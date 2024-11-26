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Polat Çiftine Yeni Dava: Engin Polat 40 Yıl Hapis Cezası Alabilir

Polat Çiftine Yeni Dava: Engin Polat 40 Yıl Hapis Cezası Alabilir

Dilan Polat
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
26.11.2024 - 22:30

Dilan ve Engin Polat çifti için açılan yeni davanın iddianamesi tamamlandı. Savcılık, “vergi kanununa muhalefet ve sahte fatura düzenleme ve kullanma” suçlamasıyla Dilan Polat hakkında 6 yıldan 16 yıla kadar, Engin Polat hakkında ise 15 yıldan 40 yıla kadar hapis cezası talep etti. Polat çifti, suç gelirlerini aklama, yasa dışı bahis ve örgüt kurma suçlarından da yargılanmaya devam edecek.

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Engin ve Dilan Polat çifti, geçtiğimiz aylarda çeşitli suçlardan tutuklanmış ancak sonrasında tutuksuz yargılanmak üzere serbest kalmıştı.

Engin ve Dilan Polat çifti, geçtiğimiz aylarda çeşitli suçlardan tutuklanmış ancak sonrasında tutuksuz yargılanmak üzere serbest kalmıştı.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, ünlü çift için “vergi kanununa muhalefet ve sahte fatura düzenleme ve kullanma” suçlamasıyla açılan davada iddianame tamamlandı.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, ünlü çift için “vergi kanununa muhalefet ve sahte fatura düzenleme ve kullanma” suçlamasıyla açılan davada iddianame tamamlandı.

Kaynak

İfadesinde şirketin reklam yüzü olduğunu savunan ve mali işlerle ilgilisi olmadığını söyleyen Dilan Polat için 6 yıldan 16 yıla kadar hapis cezası istendi.

İfadesinde şirketin reklam yüzü olduğunu savunan ve mali işlerle ilgilisi olmadığını söyleyen Dilan Polat için 6 yıldan 16 yıla kadar hapis cezası istendi.

5 şirkette yetkili olan ve "Vergisel bir hata, yanlışlık yapmış olabiliriz. Vergisel bir hata var ise bunun cezasını ödemeye hazırım" ifadelerini kullanan Engin Polat için ise 15 yıldan 40 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

5 şirkette yetkili olan ve "Vergisel bir hata, yanlışlık yapmış olabiliriz. Vergisel bir hata var ise bunun cezasını ödemeye hazırım" ifadelerini kullanan Engin Polat için ise 15 yıldan 40 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Polat ailesinin "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve “yasa dışı bahis” suçundan 40 yılla yargılandıkları dava ise İstanbul Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam ediyor.

Polat ailesinin "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve “yasa dışı bahis” suçundan 40 yılla yargılandıkları dava ise İstanbul Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam ediyor.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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