamanı olduğunu gösterebilir.

Birçok kişi 'Ölüm' kartını ilk bakışta olumsuz olarak algılar. Ancak bu kart aslında hayatınızın yeni bir bölümünün kapısını aralıyor olabilir. Yani, bu kart aslında yeni başlangıçların, yeni fırsatların ve belki de hayatınızda yeni bir sayfa açmanın habercisi olabilir. Unutmayın, her son yeni bir başlangıçtır ve belki de 'Ölüm' kartı sizin için yeni bir başlangıcın müjdecisi olabilir.

"Dünya"

"Dünya"

Tarot kartlarının büyülü dünyasında, Dünya kartı bir kariyer okumasında belirdiğinde, bu, işlerin en iyiye gideceği anlamına gelir. Bu kartın çekilmesi, kariyer yolculuğunuzun tam da istediğiniz gibi ilerlediğini ve hedeflerinize doğru hızla ilerlediğinizi gösterir. Bu, sizi sadece başarıya değil, aynı zamanda bolluk ve berekete de götürecek bir döneme işaret eder.

Dünya kartı, adeta bir zafer ilanıdır. Sizin için parlak bir geleceğin habercisi olan bu kart, çok başarılı olacağınızın ve hak ettiğiniz yere ulaşacağınızın sözünü verir. Bu, hayatta tatmin olduğunuz bir noktaya ulaşma yolunda önemli bir adımdır.

Ancak dünya kartının bir başka yorumu daha vardır. Bu kart, işinizle ilgili bir seyahate çıkabileceğinizi de gösterir. Belki de yeni bir iş fırsatı için farklı bir şehre veya ülkeye seyahat etmek üzeresinizdir. Ya da belki de işinizin doğası gereği, yeni yerler keşfetmek ve yeni insanlarla tanışmak için seyahat etmeniz gerekiyor.

Sonuç olarak, Dünya kartı, kariyer hayatınızda olumlu değişikliklerin kapıda olduğunu ve hayallerinizi gerçekleştirme yolunda ilerlediğinizi gösterir. Bu nedenle, bu kartı çektiğinizde, umudunuz tam olsun ve başarıya doğru emin adımlarla ilerlemeye devam edin.

"Savaş Arabası"

"Savaş Arabası"

Eğer tarot kartlarının gizemli dünyasına meraklıysanız ve bir çekim yaptığınızda karşınıza Araba kartı çıktıysa, işte size biraz magazinsel bir anlam yüklemesi! Bu kart, kariyer hayatınızda hırslı ve motive bir ruh hali içinde olduğunuzu işaret eder. İş yerinde belki de sizinle aynı hedeflere sahip olan ve sizi sabote etmeye çalışan iş arkadaşlarınız olabilir. Ancak bu kartın mesajı net: Endişelerinizi bir kenara bırakın ve odaklanmış bir şekilde çalışmaya devam edin.

Eğer iş arayışı içindeyseniz veya kariyerinizde bir çıkmazda olduğunuzu hissediyorsanız, Araba kartı size bir işaret veriyor olabilir. Belki de her zaman hayalini kurduğunuz işin peşinden gitmek için mükemmel bir zaman olduğunu anlatıyor olabilir.

Para konularına gelince, Savaş Arabası tarot kartı, finansal engellerin üstesinden gelmek için bir fırsat penceresi açıyor olabilir. Belki de aşılması imkansız gibi görünen bir mali zorlukla karşı karşıyasınız. Ancak bu kart, belki de bu zorluğun üstesinden gelmek için doğru zamanın geldiğini gösteriyor olabilir.

Bunun yanı sıra, Araba kartı büyük bir seyahat veya ulaşımla ilgili bir satın alma işlemini de temsil edebilir. Belki de yeni bir araba satın almayı düşünüyorsunuz veya uzun zamandır hayalini kurduğunuz bir tatil için uçak bileti almayı planlıyorsunuz. Bu kart, bu tür bir satın almanın tam zamanı olabileceğini gösteriyor olabilir. Unutmayın, tarot kartları hayatınızın her alanında size yol gösterici olabilir!

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Selver.1994.06

Yıldız ! Eğer henüz bir mesleğiniz yoksa, bu kartın çıkması, yaratıcılığınızı sergileyebileceğiniz bir meslek seçmenin sizi mutlu edeceğini gösteriyor. Belki... Devamını Gör

Onur

"Savaş Arabası"