İstanbul’da 7 Kişinin Öldüğü Aile Katliamı: Katil, Diğer Akrabasının da Yerini Sormuş!
İstanbul’da 7 Kişinin Öldüğü Aile Katliamı: Katil, Diğer Akrabasının da Yerini Sormuş!
İstanbul’da yaşanan aile katliamında yeni detaylar ortaya çıktı. Uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen Bahtiyar Aladağ isimli kişi, annesini, babasını, eşini, çocuğunu, kayınvalidesini, kuzenini ve bir berberi silahla öldürdükten sonra yaşamına son vermişti. Katliamda öldürülenler toprağa verilirken, katil İbrahim Aladağ’ın öldürmek için diğer akrabalarının yerini de sorduğu ortaya çıktı. Öldürülen eş Sevim Aladağ’ın bir akrabası ise, “Damadımız da kötü birisi değildi aslında. Yengemi gezdiren bir çocuktu. Cenazeye getirirdi, düğüne getirirdi, bayrama getirirdi. Ne olduğunu bilmiyoruz, anlayamadık' ifadelerini kullandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İbrahim Aladağ isimli kişi, hafta sonu İstanbul’un 3 farklı ilçesinde 90 dakika arayla toplam 7 kişiyi öldürerek hayatına son vermişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sabah Gazetesi’nde yer alan iddiaya göre, katil İbrahim Aladağ, çevredekiler ve bazı akrabalarına ulaşarak kuzeni Necmettin’in nerede olduğunu sormuş.
Aladağ, Esenyurt’ta yaşayan ve eşi hamile olan Şadan Serdar Büke’yi öldürdükten sonra, çevredeki trafik nedeniyle kaçamayacağını anlayınca kendini öldürmüştü. Katilin akrabaları, diğer kuzenini de öldürmek istediğini iddia etti.
Katil Bahtiyar Aladağ’ın, annesi, babası ve kardeşini öldürdüğü aile evine geliş anı 👇
Öte yandan Bahtiyar Aladağ'ın öldürdüğü 7 kişinin içinde bulunan eşi Sevim Aladağ, oğlu Arsal Aladağ ve kayınvalidesi Türkan Soylu, İstanbul'da toprağa verildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sevim Aladağ ve Türkan soylunun akrabası olan Necla Macar, "Sosyal medyada akşam haberleri izledik ama fotoğraf paylaşılmadı. Biz yabancı birisi olduğunu zannettik. Yabancı insanları izliyormuşuz gibi izledik aynı. Sonra telefon ile öğrendik. Hiç aklımıza bile gelmedi. Hiçbir fikrimiz yok. Türkan Soylu dayımızın eşi oluyor. Sevim de yeğenim. Ölen de torun oluyor. Gökhan da zaten hastanede yoğun bakımda şu an" dedi.
Aydın Macar ise "Benim yengem, yeğenim, yeğenimin oğlu bir gece gölün kenarında kalıyor, bizim bundan haberimiz bile olmuyor. Biz ertesi gün öğreniyoruz. Yapacak bir şey yok, damadımız da kötü birisi değildi aslında. Yengemi gezdiren bir çocuktu. Cenazeye getirirdi, düğüne getirirdi, bayrama getirirdi. Ne olduğunu bilmiyoruz, anlayamadık" ifadelerini kullandı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın