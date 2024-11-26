Polat Çiftine Yeni Dava: Engin Polat 40 Yıl Hapis Cezası Alabilir

Dilan ve Engin Polat çifti için açılan yeni davanın iddianamesi tamamlandı. Savcılık, “vergi kanununa muhalefet ve sahte fatura düzenleme ve kullanma” suçlamasıyla Dilan Polat hakkında 6 yıldan 16 yıla kadar, Engin Polat hakkında ise 15 yıldan 40 yıla kadar hapis cezası talep etti. Polat çifti, suç gelirlerini aklama, yasa dışı bahis ve örgüt kurma suçlarından da yargılanmaya devam edecek.