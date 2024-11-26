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Halk Arasında 'Ölüm Tuzağı' Olarak Biliniyordu: Hindistan’da Google Maps'in Yönlendirdiği Köprüde 3 Kişi Öldü

Halk Arasında 'Ölüm Tuzağı' Olarak Biliniyordu: Hindistan’da Google Maps'in Yönlendirdiği Köprüde 3 Kişi Öldü

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Gündem Editörü
26.11.2024 - 16:38

Hindistan’da Google Maps’in yönlendirmesiyle bitmemiş bir köprüden düşen araçtaki üç kişi hayatını kaybetti. Köprü, 2022’deki şiddetli sel felaketinde yıkılmış ve yerel halk arasında 'ölüm tuzağı' olarak biliniyordu. 

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Hindistan’ın Bareilly şehrinde, araçlarının GPS yönlendirmesiyle bitmemiş bir köprüden düşen üç kişi hayatını kaybetti. Olay, Cumartesi günü çevredeki bir köyden gelen sakinlerin, nehir kenarında suya gömülü bir araç ve içinde cansız bedenler bulmasıyla ortaya çıktı.

Hindistan’ın Bareilly şehrinde, araçlarının GPS yönlendirmesiyle bitmemiş bir köprüden düşen üç kişi hayatını kaybetti. Olay, Cumartesi günü çevredeki bir köyden gelen sakinlerin, nehir kenarında suya gömülü bir araç ve içinde cansız bedenler bulmasıyla ortaya çıktı.

The Times of India'nın aktardığına göre, kurbanlar bir düğünden eve dönmek için Google Maps'i kullanıyordu. Navigasyon, onları tamamlanmamış bir köprüye yönlendirdi. Araç yüksek hızda olduğu için duramayan yolcular, yaklaşık 7,5 metre yükseklikten Ramganga nehir yatağındaki bir çukura düşerek olay yerinde hayatlarını kaybetti.

The Times of India'nın aktardığına göre, kurbanlar bir düğünden eve dönmek için Google Maps'i kullanıyordu. Navigasyon, onları tamamlanmamış bir köprüye yönlendirdi. Araç yüksek hızda olduğu için duramayan yolcular, yaklaşık 7,5 metre yükseklikten Ramganga nehir yatağındaki bir çukura düşerek olay yerinde hayatlarını kaybetti.

Kaynak

Kaza yerindeki köprü, 2022’deki şiddetli sel felaketinde yıkılmıştı ve yerel halk arasında "ölüm tuzağı" olarak biliniyordu.

Kaza yerindeki köprü, 2022’deki şiddetli sel felaketinde yıkılmıştı ve yerel halk arasında "ölüm tuzağı" olarak biliniyordu.

Yıkılan köprüde seyahate izin verilmemesine rağmen yeterli uyarı levhalarının olmaması ve sürücülerin güncel olmayan dijital haritalara güvenmesi bölgeyi ciddi bir tehlike haline getiriyor.

Yıkılan köprüde seyahate izin verilmemesine rağmen yeterli uyarı levhalarının olmaması ve sürücülerin güncel olmayan dijital haritalara güvenmesi bölgeyi ciddi bir tehlike haline getiriyor.

Ölenlerin güvenlik görevlisi olarak çalışan Kaushal Kumai, Vivek Kumar ve Amit Kumar olduğu belirlendi.

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Burak Boyoglu
Burak Boyoglu
Gündem Editörü
2012 yılında Selçuk Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. 2010 yılından beri çeşitli gazete ve internet sitelerinde politika, ekonomi ve gündem editörlüğü yapıyorum. 2022 yılından beri Onedio bünyesinde Türkiye ve dünya gündeminden en sıcak ve en ilginç içerikleri sizlerle buluşturuyorum.
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Vuhu Kuhu

Köprüyü trafiğe kapatmayan yönetim değil dünyanın öteki ucundan harita hizmeti veren şirket suçlu öyle mi?

Gürbüz Vural

Kardeşim doğru dürüst kapasanıza yolu o zaman siz de.