Yaşa Dışı Bahse Teşvik Soruşturması: Serdar Ortaç'ın Ev Hapsi Kaldırıldı!
Yaşa Dışı Bahse Teşvik Soruşturması: Serdar Ortaç'ın Ev Hapsi Kaldırıldı!
Yaşa dışı bahse teşvik suçlamasıyla yargılanacak olan ünlü şarkıcı Serdar Ortaç’ın ev hapsi ve adli kontrol kararı kaldırıldı.
Kaynak: Sabah Gazetesi
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Serdar Ortaç hakkında "Yasa dışı bahse teşvik ve reklam yapma" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlenmişti.
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4 Aralık'ta hakim karşısına çıkması beklenen Serdar Ortaç için bugün yeni bir gelişme yaşandı.
Serdar Ortaç'ın avukatı Esennur Ezgi ev hapsi şeklindeki adli kontrolün kaldırılması için dilekçe sunarak bir itirazda bulundu. İtirazı değerlendiren Ağır Ceza Mahkemesi Serdar Ortaç ev hapsini kaldırdı.
İstanbul merkezli olarak yürütülen yasa dışı bahse teşvik soruşturmasında aralarında internet ünlülerinin de bulunduğu bazı isimler tutuklanmıştı. Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç ise ev hapsi kararıyla serbest bırakılmıştı.
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2012 yılında Selçuk Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. 2010 yılından beri çeşitli gazete ve internet sitelerinde politika, ekonomi ve gündem editörlüğü yapıyorum. 2022 yılından beri Onedio bünyesinde Türkiye ve dünya gündeminden en sıcak ve en ilginç içerikleri sizlerle buluşturuyorum.
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