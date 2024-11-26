İstanbul’da 7 Kişinin Öldüğü Aile Katliamı: Katil, Diğer Akrabasının da Yerini Sormuş!

İstanbul’da yaşanan aile katliamında yeni detaylar ortaya çıktı. Uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen Bahtiyar Aladağ isimli kişi, annesini, babasını, eşini, çocuğunu, kayınvalidesini, kuzenini ve bir berberi silahla öldürdükten sonra yaşamına son vermişti. Katliamda öldürülenler toprağa verilirken, katil İbrahim Aladağ’ın öldürmek için diğer akrabalarının yerini de sorduğu ortaya çıktı. Öldürülen eş Sevim Aladağ’ın bir akrabası ise, “Damadımız da kötü birisi değildi aslında. Yengemi gezdiren bir çocuktu. Cenazeye getirirdi, düğüne getirirdi, bayrama getirirdi. Ne olduğunu bilmiyoruz, anlayamadık' ifadelerini kullandı.