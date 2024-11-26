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Antalya'dan Kalkan Yolcu Uçağında Korku Dolu Anlar: Kalp Krizi Sonrası Panik Anları Telsiz Kayıtlarında!

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Antalya'dan Kalkan Yolcu Uçağında Korku Dolu Anlar: Kalp Krizi Sonrası Panik Anları Telsiz Kayıtlarında!

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Gündem Editörü
26.11.2024 - 14:57

SunExpress’in Antalya Hamburg seferini gerçekleştiren Boeing 737 tipi uçakta yer alan 60 yaşlarındaki erkek bir yolcu, uçuş esnasında rahatsızlandı. Kalp krizi geçiren yolcuyu hastaneye yetiştirmek için pilotların 10 bin metredeki çabası telsiz kayıtlarına yansıdı. Bükreş Havalimanı kontrol kulesiyle telsiz bağlantısı kuran pilot, 'Doktor yolcuya kalp masajı yapıyor. Acil inmemiz gerekiyor” dedi.

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SunExpress’in Antalya Hamburg seferini gerçekleştiren Boeing 737 tipi uçakta yer alan 60 yaşlarındaki erkek bir yolcu, uçuşta rahatsızlandı.

SunExpress’in Antalya Hamburg seferini gerçekleştiren Boeing 737 tipi uçakta yer alan 60 yaşlarındaki erkek bir yolcu, uçuşta rahatsızlandı.

Romanya hava sahasında bulunan uçaktaki bir doktor yolcuya müdahale ederken, pilotlar da Romanya hava trafik kontrolörlerine durumu bildirerek acil durum olduğunu söyledi.

Romanya hava sahasında bulunan uçaktaki bir doktor yolcuya müdahale ederken, pilotlar da Romanya hava trafik kontrolörlerine durumu bildirerek acil durum olduğunu söyledi.

Uçağın pilotu Bükreş havalimanı kontrol kulesiyle telsiz bağlantısı kurarak, ”Yolcunun birinde sağlık sorunu var. Çabuk olmamız gerekiyor. Bir doktor yolcuya kalp masajı yapılıyor. Acil inmemiz gerekiyor” dedi.

Uçağın pilotu Bükreş havalimanı kontrol kulesiyle telsiz bağlantısı kurarak, ”Yolcunun birinde sağlık sorunu var. Çabuk olmamız gerekiyor. Bir doktor yolcuya kalp masajı yapılıyor. Acil inmemiz gerekiyor” dedi.

Uçak Bükreş’e acil iniş yaptı. Kalp krizi geçiren yolcu da hastaneye kaldırıldı. Hastanın son durumuna ilişkin henüz bir açıklama yok.

Uçak Bükreş’e acil iniş yaptı. Kalp krizi geçiren yolcu da hastaneye kaldırıldı. Hastanın son durumuna ilişkin henüz bir açıklama yok.
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Burak Boyoglu
Burak Boyoglu
Gündem Editörü
2012 yılında Selçuk Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. 2010 yılından beri çeşitli gazete ve internet sitelerinde politika, ekonomi ve gündem editörlüğü yapıyorum. 2022 yılından beri Onedio bünyesinde Türkiye ve dünya gündeminden en sıcak ve en ilginç içerikleri sizlerle buluşturuyorum.
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