onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Yaşa Dışı Bahse Teşvik Soruşturması: Serdar Ortaç'ın Ev Hapsi Kaldırıldı!

Yaşa Dışı Bahse Teşvik Soruşturması: Serdar Ortaç'ın Ev Hapsi Kaldırıldı!

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Gündem Editörü
26.11.2024 - 19:26 Son Güncelleme: 26.11.2024 - 19:36

Yaşa dışı bahse teşvik suçlamasıyla yargılanacak olan ünlü şarkıcı Serdar Ortaç’ın ev hapsi ve adli kontrol kararı kaldırıldı.

Kaynak: Sabah Gazetesi

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Serdar Ortaç hakkında "Yasa dışı bahse teşvik ve reklam yapma" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlenmişti.

Serdar Ortaç hakkında "Yasa dışı bahse teşvik ve reklam yapma" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlenmişti.

4 Aralık'ta hakim karşısına çıkması beklenen Serdar Ortaç için bugün yeni bir gelişme yaşandı.

4 Aralık'ta hakim karşısına çıkması beklenen Serdar Ortaç için bugün yeni bir gelişme yaşandı.

Serdar Ortaç'ın avukatı Esennur Ezgi ev hapsi şeklindeki adli kontrolün kaldırılması için dilekçe sunarak bir itirazda bulundu. İtirazı değerlendiren Ağır Ceza Mahkemesi Serdar Ortaç ev hapsini kaldırdı.

Serdar Ortaç'ın avukatı Esennur Ezgi ev hapsi şeklindeki adli kontrolün kaldırılması için dilekçe sunarak bir itirazda bulundu. İtirazı değerlendiren Ağır Ceza Mahkemesi Serdar Ortaç ev hapsini kaldırdı.

İstanbul merkezli olarak yürütülen yasa dışı bahse teşvik soruşturmasında aralarında internet ünlülerinin de bulunduğu bazı isimler tutuklanmıştı. Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç ise ev hapsi kararıyla serbest bırakılmıştı.

İstanbul merkezli olarak yürütülen yasa dışı bahse teşvik soruşturmasında aralarında internet ünlülerinin de bulunduğu bazı isimler tutuklanmıştı. Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç ise ev hapsi kararıyla serbest bırakılmıştı.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hadi buyrun yorumlara 👇🏻

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu
Gündem Editörü
2012 yılında Selçuk Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. 2010 yılından beri çeşitli gazete ve internet sitelerinde politika, ekonomi ve gündem editörlüğü yapıyorum. 2022 yılından beri Onedio bünyesinde Türkiye ve dünya gündeminden en sıcak ve en ilginç içerikleri sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın