26 Kasım Salı Akşamı Kaçırdığın Haberler
26 Kasım Salı Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya?' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.
İşte 26 Kasım Salı akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri...
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in belediye kreşlerine ilişkin tartışmalara yönelik, “Kimi belediyelerin kreşlerinde, çocuklara LGBT propagandası yapılmakta. Gereği yapılacak" dediği aktarılıyor.
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Dilan ve Engin Polat çifti için açılan yeni davanın iddianamesi tamamlandı. Savcılık, “vergi kanununa muhalefet ve sahte fatura düzenleme ve kullanma” suçlamasıyla Dilan Polat hakkında 6 yıldan 16 yıla kadar, Engin Polat hakkında ise 15 yıldan 40 yıla kadar hapis cezası talep etti. Polat çifti, suç gelirlerini aklama, yasa dışı bahis ve örgüt kurma suçlarından da yargılanmaya devam edecek.
İsrail Başbakanı Başbakanı Binyamin Netanyahu, Lübnan’da bulunan Hizbullah ile ateşkes görüşmelerinin olumlu gittiğini ve taslağı kabineye sunacağını belirtti. İsrail, Gazze’de uyguladığı katliamın yanı sıra Lübnan’a da saldırmış, Hizbullah’ın lideri Hasan Nasrallah’ı öldürmüştü. Başbakan Netanyahu, ateşkes kararının arkasındaki 3 temel sebep olarak, "İran tehdidine odaklanmayı, İsrail kuvvetlerini yenilemeyi ve Hamas'ı izole etmeyi” gösterdi.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Meclis’te yapılan bütçe görüşmelerinde açıklamalarda bulundu. Bakan Güler, ABD ile yaşanan F35 savaş uçağı kriziyle ilgili, “Amerikalılar da F-35 konusunda, biz KAAN uçağını şimdi yapacağımızı, yapabileceğimizi de uçtuğunu da görünce biraz düşünceleri de değişti. Onlar şimdi kendileri de F-35'i verebileceklerini ifade ediyorlar.” dedi.
Hindistan’da Google Maps’in yönlendirmesiyle bitmemiş bir köprüden düşen araçtaki üç kişi hayatını kaybetti. Köprü, 2022’deki şiddetli sel felaketinde yıkılmış ve yerel halk arasında "ölüm tuzağı" olarak biliniyordu.
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Geçtiğimiz aylarda Tekirdağ’da yaşayan 2 yaşındaki Sıla isimli bebek, şiddet ve cinsel istismar sonrasında uzun süre tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili, bebeğin annesi B.Y., annenin birlikte yaşadığı S.Ö, iki komşu çocuğu ve çocukların babası gözaltına alınmıştı. Tepki çeken olayda savcılık iddianamesini hazırlayarak mahkemeye sundu. İddianamede, anne B.Y. için toplam 67 yıl hapis cezası istendi.
İstanbul’da yaşanan aile katliamında yeni detaylar ortaya çıktı. Uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen Bahtiyar Aladağ isimli kişi, annesini, babasını, eşini, çocuğunu, kayınvalidesini, kuzenini ve bir berberi silahla öldürdükten sonra yaşamına son vermişti. Katliamda öldürülenler toprağa verilirken, katil İbrahim Aladağ’ın öldürmek için diğer akrabalarının yerini de sorduğu ortaya çıktı. Öldürülen eş Sevim Aladağ’ın bir akrabası ise, “Damadımız da kötü birisi değildi aslında. Yengemi gezdiren bir çocuktu. Cenazeye getirirdi, düğüne getirirdi, bayrama getirirdi. Ne olduğunu bilmiyoruz, anlayamadık" ifadelerini kullandı.
Asgari ücret görüşmeleri, önümüzde ay başlayacak ve 2025 yılında uygulanacak asgari ücret belli olacak. Türkiye’de birçok çalışanı yakından ilgilendiren asgari ücret zammından önce bazı ürüne zam yapıldığı iddia ediliyordu. Son olarak Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş da hem sigaraya hem de alkole zam yapılacağını açıkladı.
Geçtiğimiz günlerde Fatih Altaylı'nın programına katılan Ali Atay, açıklamalarıyla gündeme oturmuş, sosyal medyanın da büyük tepkisini çekmişti. "Bu ülkenin seliyle, yangınıyla, tufanıyla, terörüyle ben niye mücadele ediyorum?" sözleriyle tartışma yaratan Ali Atay'a geçtiğimiz saatlerde Cüneyt Özdemir'den tepki geldi. YouTube kanalında Atay'ın konuşmasını inceleyen Özdemir, savunduğu fikri teoride haklı bulurken, normal değil anormal bir durumdan bahsedildiğini vurguladı ve biraz da sert çıktı.
Yaşa dışı bahse teşvik suçlamasıyla yargılanacak olan ünlü şarkıcı Serdar Ortaç’ın ev hapsi ve adli kontrol kararı kaldırıldı.
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Sosyal medyada teğmenlere destek mesajı paylaşan Antalya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Çağlayan açığa alındı. Cumhuriyet Savcısı Çağlayan, "Bu vatanı kuranların izinde olmanın bunlara sebep olacağını bilmiyordum. Bilseydim yine yapardım" ifadelerini kullandı.
Diyarbakır’da öldürülen Narin Güran cinayeti ile ilgili yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Küçük kızın cansız bedenini dere kenarına gömdüğünü itiraf eden Nevzat Bahtiyar’ın aracının görüntüleri ortaya çıktı. Bahtiyar, Narin’in cansız bedenini sadece 40 dakika uğraşarak dere kenarına gömmüş. Ayrıca, tutuklu bulunan amca Salim Güran’ın, Narin kaybolduktan sonra WhatsApp grubu kurduğu ve arama çalışmalarını bu grup üzerinden yönlendirilemeye çalıştığı da ortaya çıktı.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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